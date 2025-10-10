Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    വൈ​റ്റ് വാ​ഷ് മൂ​ഡ്

    ഇ​ന്ത്യ-​വി​ൻ​ഡീ​സ് ര​ണ്ടാം ടെ​സ്റ്റ് ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ
    Shubman Gill during training
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​യ​ക​ൻ ശു​ഭ്മ​ൻ ഗി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നി​ടെ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഇ​ന്ത്യ-​വെ​സ്റ്റി​ൻ​ഡീ​സ് പ​ര​മ്പ​ര​യി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ​യും അ​വ​സാ​ന​ത്തെ​യും ടെ​സ്റ്റി​ന് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച തു​ട​ക്കം. ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം ഇ​ന്നി​ങ്സി​ന് ജ​യി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ ഫി​റോ​സ് ഷാ ​കോ​ട്​​ല​യി​ലെ ക​ളി​യും അ​നാ​യാ​സം പി​ടി​ച്ച​ട​ക്കി പ​ര​മ്പ​ര തൂ​ത്തു​വാ​രാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ്. ബാ​റ്റ​ർ​മാ​രും ബൗ​ള​ർ​മാ​രും ഒ​രു​പോ​ലെ തി​ള​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ അ​ഞ്ചു ദി​വ​സ​ത്തെ ടെ​സ്റ്റ് മൂ​ന്നാം​ദി​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വും മു​മ്പ് ത​ന്നെ തീ​ർ​ത്തു ആ​തി​ഥേ​യ​ർ. അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദി​ലെ പ്ലേ​യി​ങ് ഇ​ല​വ​നി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ അ​വ​സ​രം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​പ്പാ​ണ്.

    പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ കൈ​യാ​ളി​യ മൂ​ന്നാം ന​മ്പ​റി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന സാ​യി സു​ദ​ർ​ശ​ൻ ഇ​നി​യും വ​ലി​യ സ്കോ​റു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ത്ത​താ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ബാ​റ്റി​ങ് നി​ര​യി​ലെ ഏ​ക പോ​രാ​യ്മ. നാ​ല് ടെ​സ്റ്റി​ൽ ഏ​ഴ് ഇ​ന്നി​ങ്സി​ലും ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത സാ​യി ആ​കെ നേ​ടി​യ​ത് ഒ​രു അ​ർ​ധ​ശ​ത​ക​മാ​ണ്. ശ​രാ​ശ​രി 21 മാ​ത്രം. സെ​ഞ്ച്വ​റി​ക​ളു​മാ​യി കെ.​എ​ൽ. രാ​ഹു​ലും ധ്രു​വ് ജു​റ​ലും ര​വീ​ന്ദ്ര ജ​ദേ​ജ​യും ഫോ​മി​ലു​ണ്ട്. സ്പി​ന്ന​ർ ജ​ദേ​ജ ബൗ​ളി​ങ്ങി​ലും മി​ന്നി. പേ​സു​മാ​യി മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​റാ​ജും ജ​സ്പ്രീ​ത് ബും​റ​യും മ​റ്റു സ്പി​ന്ന​ർ​മാ​രാ​യ കു​ൽ​ദീ​പ് യാ​ദ​വും വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ സു​ന്ദ​റും വി​ശ്വാ​സം കാ​ത്തു. സാ​യി സു​ദ​ർ​ശ​നെ​യോ പേ​സ് ബൗ​ളി​ങ് ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ നി​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ റെ​ഡ്ഡി​യെ​യോ ബെ​ഞ്ചി​ലി​രു​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചാ​ൽ മ​ല​യാ​ളി ബാ​റ്റ​ർ ദേ​വ്ദ​ത്ത് പ​ടി​ക്ക​ലി​നോ പി​ച്ചി​ന്റെ സ്വ​ഭാ​വം കൂ​ടി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് സ്പി​ൻ ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ അ​ക്ഷ​ർ പ​ട്ടേ​ലി​നോ ഇ​ടം ല​ഭി​ക്കും.

    അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ് ടെ​സ്റ്റി​ലെ ര​ണ്ട് ഇ​ന്നി​ങ്സി​ലും 150 റ​ൺ​സി​ന്റെ പ​രി​സ​ര​ത്ത് പു​റ​ത്താ​യ വി​ൻ​ഡീ​സി​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ആ​ശ്വാ​സ ജ​യ​മാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. ഇ​തോ​ടെ പ​ര​മ്പ​ര സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​ടി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യും. പ്ര​താ​പ​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ നി​ഴ​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യ ടീം ​പി​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ പാ​ടു​പെ​ടു​ക​യാ​ണ്. നേ​ര​ത്തേ കീ​ഴ​ട​ങ്ങാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ​പോ​ലും ക​രീ​ബി​യ​ൻ സം​ഘ​ത്തി​ന് വ​ലി​യ പ​രി​ശ്ര​മം വേ​ണ്ടി​വ​രും.

    ടീം ​ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന്

    ഇ​ന്ത്യ: ശു​ഭ്മ​ൻ ഗി​ൽ (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), യ​ശ​സ്വി ജ​യ്‌​സ്വാ​ൾ, കെ.​എ​ൽ. രാ​ഹു​ൽ, സാ​യ് സു​ദ​ർ​ശ​ൻ, ദേ​വ്ദ​ത്ത് പ​ടി​ക്ക​ൽ, ധ്രു​വ് ജു​റ​ൽ, ര​വീ​ന്ദ്ര ജ​ദേ​ജ, വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ സു​ന്ദ​ർ,

    ജ​സ്പ്രീ​ത് ബും​റ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​റാ​ജ്, കു​ൽ​ദീ​പ് യാ​ദ​വ്, നി​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ റെ​ഡ്ഡി, അ​ക്ഷ​ർ പ​ട്ടേ​ൽ, എ​ൻ. ജ​ഗ​ദീ​ശ​ൻ, പ്ര​സി​ദ്ധ് കൃ​ഷ്ണ. വെ​സ്റ്റി​ൻ​ഡീ​സ്: റോ​സ്റ്റ​ൺ ചേ​സ് (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), കെ​വ്‌​ലോ​ൺ ആ​ൻ​ഡേ​ഴ്സ​ൺ, ടാ​ഗ​ന​റൈ​ൻ ച​ന്ദ​ർ​പോ​ൾ, അ​ലി​ക്ക് അ​ത്ത​നാ​സെ, ജോ​ൺ കാം​ബെ​ൽ, ബ്രാ​ൻ​ഡ​ൻ കി​ങ്, ജ​സ്റ്റി​ൻ ഗ്രീ​വ്സ്, ഷാ​യ് ഹോ​പ്, ടെ​വി​ൻ ഇം​ലാ​ച്ച്, ജോ​മ​ൽ വ​രി​ക്ക​ൻ, ആ​ൻ​ഡേ​ഴ്സ​ൺ ഫി​ലി​പ്, ഖാ​രി പി​യ​റി, ജെ​യ്ഡ​ൻ സീ​ൽ​സ്, ജൊ​ഹാ​ൻ ലെ​യ്ൻ, ജെ​ഡി​യ ബ്ലേ​ഡ്സ്.

