Madhyamam
    Homechevron_rightSportschevron_rightCricketchevron_rightഅപരാജിതനായി ക്യാപ്റ്റൻ...
    Cricket
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 2:14 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 2:21 PM IST

    അപരാജിതനായി ക്യാപ്റ്റൻ ഗിൽ (129*); ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് 518ൽ അവസാനിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ

    അപരാജിതനായി ക്യാപ്റ്റൻ ഗിൽ (129*); ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് 518ൽ അവസാനിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ
    സെഞ്ച്വറി നേടിയ ശുഭ്മൻ ഗിൽ കാണികളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു

    ന്യൂഡൽഹി: വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ ഒന്നാമിന്നിങ്സ് 518 റൺസിൽ ഡിക്ലയർ ചെയ്തു. ഓപണർ യശസ്വി ജയ്സ്വാളിനു പുറമെ നായകൻ ശുഭ്മൻ ഗില്ലും സെഞ്ച്വറി കണ്ടെത്തിയതോടെ ഇന്ത്യ അനായാസം 500 പിന്നിടുകയായിരുന്നു. ധ്രുവ് ജുറേൽ പുറത്തായതിനു പിന്നാലെ അഞ്ചിന് 518 എന്ന നിലയിൽ ഇന്നിങ്സ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. വിൻഡീസിനായി ജോമൽ വാരികൻ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നേടി.

    രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 318 എന്ന നിലയിൽ രണ്ടാംദിനം ബാറ്റിങ് പുനരാരംഭിച്ച ഇന്ത്യക്ക് സെഞ്ച്വറി നേടിയ യശസ്വി ജയ്സ്വാളിന്‍റെ വിക്കറ്റാണ് ആദ്യം നഷ്ടമായത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ സ്കോറിനൊപ്പം രണ്ട് റൺസ് മാത്രം ചേർത്ത താരം അനാവശ്യ റണ്ണിനോടി വിക്കറ്റ് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. ഇരട്ട സെഞ്ച്വറി നേടാനുള്ള അസുലഭാവസരം ജയ്സ്വാൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി. 258 പന്തിൽ 22 ബൗണ്ടറികളുടെ അകമ്പടിയോടെ 175 റൺസ് നേടിയാണ് താരം പുറത്തായത്.

    നയകന് മികച്ച പിന്തുണ നൽകിയ നിതാഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി 54 പന്തിൽ 43 റൺസ് നേടി. ഇടയ്ക്ക് വമ്പൻ ഷോട്ടുകൾ പുറത്തെടുത്ത താരത്തിന്‍റെ ബാറ്റിൽനിന്ന് രണ്ട് സിക്സും നാല് ഫോറും പിറന്നു. വാരികന്‍റെ പന്തിൽ ജെയ്ഡൻ സീൽസിന് ക്യാച്ച് സമ്മാനിച്ചാണ് താരം കൂടാരം കയറിയത്. പിന്നാലെ ക്രീസിലെത്തിയ ജുറേൽ അഞ്ചാം വിക്കറ്റിൽ നായകനൊപ്പം സെഞ്ച്വറി കൂട്ടുകെട്ട് ഒരുക്കി. അർധ സെഞ്ച്വറിക്ക് ആറ് റൺസകലെ ജുറേലിനെ റോസ്റ്റൺ ചേസ് എറിഞ്ഞിട്ടു. ഇതോടെ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഇന്നിങ്സ് ഡിക്ലയർ ചെയ്തു.

    129 റൺസ് നേടിയ ഗിൽ പുറത്താകാതെ നിന്നു. 16 ഫോറും രണ്ട് സിക്സും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇന്നിങ്സ്. ഒരു കലണ്ടർ വർഷം അഞ്ച് ടെസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറികൾ നേടുന്ന താരമെന്ന കോഹ്ലിയുടെ റെക്കോഡിനൊപ്പം ഗില്ലുമെത്തി. ടെസ്റ്റ് കരിയറിൽ താരത്തിന്‍റെ പത്താം സെഞ്ച്വറിയാണ് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പിറന്നത്. ക്യാപ്റ്റനായ ശേഷം ഹോം ഗ്രൗണ്ടിലെ ആദ്യ സെഞ്ച്വറിയെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ വിൻഡീസിന് സ്കോർ ബോർഡിൽ 21 റൺസ് ചേർക്കുന്നതിനിടെ ഓപണർ ജോൺ കാംപ്ബെല്ലിനെ (10) നഷ്ടമായി.

    ഒന്നാം ദിനം ജയ്സ്വാളിന് സ്വന്തം

    26ാം ടെ​സ്റ്റി​ൽ ഏ​ഴാം സെ​ഞ്ച്വ​റി നേ​ടി​യ ജ​യ്സ്വാ​ൾ ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ​ദി​നം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ന്റെ ന​ട്ടെ​ല്ലാ​യ​ത്. ഒ​പ്പം വ​ൺ​ഡൗ​ൺ ബാ​റ്റ​ർ സാ​യ് സു​ദ​ർ​ശ​ന്റെ (87) ശ​ത​ക​ത്തി​ന​ടു​ത്തെ​ത്തി​യ പ്ര​ക​ട​ന​വും ടീ​മി​ന് തു​ണ​യാ​യി. ഓ​പ​ണ​ർ ലോ​കേ​ഷ് രാ​ഹു​ൽ 38 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്തു. 24 വ​യ​സ്സി​നി​ടെ ഓ​പ​ണ​റാ​യി ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സെ​ഞ്ച്വ​റി​ക​ളെ​ന്ന മു​ൻ ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ താ​രം ഗ്രേ​യം സ്മി​ത്തി​ന്റെ നേ​ട്ട​ത്തി​നൊ​പ്പ​മെ​ത്തി 23കാ​ര​നായ ജയ്സ്വാൾ. ത​ന്റെ ഏ​ഴ് ശ​ത​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഞ്ചി​ലും 150 ക​ട​ക്കാ​നാ​യി എ​ന്ന മി​ക​വും യ​ശ​സ്വി​ക്കു​ണ്ട്. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യു​ടെ ഇ​തി​ഹാ​സ​താ​രം ഡോ​ൺ ബ്രാ​ഡ്മാ​ൻ മാ​ത്ര​മാ​ണ് മു​ന്നി​ലു​ള്ള​ത്.

    കൃ​ത്യ​ത​യാ​ർ​ന്ന ക​ട്ട് ഷോ​ട്ടു​ക​ളും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഡ്രൈ​വു​ക​ളും നി​റ​ഞ്ഞ യ​ശ​സ്വി​യു​ടെ ഇ​ന്നി​ങ്സി​ൽ പ​തി​വി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി ഒ​രു സി​ക്സ് പോ​ലു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന കൗ​തു​ക​വു​മു​ണ്ട്. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ സൂ​ക്ഷ്മ​ത​യോ​ടെ ബാ​റ്റേ​ന്തി​യ യ​ശ​സ്വി 82 പ​ന്തി​ലാ​ണ് 50 പി​ന്നി​ട്ട​ത്. പി​ന്നീ​ട് ചെ​റു​താ​യി ഗി​യ​ർ മാ​റ്റി 63 പ​ന്തി​ൽ അ​ടു​ത്ത 100 ക​ട​ന്ന താ​രം പി​ന്നീ​ട് ഒ​ട്ടൊ​ന്ന് വേ​ഗം കു​റ​ച്ച​തോ​ടെ 150ലെ​ത്താ​ൻ പി​ന്നെ​യും 79 പ​ന്തു​ക​ളെ​ടു​ത്തു.

    നാ​ല് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ഏ​ഴ് ഇ​ന്നി​ങ്സു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി ഒ​രു അ​ർ​ധ ശ​ത​ക​മ​ട​ക്കം 147 റ​ൺ​സ് മാ​ത്രം അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലു​ള്ള​തി​ന്റെ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യ സാ​യ് സു​ദ​ർ​ശ​ന് പ​ക്ഷേ, മൂ​ർ​ച്ച കു​റ​ഞ്ഞ വി​ൻ​ഡീ​സ് ബൗ​ളി​ങ് തു​ണ​യാ​യി. മ​റു​വ​ശ​ത്ത് ജ​യ്സ്വാ​ൾ മി​ക​ച്ച ഫോ​മി​ൽ ക​ളി​ക്കു​ക​കൂ​ടി ചെ​യ്ത​തോ​ടെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​മേ​റി​യ സു​ദ​ർ​ശ​ൻ 165 പ​ന്തി​ൽ 12 ഫോ​ർ പാ​യി​ച്ചാ​ണ് 87ലെ​ത്തി​യ​ത്. 54 പ​ന്തി​ൽ അ​ഞ്ച് ​ഫോ​റും ഒ​രു സി​ക്സു​മ​ട​ക്കം 38 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത രാ​ഹു​ലി​ന് വ​ൻ സ്കോ​റി​ലേ​ക്ക് ബാ​റ്റ് വീ​ശാ​നാ​വാ​തി​രു​ന്ന​ത് മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ​ദി​നം ഇ​ന്ത്യ​ക്കേ​റ്റ ഏ​ക തി​രി​ച്ച​ടി.

    TAGS:Indian Cricket TeamShubman Gillind vs wiYashasvi Jaiswal
    News Summary - IND vs WI LIVE Score, 2nd Test, Day 2: India Declared 1st Innings for 518
