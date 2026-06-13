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    Cricket
    Posted On
    date_range 13 Jun 2026 10:26 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Jun 2026 10:30 PM IST

    ബ്രാറും ദുബെയും എറിഞ്ഞിട്ടു, ഗിൽ അടിച്ചുതീർത്തു; ഒന്നാം ഏകദിനത്തിനത്തിൽ അഫ്ഗാനിസ്താനെ തകർത്ത് ഇന്ത്യ

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    ബ്രാറും ദുബെയും എറിഞ്ഞിട്ടു, ഗിൽ അടിച്ചുതീർത്തു; ഒന്നാം ഏകദിനത്തിനത്തിൽ അഫ്ഗാനിസ്താനെ തകർത്ത് ഇന്ത്യ
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    ധർമശാല: മഴ വില്ലനായ ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ അഫ്ഗാനിസ്താനെ ഏഴ് വിക്കറ്റിന് തകർത്ത് ഇന്ത്യ. അഫ്ഗാൻ ഉയർത്തിയ 195 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യ, നായകൻ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിന്റെയും (84*) കെ.എൽ രാഹുലിന്റെയും (39*) ബാറ്റിങ് മികവിലാണ് തകർപ്പൻ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. വെറും 37 പന്തിൽ നിന്നാണ് ഗിൽ അർധസെഞ്ച്വറി പൂർത്തിയാക്കിയത്. നേരത്തെ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ അഫ്ഗാനിസ്താൻ 24.5 ഓവറിൽ 194 റൺസിന് ഓൾ ഔട്ടായിരുന്നു. കന്നി ഏകദിന മത്സരത്തിനിറങ്ങിയ ബ്രാറിന്‍റെയും ദുബെയുടെയും തകർപ്പൻ ബൗളിങ് പ്രകടനമാണ് അഫ്ഗാനെ ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറിലൊതുക്കിയത്.

    വിജയപ്പഥം വെട്ടി ഗില്ലും രാഹുലും

    മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയുടെ തുടക്കം തകർച്ചയോടെയായിരുന്നു. റൺ ഔട്ടിലൂടെ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയെ (16) ആറാം ഓവറിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നഷ്ടമായി. സിംഗിളിനായുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ ബൗളറുടെ ഫോളോത്രൂവിൽ തട്ടി ഗില്ലിന് മാറാൻ കഴിയാതെ വന്നതാണ് വലിയൊരു റൺ ഔട്ടിലേക്ക് നയിച്ചത്. എന്നാൽ പിന്നീട് ക്രീസിലൊന്നിച്ച ഗില്ലും ഇഷാൻ കിഷനും (34) ചേർന്ന് ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സിനെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചു. ശ്രേയസ് അയ്യരും പുറത്തായതിന് ശേഷമെത്തിയ കെ.എൽ. രാഹുലുമൊത്ത് ശുഭ്മാൻ ഗിൽ ഇന്ത്യൻ ജയം അനായാസമാക്കി.

    തകർച്ചയോടെ തുടക്കം, ഗുർബാസിന് അതിവേഗ സെഞ്ച്വറി

    രാവിലെ മുതൽ പെയ്ത കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് മത്സരം 25 ഓവറാക്കി ചുരുക്കുകയായിരുന്നു. ടോസ് നേടി ബൗളിങ് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യൻ നായകൻ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിന്റെ തീരുമാനം ശരിവയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു തുടക്കം. തന്റെ കന്നി ഓവറിൽ തന്നെ അഫ്ഗാൻ ഓപ്പണർ ഇബ്രാഹിം സദ്രാനെ (1) പുറത്താക്കി ഗുർനൂർ ബ്രാർ വരവറിയിച്ചു. പിന്നാലെ വന്ന അറ്റൽ (0), റഹ്മത്ത് ഷാ (3) എന്നിവരെ അർഷ്ദീപ് സിങ് തുടരെ മടക്കിയതോടെ അഫ്ഗാൻ മുൻനിര പതറി.

    എന്നാൽ ഒരറ്റത്ത് തകർത്തടിച്ച റഹ്മാനുള്ള ഗുർബാസ് അഫ്ഗാനിസ്താനെ ഒറ്റയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയായിരുന്നു. ഏകദിനത്തിൽ ഒരു അഫ്ഗാൻ താരത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ സെഞ്ച്വറിയാണ് താരം ധർമശാലയിൽ കുറിച്ചത്. 48 പന്തിൽ സെഞ്ച്വറി തികച്ച ഗുർബാസ്, എട്ട് ഫോറുകളും എട്ട് പടുകൂറ്റൻ സിക്സറുകളുമടക്കം 51 പന്തിൽ നിന്നാണ് 102 റൺസ് അടിച്ചെടുത്തത്. ഒടുവിൽ 16-ാം ഓവറിൽ നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡിയാണ് അപകടകാരിയായ ഗുർബാസിനെ പുറത്താക്കി ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആശ്വാസം നൽകിയത്.

    അരങ്ങേറ്റത്തിൽ തിളങ്ങി ബ്രാറും ദുബെയും

    ഗുർബാസ് മടങ്ങിയതോടെ അഫ്ഗാൻ വീണ്ടും തകർച്ചയിലേക്ക് വീണു. പൊരുതി നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ച അഫ്ഗാൻ നായകൻ ഹഷ്മത്തുള്ള ഷാഹിദിയെയും (27) അസ്മത്തുള്ള ഒമർസായിയെയും (27) 22-ാം ഓവറിൽ പുറത്താക്കി അരങ്ങേറ്റക്കാരനായ ഹർഷ് ദുബെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വീണ്ടും നിയന്ത്രണം നേടിക്കൊടുത്തു. അവസാന ഓവറിൽ ഷരീഫിനെയും (4) റാഷിദ് ഖാനെയും (9) മടക്കി ഗുർനൂർ ബ്രാറും മൂന്ന് വിക്കറ്റ് തികച്ചതോടെ അഫ്ഗാൻ ഇന്നിങ്സിന് 194 റൺസിൽ തിരശ്ശീല വീണു.

    രാവിലെ മുതൽ തുടർച്ചയായി പെയ്ത മഴയെത്തുടർന്ന് വൈകിട്ട് 5:45 നാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചത്. ധർമശാല സ്റ്റേഡിയത്തിലെ മികച്ച ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനമാണ് മത്സരം വേഗത്തിൽ നടത്താൻ സഹായിച്ചത്. മഴ കാരണം ഓവറുകൾ വെട്ടിക്കുറക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിലും, ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് നിരയുടെ തകർപ്പൻ പ്രകടനം ധർമശാലയിലെ കാണികൾക്ക് വിരുന്നായി മാറി.

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    TAGS:odiKL RahulShubman Gillindia vs Afghanistan
    News Summary - IND vs AFG 1st ODI: Shubman Gill's Unbeaten 84 Powers India to a 7-Wicket Victory in Rain-Curtailed Match
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