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    ഗോൾഡൻ ഡക്കായി കൊഹ്‌ലി, ഗിൽ ഒരു റണ്ണിന് പുറത്ത്; വിൻഡീസിനെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യ പൊരുതുന്നു

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    ഗോൾഡൻ ഡക്കായി കൊഹ്‌ലി, ഗിൽ ഒരു റണ്ണിന് പുറത്ത്; വിൻഡീസിനെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യ പൊരുതുന്നു
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    വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിന മത്സരത്തിൽ തുടക്കത്തിലേ ഇരട്ട പ്രഹരമേറ്റ് ഇന്ത്യ. ന്യൂ ഛണ്ഡീഗഡിലെ പി.സി.എ ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യയ്ക്ക്, നായകൻ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിന്റെയും (1) സൂപ്പർതാരം വിരാട് കൊഹ്‌ലിയുടെയും (0) വിക്കറ്റുകളാണ് തുടക്കത്തിലേ നഷ്ടമായത്. ഒടുവിൽ വിവരം ലഭിക്കുമ്പോൾ 18.3 ഓവറിൽ 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 90 റണ്‍സെന്ന നിലയിലാണ്.

    വിൻഡീസ് പേസർ ജെയ്ഡൻ സീൽസാണ് ഇന്ത്യൻ മുൻനിരയെ തകർത്തത്. ആദ്യ ഓവറുകളിൽ പേസർമാരെ തുണയ്ക്കുന്ന പിച്ചിന്റെ ആനുകൂല്യം സീൽസ് കൃത്യമായി മുതലെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്നിങ്‌സിന്റെ മൂന്നാം ഓവറിലെ മൂന്നാം പന്തിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പർക്ക് ക്യാച്ച് നൽകി ഗിൽ മടങ്ങി. തൊട്ടടുത്ത പന്തിൽ വിരാട് കോലിയുടെ മിഡിൽ സ്റ്റമ്പ് പിഴുതെടുത്ത് സീൽസ് ഇന്ത്യയെ ഞെട്ടിച്ചു. നേരിട്ട ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ പുറത്തായ കോലിക്ക് ഗോൾഡൻ ഡക്കായാണ് മടങ്ങേണ്ടി വന്നത്.

    തുടക്കത്തിലേ രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട് പതറിയ ഇന്ത്യയെ, രോഹിത് ശർമയും റുതുരാജ് ഗെയ്ക്‌വാദും ചേർന്നാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. ഒടുവിൽ വിവരം ലഭിക്കുമ്പോൾ മികച്ച കൂട്ടുകെട്ടുമായി ഇരുവരും ക്രീസിലുണ്ട്. രോഹിത് 53 പന്തിൽ 45 റൺസുമായും റുതുരാജ് 38 പന്തിൽ 26 റൺസുമായും ബാറ്റിംഗ് തുടരുന്നു.

    അഞ്ചാം ഓവറിൽ വിൻഡീസിന്റെ ഒരു എൽ.ബി.ഡബ്ല്യു റിവ്യൂവിൽ നിന്നും തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട രോഹിത്, പിന്നീട് പതിയെ താളം കണ്ടെത്തുകയും മികച്ച ബൗണ്ടറികളിലൂടെ സ്കോർബോർഡ് ചലിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു.

    രണ്ടാം ഏകദിനം കളിച്ച ടീമിൽ നിന്നും രണ്ട് സുപ്രധാന മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അഖിബ് നബി, രവീന്ദ്ര ജഡേജ എന്നിവർക്ക് പകരം അൻഷുൽ കാംബോജ്, മുഹമ്മദ് സിറാജ് എന്നിവർ പ്ലേയിംഗ് ഇലവനിൽ ഇടംപിടിച്ചു.

    പ്ലേയിംഗ് ഇലവൻ:

    ഇന്ത്യ: രോഹിത് ശർമ്മ, ശുഭ്മാൻ ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), വിരാട് കോലി, റുതുരാജ് ഗെയ്ക്‌വാദ്, കെ.എൽ രാഹുൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, നമൻ ധീർ, അൻഷുൽ കാംബോജ്, കുൽദീപ് യാദവ്, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, ഗുർനൂർ ബ്രാർ.

    വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്: ജോൺ കാംബെൽ, ജൂവൽ ആൻഡ്രൂ, ഷായ് ഹോപ്പ് (ക്യാപ്റ്റൻ / വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), അമീർ ജാൻഗൂ, ഷെർഫെയ്ൻ റുഥർഫോർഡ്, കീമോ പോൾ, മാത്യു ഫോർഡ്, അൽസാരി ജോസഫ്, ഗുഡാകേഷ് മോട്ടി, ജെയ്ഡൻ സീൽസ്, വിഡൽ ലോസ്.

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    News Summary - IND vs WI 3rd ODI: Kohli's Golden Duck, India Fights Back
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