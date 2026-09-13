ഡൽഹിയിൽ അഭിഷേക് ശർമയുടെ സംഹാരതാണ്ഡവം! അഫ്ഗാനിസ്താനെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യ

ഡൽഹിയിൽ അഭിഷേക് ശർമയുടെ സംഹാരതാണ്ഡവം! അഫ്ഗാനിസ്താനെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഫ്രണ്ട്ഷിപ് കപ്പിനായുള്ള ട്വന്റി 20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ അഫ്ഗാനിസ്താനെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മിന്നും ജയം. അഫ്ഗാൻ മുന്നോട്ടുവെച്ച 157 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം വെറും 13.4 ഓവറിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ അനായാസം മറികടന്നു. വിജയത്തോടെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ (1-0) മുന്നിലെത്തി. ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമയുടെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്ങാണ് ഇന്ത്യൻ വിജയം വേഗത്തിലാക്കിയത്.
മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തുടക്കത്തിലേ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിനെ (8 പന്തിൽ 10) നഷ്ടമായെങ്കിലും അഫ്ഗാന് പിന്നീട് ആശ്വസിക്കാൻ വകയുണ്ടായിരുന്നില്ല. രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ ഒന്നിച്ച അഭിഷേക് ശർമ - ഇഷാൻ കിഷൻ സഖ്യം അഫ്ഗാൻ ബൗളർമാരെ നിഷ്കരുണം കടന്നാക്രമിച്ചു. വെറും 32 പന്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് വീതം സിക്സും ഫോറും പറത്തി 82 റൺസെടുത്ത അഭിഷേക് ശർമയാണ് ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സിലെ താരമായത്. ഇരുവരും ചേർന്ന് 53 പന്തിൽ നിന്ന് 121 റൺസാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. 33 പന്തിൽ ഒരു സിക്സും അഞ്ച് ഫോറുമടക്കം 42 റൺസെടുത്ത ഇഷാൻ കിഷനും മികച്ച പിന്തുണ നൽകി. അഫ്ഗാനായി മുഹമ്മദ് നബി രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. നായകൻ ശ്രേയസ് അയ്യരും (8*), തിലക് വർമയും (3*) പുറത്താകാതെ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ വിജയം ഔദ്യോഗികമായി പൂർത്തിയാക്കി.
നേരത്തെ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ അഫ്ഗാൻ 20 ഓവറിൽ എട്ട് വിക്കറ്റിന് 156 റൺസെടുത്തിരുന്നു. ഇന്നിങ്സിന്റെ രണ്ടാം പന്തിൽ തന്നെ റഹ്മാനുള്ള ഗുർബാസിനെ പുറത്താക്കി ജസ്പ്രീത് ബുംറ നൽകിയ മികച്ച തുടക്കം ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ മുതലെടുത്തതോടെ അഫ്ഗാൻ അഞ്ചിന് 43 എന്ന ദയനീയ സ്ഥിതിയിലായി. എന്നാൽ പിന്നീടെത്തിയ അസ്മത്തുല്ല ഉമർസായിയുടെയും (44 പന്തിൽ 64*), മുഹമ്മദ് നബിയുടെയും (27 പന്തിൽ 33) ചെറുത്തുനിൽപ്പാണ് സ്കോർ മൂന്നക്കം കടത്തിയത്. നാല് ഓവറിൽ 19 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നേടിയ പേസർ അർഷദീപ് സിങ്ങാണ് ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ തിളങ്ങിയത്. ബുംറ, അക്ഷർ പട്ടേൽ, വരുൺ ചക്രവർത്തി എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.
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