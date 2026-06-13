ഗുർബാസിന് റെക്കോഡ്, 48 പന്തിൽ സെഞ്ച്വറി; ഇന്ത്യക്ക് 195 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം

ഗുർബാസിന് റെക്കോഡ്, 48 പന്തിൽ സെഞ്ച്വറി; ഇന്ത്യക്ക് 195 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യംtext_fields
ധർമശാല: മഴമൂലം 25 ഓവറാക്കി ചുരുക്കിയ അഫ്ഗാനിസ്താനെതിരായ ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് 195 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത അഫ്ഗാനിസ്താൻ 24.5 ഓവറിൽ 194 റൺസിന് ഓൾ ഔട്ടായി. ഇന്ത്യയ്ക്കായി അരങ്ങേറ്റ മത്സരം കളിച്ച ഗുർനൂർ ബ്രാറും ഹർഷ് ദുബെയും മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീതം വീഴ്ത്തി മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. വെടിക്കെട്ട് സെഞ്ച്വറിയുമായി കളം നിറഞ്ഞ ഓപ്പണർ റഹ്മാനുള്ള ഗുർബാസാണ് (102) അഫ്ഗാൻ നിരയിലെ ടോപ് സ്കോറർ.
ഏകദിനത്തിൽ ഒരു അഫ്ഗാൻ താരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ സെഞ്ച്വറിയാണിത്. 48 പന്തിലാണ് താരം സെഞ്ച്വറി പൂർത്തിയാക്കിയത്. ധർമശാലയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടി ബൗളിങ് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യൻ നായകൻ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിന്റെ തീരുമാനം ശരിവയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു തുടക്കം. തന്റെ കന്നി ഓവറിൽ തന്നെ അഫ്ഗാൻ ഓപ്പണർ ഇബ്രാഹിം സദ്രാനെ (1) പുറത്താക്കി ഗുർനൂർ ബ്രാർ വരവറിയിച്ചു. പിന്നാലെ വന്ന അറ്റൽ (0), റഹ്മത്ത് ഷാ (3) എന്നിവരെ അർഷ്ദീപ് സിങ് തുടരെ മടക്കിയതോടെ അഫ്ഗാൻ മുൻനിര പതറി.
എന്നാൽ ഒരറ്റത്ത് തകർത്തടിച്ച റഹ്മാനുള്ള ഗുർബാസ് അഫ്ഗാനിസ്താനെ ഒറ്റയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയായിരുന്നു. എട്ട് ഫോറുകളും എട്ട് പടുകൂറ്റൻ സിക്സറുകളും പറത്തിയ താരം വെറും 51 പന്തിൽ നിന്നാണ് 102 റൺസ് അടിച്ചെടുത്തത്. ഒടുവിൽ 16-ാം ഓവറിൽ നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡിയാണ് അപകടകാരിയായ ഗർബാസിനെ പുറത്താക്കി ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആശ്വാസം നൽകിയത്.
ഗുർബാസ് മടങ്ങിയതോടെ അഫ്ഗാൻ വീണ്ടും തകർച്ചയിലേക്ക് വീണു. പൊരുതി നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ച അഫ്ഗാൻ നായകൻ ഹഷ്മത്തുള്ള ഷാഹിദിയെ (27) പുറത്താക്കി അരങ്ങേറ്റക്കാരനായ ഹർഷ് ദുബെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വീണ്ടും നിയന്ത്രണം നേടിക്കൊടുത്തു. ഗർബാസിന്റെയും ഷാഹിദിയുടെയും വിക്കറ്റുകൾ വീണതോടെ അഫ്ഗാൻ ഇന്നിങ്സിന് 194 റൺസിൽ തിരശ്ശീല വീഴുകയായിരുന്നു.
രാവിലെ മുതൽ തുടർച്ചയായി പെയ്ത മഴയെത്തുടർന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷമാണ് ഓവറുകൾ വെട്ടിക്കുറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. വൈകിട്ട് 5:45 നാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചത്. ധരംശാല സ്റ്റേഡിയത്തിലെ മികച്ച ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനമാണ് മത്സരം വേഗത്തിൽ പുനരാരംഭിക്കാൻ സഹായിച്ചത്. മഴ കാരണം ഓവറുകൾ വെട്ടിക്കുറക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിലും, രാവിലെ മുതൽ കാത്തിരുന്ന ആരാധകർക്ക് അതൊരു നിരാശയായിരുന്നില്ല. മഴ വീണ്ടും വില്ലനായി എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനായാസം വിജയത്തിലെത്താം.
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