ജപ്പാനെ 57 റൺസിന് എറിഞ്ഞിട്ടു; 5 ഓവറിൽ ലക്ഷ്യം കണ്ട് ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സെമിയിൽ

ജപ്പാനെ 57 റൺസിന് എറിഞ്ഞിട്ടു; 5 ഓവറിൽ ലക്ഷ്യം കണ്ട് ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സെമിയിൽtext_fields
ടോക്കിയോ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ആതിഥേയരായ ജപ്പാനെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് അനായാസ വിജയം. ജപ്പാൻ ഉയർത്തിയ 57 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം വെറും അഞ്ച് ഓവറിൽ രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ മറികടന്ന ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ സെമി ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ബംഗ്ലാദേശാണ് സെമിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികൾ.
ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും നേർക്കുനേർ വന്ന മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാരും ബാറ്റർമാരും തിളങ്ങി. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ജപ്പാനെ 19.5 ഓവറിൽ വെറും 57 റൺസിന് ഇന്ത്യ എറിഞ്ഞിടുകയായിരുന്നു. നാല് ഓവറിൽ 10 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ചരണിയാണ് ജാപ്പനീസ് ബാറ്റിങ് നിരയെ തകർത്തത്. 25 റൺസെടുത്ത അയാക സ്റ്റാഫോർഡാണ് ജപ്പാന്റെ ടോപ്പ് സ്കോറർ.
മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കായി ഓപ്പണർ ഷെഫാലി വർമ്മ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. 15 പന്തിൽ നാല് ഫോറും രണ്ട് സിക്സറും സഹിതം 40 റൺസുമായി ഷെഫാലി പുറത്താകാതെ നിന്നു. കമാലിനി (0), ഭാർതി (6) എന്നിവർ വേഗം പുറത്തായെങ്കിലും, റിച്ചാ ഘോഷിനൊപ്പം (12 നോട്ടൗട്ട്) ചേർന്ന് ഷെഫാലി ടീമിനെ അഞ്ച് ഓവറിൽ തന്നെ വിജയതീരത്തെത്തിച്ചു. സെമിയിൽ ബംഗ്ലാദേശാണ് ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികൾ.
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