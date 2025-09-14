Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightCricketchevron_rightഇ​ന്ത്യ-​ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ...
    Cricket
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 8:11 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 8:11 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ-​ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ വ​നി​ത ഏ​ക​ദി​നം ഇ​ന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    Indian captain Harman preet Kaur in training
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​യി​ക ഹ​ർ​മ​ൻ​പ്രീ​ത് കൗ​ർ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ

    മു​ല്ല​ൻ​പു​ർ (പ​ഞ്ചാ​ബ്): സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ അ​വ​സാ​നം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന വ​നി​ത ഏ​ക​ദി​ന ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് ത​യാ​റെ​ടു​പ്പെ​ന്നോ​ണം ഇ​ന്ത്യ ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ക്കെ​തി​രെ മൂ​ന്ന് മ​ത്സ​ര പ​ര​മ്പ​ര​ക്കി​റ​ങ്ങു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യോ​ട് അ​വ​രു​ടെ മ​ണ്ണി​ലേ​റ്റ 0-3 തോ​ൽ​വി​ക്ക് പ​ക​രം ചോ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം കൂ​ടി​യാ​ണ് ഹ​ർ​മ​ൻ​പ്രീ​ത് കൗ​റി​നും സം​ഘ​ത്തി​നും ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച തു​ട​ങ്ങു​ന്ന ഏ​ക​ദി​ന പ​ര​മ്പ​ര.

    അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡി​നെ 3-0ത്തി​ന് ത​ക​ർ​ത്തും ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക, ശ്രീ​ല​ങ്ക ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ത്രി​രാ​ഷ്ട്ര പ​ര​മ്പ​ര നേ​ടി​യും ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​നെ 2-1ന് ​മ​റി​ക​ട​ന്നും മി​ക​ച്ച ഫോ​മി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ. ഇ​ന്ന​ത്തെ​യും സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 17ലെ​യും ക​ളി​ക്ക് മു​ല്ല​ൻ​പു​റും 20ലെ ​അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യും വേ​ദി​യാ​വും.

    ഇ​ന്ത്യൻ സ്ക്വാഡ്: ഹ​ർ​മ​ൻ​പ്രീ​ത് കൗ​ർ (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), സ്മൃ​തി മ​ന്ദാ​ന, പ്ര​തീ​ക റാ​വ​ൽ, ഹ​ർ​ലീ​ൻ ഡി​യോ​ൾ, ദീ​പ്തി ശ​ർ​മ, ജെ​മീ​മ റോ​ഡ്രി​ഗ​സ്, രേ​ണു​ക സി​ങ്, അ​രു​ന്ധ​തി റെ​ഡ്ഡി, റി​ച്ച ഘോ​ഷ്, ക്രാ​ന്തി ഗൗ​ഡ്, സ​യാ​ലി സ​ത്ഘ​രെ, രാ​ധാ യാ​ദ​വ്, എ​ൻ. ശ്രീ ​ച​ര​ണി, യാ​സ്തി​ക ഭാ​ട്യ, സ്നേ​ഹ് റാ​ണ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:one day matchharmanpreet kaurIndia-Australia One DayIndian Womens team
    News Summary - India-Australia Women's One Day Match today
    Similar News
    Next Story
    X