Madhyamam
    Cricket
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 7:48 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 7:53 PM IST

    പാണ്ഡ്യയില്ല, റിങ്കു ടീമിൽ; ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യ പാകിസ്താനെ ബാറ്റിങ്ങിനയച്ചു

    പാണ്ഡ്യയില്ല, റിങ്കു ടീമിൽ; ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യ പാകിസ്താനെ ബാറ്റിങ്ങിനയച്ചു
    Listen to this Article

    ദുബൈ: ഏഷ്യ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ കലാശപ്പോരിൽ ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യ ബൗളിങ് തെരഞ്ഞെടുത്തു. പാകിസ്താൻ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ അതേ ടീമിനെ നിലനിർത്തിയപ്പോൾ പരിക്കിനെ തുടർന്ന് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയില്ലാതെയാണ് ഇന്ത്യ ഇറങ്ങുന്നത്.

    കഴിഞ്ഞ മത്സരം കളിച്ച ഹർഷിദ് റാണയേയും അർഷദീപ് സിങ്ങിനെയും പുറത്തിരുത്തി. പകരം റിങ്കു സിങ്ങും ശിവം ദുബെയും ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ വിശ്രമം നൽകിയ ജസ്പ്രീത് ബുംറയും തിരിച്ചെത്തി.

    ഇന്ത്യൻ ടീം

    അഭിഷേക് ശർമ, ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് (ക്യാപ്റ്റൻ), തിലക് വർമ്മ, സഞ്ജു സാംസൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ശിവം ദുബെ, റിങ്കു സിങ്, അക്ഷർ പട്ടേൽ, കുൽദീപ് യാദവ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, വരുൺ ചക്രവർത്തി.

    പാകിസ്താൻ

    ഫഖർ സമാൻ, സാഹിബ്സാദ ഫർഹാൻ, സയിം അയൂബ്, സൽമാൻ അലി ആഘ (ക്യാപ്റ്റൻ), ഹുസൈൻ തലാത്, മുഹമ്മദ് ഹാരിസ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), മുഹമ്മദ് നവാസ്, ഫഹീം അഷ്റഫ്, ഷഹീൻ ഷാ അഫ്രീദി, ഹാരിസ് റൗഫ്, അബ്രാർ അഹമ്മദ്.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഒ​രു ക​ളി പോ​ലും തോ​ൽ​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ‍യു​ടെ ഫൈ​ന​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ആ​റ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ജ​യി​ച്ചു. സൂ​പ്പ​ർ ഫോ​റി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ശ്രീ​ല​ങ്ക​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​ന്ന ക​ളി​യി​ൽ പ​രാ​ജ​യ വ​ക്ക​ത്തു​നി​ന്ന് ടൈ​യി​ൽ​പ്പി​ടി​ച്ച് സൂ​പ്പ​ർ ഓ​വ​റി​ൽ വി​ജ​യം കാ​ണാ​ൻ മെ​ൻ ഇ​ൻ ബ്ലൂ​വി​നാ​യി. മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​ടെ ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ ഹാ​ർ​ദി​ക് പാ​ണ്ഡ്യ​ക്കും ഓ​പ​ണി​ങ് ബാ​റ്റ​ർ അ​ഭി​ഷേ​ക് ശ​ർ​മ​ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത് ഇ​ന്ത്യ​യെ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ഴ്ത്തി​യി​രു​ന്നെങ്കിൽ ഫൈനൽ ഇലവനിൽ മിന്നും ഫോമിലുള്ള അ​ഭി​ഷേ​കിനെ നിലനിർത്തി.

    ബാ​റ്റ​ർ​മാ​ർ ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ ഫോ​മി​ലു​ള്ള​താ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന പ്ല​സ് പോ​യ​ന്റ്. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ മൂ​ന്നാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലും അ​ർ​ധ ശ​ത​കം നേ​ടി​യ അ​ഭി​ഷേ​കി​ന്റെ ബാ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ന്നും റ​ൺ​സൊ​ഴു​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. ല​ങ്ക​ക്കെ​തി​രെ ശു​ഭ്മ​ൻ ഗി​ല്ലും സൂ​ര്യ​യും നി​റം​മ​ങ്ങി‍യ​പ്പോ​ൾ തി​ല​ക് വ​ർ​മ​യും സ​ഞ്ജു സാം​സ​ണും വി​ശ്വാ​സം കാ​ത്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ക​ളി​യി​ൽ വി​ശ്ര​മം അ​നു​വ​ദി​ച്ച പേ​സ​ർ ജ​സ്പ്രീ​ത് ബും​റ തിരിച്ചെത്തിയതോടെ ബൗളിങ്ങ് നിരയും ശക്തമാണ്. ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർമാരായ അ​ക്ഷ​ർ പ​ട്ടേ​ലും ശി​വം ദു​ബെ​യും സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് സ്പി​ന്ന​ർ​മാ​രാ​യി കു​ൽ​ദീ​പ് യാ​ദ​വും വ​രു​ൺ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി​യു​മു​ണ്ട്.

    TAGS:India vs pakistanCricket Newssuryakumar yadavAsia Cup 2025
