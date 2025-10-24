Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightCricketchevron_rightശ​നി മാ​റു​മോ?;...
    Cricket
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 11:15 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 11:15 PM IST

    ശ​നി മാ​റു​മോ?; നാണക്കേട് മാറ്റാൻ ഇന്ത്യ അവസാന ഏകദിനത്തിന്

    text_fields
    bookmark_border
    India cricket
    cancel
    camera_alt

    രോഹിത് ശർമയും, വിരാട് കോഹ്‍ലിയും

    സി​ഡ്നി: ശു​ഭ്മ​ൻ ഗി​ല്ലി​ന് ഏ​ക​ദി​ന ടീം ​നാ​യ​ക​നാ​യി സ​മ്പൂ​ർ​ണ തോ​ൽ​വി​യോ​ടെ അ​ര​ങ്ങേ​റാ​നാ​ണോ യോ​ഗ​മെ​ന്ന് ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യ​റി​യാം. ഇ​ന്ത്യ-​ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ പ​ര​മ്പ​ര​യി​ലെ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ​യും അ​വ​സാ​ന​ത്തെ​യും മ​ത്സ​രം ഇ​ന്ന് സി​ഡ്നി ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഏ​ഴും ര​ണ്ടും വി​ക്ക​റ്റി​നാ​യി​രു​ന്നു ഗി​ൽ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ പ​രാ​ജ​യം. ഇ​ട​വേ​ള​ക്ക് ശേ​ഷം ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​യി ക​ളി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങി​യ സൂ​പ്പ​ർ താ​രം വി​രാ​ട് കോ​ഹ്‌​ലി ര​ണ്ടി​ലും ഡ​ക്കാ​യി മ​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ നാ​യ​ക പ​ദ​വി​യൊ​ഴി​ഞ്ഞ രോ​ഹി​ത് ശ​ർ​മ അ​ഡ​ലെ​യ്ഡി​ൽ 73 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത് ടോ​പ് സ്കോ​റ​റാ​യി. രോ​ഹി​ത്തി​നും കോ​ഹ്‌​ലി​ക്കും നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ് പ​ര​മ്പ​ര.

    ഇ​ന്ന​ത്തെ മ​ത്സ​രം തോ​റ്റാ​ൽ ഒ​രു നാ​ണ​ക്കേ​ടും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീ​മി​നെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 2022ന് ​ശേ​ഷം ഒ​രു ഏ​ക​ദി​ന പ​ര​മ്പ​ര​യി​ൽ​പോ​ലും സ​മ്പൂ​ർ​ണ തോ​ൽ​വി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​തൊ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും ജ​യം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. മി​ക​ച്ച സം​ഘ​വു​മാ​യി​ത്ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ മ​ണ്ണി​ലെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​തി​ഥേ​യ സം​ഘ​ത്തി​ൽ പേ​സ​ർ പാ​റ്റ് ക​മ്മി​ൻ​സ്, ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ കാ​മ​റൂ​ൺ ഗ്രീ​ൻ അ​ട​ക്കം പ്ര​മു​ഖ​രു​ടെ അ​ഭാ​വ​മു​ണ്ട് താ​നും. മാ​ച്ച് വി​ന്ന​റാ​യ സ്പി​ന്ന​ർ കു​ൽ​ദീ​പ് യാ​ദ​വി​ന് ര​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ന്ത്യ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കി‍യി​രു​ന്നി​ല്ല. പ​ക​രം പ്ലേ​യി​ങ് ഇ​ല​വ​നി​ലെ​ത്തി​യ വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ സു​ന്ദ​ർ മി​ക​വ് പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഇ​നി​യൊ​രു മാ​റ്റ​ത്തി​ന് മു​തി​രു​മോ​യെ​ന്ന് ക​ണ്ട​റി​യ​ണം. ഓ​സീ​സ് നി​ര​യി​ൽ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന സ്പി​ന്ന​ർ ആ​ദം സാം​പ നാ​ല് വി​ക്ക​റ്റ് നേ​ടി​യാ​ണ് അ​ഡ​ലെ​യ്ഡി​ൽ തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ന്ന​ത്തെ ക​ളി​ക്കു​ള്ള സം​ഘ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ബാ​റ്റ​ർ മാ​ർ​ന​സ് ല​ബൂ​ഷാ​നെ മാ​റ്റി ജാ​ക് എ​ഡ്വേ​ഡ്സി​നെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ടീം ​ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന്

    ഇ​ന്ത്യ: ശു​ഭ്മ​ൻ ഗി​ൽ (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), രോ​ഹി​ത് ശ​ർ​മ, വി​രാ​ട് കോ​ഹ്‌​ലി, ശ്രേ​യ​സ് അ​യ്യ​ർ, കെ.​എ​ൽ. രാ​ഹു​ൽ, അ​ക്ഷ​ർ പ​ട്ടേ​ൽ, വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ സു​ന്ദ​ർ, നി​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ റെ​ഡ്ഡി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​റാ​ജ്, ഹ​ർ​ഷി​ത് റാ​ണ, അ​ർ​ഷ്ദീ​പ് സി​ങ്, ധ്രു​വ് ജു​റ​ൽ, യ​ശ​സ്വി ജ​യ്‌​സ്വാ​ൾ, കു​ൽ​ദീ​പ് യാ​ദ​വ്, പ്ര​സി​ദ്ധ് കൃ​ഷ്ണ.

    ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ: മി​ച്ച​ൽ മാ​ർ​ഷ് (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), സേ​വ്യ​ർ ബാ​ർ​ട്ട് ലെ​റ്റ്, അ​ല​ക്സ് കാ​രി, ജോ​ഷ് ഇം​ഗ്ലി​സ്, കൂ​പ്പ​ർ കോ​ണോ​ളി, ന​താ​ൻ എ​ല്ലി​സ്, ജോ​ഷ് ഹേ​സി​ൽ​വു​ഡ്, ട്രാ​വി​സ് ഹെ​ഡ്, ജാ​ക് എ​ഡ്വേ​ർ​ഡ്സ്, മി​ച്ച​ൽ ഓ​വ​ൻ, ജോ​ഷ് ഫി​ലി​പ്, മാ​ത്യു റെ​ൻ​ഷാ, മാ​ത്യു ഷോ​ർ​ട്ട്, മി​ച്ച​ൽ സ്റ്റാ​ർ​ക, ആ​ദം സാം​പ, മാ​റ്റ് കു​നി​മാ​ൻ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Rohit SharmaSydneyCricket NewsVirat KohliIndia vs Australia ODI
    News Summary - IND vs AUS, 3rd ODI: India aim to avoid historic clean sweep
    Similar News
    Next Story
    X