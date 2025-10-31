Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    31 Oct 2025 9:38 AM IST
    Updated On
    31 Oct 2025 9:38 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ-​ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ ര​ണ്ടാം ട്വ​ന്റി20 ഇ​ന്ന്

    മെ​ൽ​ബ​ൺ: ന​ന്നാ​യി ബാ​റ്റ് ചെ​യ്യ​വെ മ​ഴ പെ​യ്യു​ന്ന​ത് എ​ന്തൊ​രു ക​ഷ്ട​മാ​ണ്. ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ക്കെ​തി​രാ​യ ട്വ​ന്റി20 പ​ര​മ്പ​ര​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം കാ​ൻ​ബെ​റ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ദ്യ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ അ​വ​സ്ഥ​യി​താ‍യി​രു​ന്നു. അ​ഞ്ച് മ​ത്സ​ര പ​ര​മ്പ​ര​യി​ലെ ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​രം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മെ​ൽ​ബ​ൺ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റു​മ്പോ​ൾ ജ​യ​ത്തി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞൊ​ന്നും ഇ​രു​ടീ​മും ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ഏ​ക​ദി​ന പ​ര​മ്പ​ര 1-2ന് ​അ​ടി​യ​റ​വെ​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ട്വ​ന്റി20​യി​ൽ ജ​യം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. സൂ​ര്യ​കു​മാ​ർ ‍യാ​ദ​വി​നും യു​വ​നി​ര​ക്കും അ​ത് അ​പ്രാ​പ്യ​വു​മ​ല്ല.

    ആ​ദ്യ​ക​ളി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ 9.4 ഓ​വ​റി​ൽ 97 റ​ൺ​സി​ൽ ജ്വ​ലി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കെ‍യാ​ണ് മ​ഴ​മൂ​ലം ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​ത്. മെ​ൽ​ബ​ണി​ലും കാ​ർ​മേ​ഘ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. കാ​ൻ​ബെ​റ​യി​ലെ പ്ലേ​യി​ങ് ഇ​ല​വ​നെ ഇ​ന്ത്യ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത. വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​ർ ബാ​റ്റ​റാ​യി മ​ല​യാ​ളി താ​രം സ​ഞ്ജു സാം​സ​ണു​ണ്ടാ​വും. അ​ഭി​ഷേ​ക് ശ​ർ​മ​യും ശു​ഭ്മ​ൻ ഗി​ല്ലും തു​ട​ങ്ങി​വെ​ച്ചാ​ൽ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ സൂ​ര്യ​യും തി​ല​ക് വ​ർ​മ​യും സ​ഞ്ജു​വു​മെ​ത്താ​നു​ണ്ട്. ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ​മാ​രാ‍യി ശി​വം ദു​ബെ​യും അ​ക്ഷ​ർ പ​ട്ടേ​ലും ജ​സ്പ്രീ​ത് ബും​റ പേ​സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റി​ലു​ണ്ട്. മാ​ച്ച് വി​ന്നി​ങ് സ്പി​ന്ന​റാ​യി കു​ൽ​ദീ​പ് യാ​ദ​വും. മി​ച്ച​ൽ മാ​ർ​ഷ് ന​യി​ക്കു​ന്ന ഓ​സീ​സ് ടീ​മി​ൽ ട്രാ​വി​സ് ഹെ​ഡ്, മാ​ർ​ക്ക​സ് സ്റ്റോ​യ്നി​സ്, ടിം ​ഡേ​വി​ഡ്, ജോ​ഷ് ഇം​ഗ്ലി​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ വ​മ്പ​ന​ടി​ക്കാ​രു​ണ്ട്. പാ​റ്റ് ക​മ്മി​ൻ​സും മി​ച്ച​ൽ സ്റ്റാ​ർ​ക്കു​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ജോ​ഷ് ഹേ​സി​ൽ​വു​ഡ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പേ​സ​ർ​മാ​ർ അ​പ​ക​ട​കാ​രി​ക​ളാ​ണ്.

    ടീം ​​ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന്

    ഇ​​ന്ത്യ: സൂ​​ര്യ​​കു​​മാ​​ർ യാ​​ദ​​വ് (ക്യാ​​പ്റ്റ​​ൻ), അ​​ഭി​​ഷേ​​ക് ശ​​ർ​​മ, ശു​​ഭ്മ​ൻ ഗി​​ൽ, തി​​ല​​ക് വ​​ർ​​മ, സ​​ഞ്ജു സാം​​സ​​ൺ, ശി​​വം ദു​​ബെ, അ​​ക്ഷ​​ർ പ​​ട്ടേ​​ൽ, ഹ​​ർ​​ഷി​​ത് റാ​​ണ, വ​​രു​​ൺ ച​​ക്ര​​വ​​ർ​​ത്തി, കു​​ൽ​​ദീ​​പ് യാ​​ദ​​വ്, ജ​​സ്പ്രീ​​ത് ബും​​റ, നി​​തീ​​ഷ് കു​​മാ​​ർ റെ​​ഡ്ഡി, ജി​​തേ​​ഷ് ശ​​ർ​​മ, അ​​ർ​​ഷ്ദീ​​പ് സി​​ങ്, വാ​​ഷി​​ങ്ട​​ൺ സു​​ന്ദ​​ർ, റി​​ങ്കു സി​​ങ്.

    ആ​​സ്‌​​ട്രേ​​ലി​​യ: മി​​ച്ച​​ൽ മാ​​ർ​​ഷ് (ക്യാ​​പ്റ്റ​​ൻ), സീ​​ൻ ആ​​ബ​​ട്ട്, ടിം ​​ഡേ​​വി​​ഡ്, ബെ​​ൻ ദ്വാ​​ർ​​ഷു​​യി​​സ്, ന​​താ​​ൻ എ​​ല്ലി​​സ്, ജോ​​ഷ് ഹേ​​സി​​ൽ​​വു​​ഡ്, ട്രാ​​വി​​സ്‌ ഹെ​​ഡ്, ജോ​​ഷ് ഇ​​ൻ​​ഗ്ലി​​സ്, മാ​​ത്യു കു​​​നി​​മാ​​ൻ, മി​​ച്ച​​ൽ ഓ​​വ​​ൻ, ജോ​​ഷ് ഫി​​ലി​​പ്പ്, ത​​ൻ​​വീ​​ർ സം​​ഘ, മാ​​ത്യു ഷോ​​ർ​​ട്ട്, മാ​​ർ​​ക്ക​​സ് സ്റ്റോ​​യ്​​നി​​സ്.

