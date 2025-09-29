Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cricket
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 10:37 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 10:38 PM IST

    ‘ഹെർ ദുനിയ’ വ​നി​ത ഏ​ക​ദി​ന ക്രിക്കറ്റ് ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് ചൊവ്വാഴ്ച തു​ട​ക്കം

    womans world cup cricket from tomorrow
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ

    ഗു​വാ​ഹ​തി: ഏ​ക​ദി​ന ലോ​ക​കി​രീ​ട​ത്തി​നാ​യി അ​ര​നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​നോ​ട​ടു​ക്കു​ന്ന കാ​ത്തി​രി​പ്പി​ന് അ​റു​തി തേ​ടി ഇ​ന്ത്യ​ൻ വ​നി​ത ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീം ​ക്രീ​സി​ലേ​ക്ക്. ഇ​ന്ത്യ ആ​തി​ഥ്യ​മ​രു​ളു​ന്ന ലോ​ക​ക​പ്പി​ന്റെ 13ാം എ​ഡി​ഷ​ന് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഗു​വാ​ഹ​തി​യി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​വും. പാ​കി​സ്താ​ന്റെ ആ​വ​ശ്യം മാ​നി​ച്ച് ശ്രീ​ല​ങ്ക​യി​ലെ കൊ​ളം​ബോ ആ​ർ. പ്രേ​മ​ദാ​സ സ്റ്റേ​ഡി​യം​കൂ​ടി വേ​ദി​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഗു​വാ​ഹ​തി അ​സം ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യും ല​ങ്ക​യും ത​മ്മി​ലാ​ണ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന മ​ത്സ​രം.

    എ​ട്ട് ടീ​മു​ക​ൾ; അ​ഞ്ച് വേ​ദി​ക​ൾ

    ഇ​ന്ത്യ, ശ്രീ​ല​ങ്ക, പാ​കി​സ്താ​ന​ൻ, ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ, ഇം​ഗ്ല​ണ്ട്, ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ്, ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ എ​ട്ട് ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. റൗ​ണ്ട് റോ​ബി​ൻ ഫോ​ർ​മാ​റ്റി​ൽ 28 ലീ​ഗ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ഫൈ​ന​ൽ ന​വം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന് ന​വി മും​ബൈ​യി​ലോ കൊ​ളം​ബോ​യി​ലോ ന​ട​ക്കും. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഗു​വാ​ഹ​തി​ക്കും ന​വി മും​ബൈ​ക്കും പു​റ​മെ, വി​ശാ​ഖ​പ​ട്ട​ണ​വും ഇ​ന്ദോ​റും വേ​ദി​ക​ളാ​യു​ണ്ട്. പാ​കി​സ്താ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ക​ളി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ച​തി​നാ​ലാ​ണ് കൊ​ളം​ബോ ക​ലാ​ശ​ക്ക​ളി​യു​ടെ സാ​ധ്യ​ത വേ​ദി​യാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ലീ​ഗി​ൽ എ​ല്ലാ ടീ​മു​ക​ളും പ​ര​സ്പ​രം ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. ഇ​ത്ത​വ​ണ റെ​ക്കോ​ഡ് സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക​യാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്, 1.39 കോ​ടി യു.​എ​സ് ഡോ​ള​ർ. ഇ​ത് 2022ലെ ​ലോ​ക​ക​പ്പി​ന്റെ നാ​ലി​ര​ട്ടി​യി​ല​ധി​ക​മാ​ണ്. 2023ലെ ​പു​രു​ഷ ലോ​ക​ക​പ്പി​നു​പോ​ലും ഒ​രു കോ​ടി ഡോ​ള​റാ​യി​രു​ന്നു സ​മ്മാ​നം. കൊ​ളം​ബോ​യി​ൽ 11ഉം ​ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ 17ഉം ​ലീ​ഗ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും. ഇ​ന്ത്യ-​പാ​ക് മ​ത്സ​രം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് ​േപ്ര​മ​ദാ​സ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ്. ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യി​ലാ​ണ് വ​നി​ത ഏ​ക​ദി​ന ലോ​ക​ക​പ്പി​ലെ നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ. 2022ൽ ​ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ് വേ​ദി​യാ​യ ലോ​ക​ക​പ്പി​ന്റെ ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഇ​വ​ർ ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ന തോ​ൽ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ക​ന്നി​ക്കി​രീ​ട​ത്തി​ന് ഹ​ർ​മ​ൻ സം​ഘം

    ഐ.​സി.​സി ലോ​ക റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ക്കും ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​നും പി​ന്നി​ൽ മൂ​ന്നാ​മ​താ​ണെ​ങ്കി​ലും കി​രീ​ട ഫേ​വ​റി​റ്റു​ക​ളി​ൽ മു​ന്നി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ്ഥാ​നം. ഇ​യ്യി​ടെ ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​നെ​തി​രെ ട്വ​ന്റി20, ഏ​ക​ദി​ന പ​ര​മ്പ​ര​ക​ൾ നേ​ടി​യി​രു​ന്നു വി​മ​ൻ ഇ​ൻ ബ്ലൂ. ​തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യോ​ട് പ​ര​മ്പ​ര 1-2ന് ​അ​ടി​യ​റ വെ​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഉ​ജ്ജ്വ​ല ബാ​റ്റി​ങ് പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് ഹ​ർ​മ​ൻ​പ്രീ​ത് കൗ​റും സം​ഘ​വും പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​ത്. അ​വ​സാ​ന ക​ളി​യി​ൽ എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ കു​റി​ച്ച 413 റ​ൺ​സ് ല​ക്ഷ്യം ചേ​സ് ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് വ​രെ തോ​ന്നി​ച്ച ശേ​ഷം കീ​ഴ​ട​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​രെ​ത്തു​ട​രെ സെ​ഞ്ച്വ​റി​ക​ൾ നേ​ടി ലോ​ക റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ലെ ഒ​ന്നാം​സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രി സ്മൃ​തി മ​ന്ദാ​ന മി​ന്നും പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി. സ​ഹ ഓ​പ​ണ​ർ പ്ര​തി​ക റാ​വ​ൽ, ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ഹ​ർ​മ​ൻ, ഹ​ർ​ലീ​ൻ ഡി​യോ​ൾ, ജെ​മീ​മ റോ​ഡ്രി​ഗ​സ്, വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​ർ ബാ​റ്റ​ർ റി​ച്ച ഘോ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്കെ​ല്ലം ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ൽ മി​ക​ച്ച സം​ഭാ​വ​ന​ക​ള​ർ​പ്പി​ക്കാ​നാ​വും.

    സ്പി​ന്ന​ർ കൂ​ടി​യാ​യ ദീ​പ്തി ശ​ർ​മ എ​ണ്ണം പ​റ​ഞ്ഞ ഓ​ൾ​റൗ​ണ്ട​റാ​ണ്. രേ​ണു സി​ങ് ന​യി​ക്കു​ന്ന പേ​സ് ബൗ​ളി​ങ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റ് അ​രു​ന്ധ​തി റെ​ഡ്ഡി, ക്രാ​ന്തി ഗൗ​ഡ്, അ​മ​ൻ​ജ്യോ​ത് കൗ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രാ​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ണ്. സ്പി​ന്ന​ർ​മാ​രാ​യി ദീ​പ്തി​ക്ക് പു​റ​മെ രാ​ധ യാ​ദ​വ്, സ്നേ​ഹ് റാ​ണ, ശ്രീ​ച​ര​ണി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​മു​ണ്ട്. 2005ലും 2017​ലും ഫൈ​ന​ലി​ലെ​ത്തി​യ ഇ​ന്ത്യ പ​ക്ഷേ, യ​ഥാ​ക്ര​മം ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യോ​യും ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​നോ​ടും തോ​റ്റു. ച​മാ​രി അ​ത്ത​പ്പ​ത്തു ന​യി​ക്കു​ന്ന ശ്രീ​ല​ങ്ക ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു ശേ​ഷ​മാ​ണ് ലോ​ക​ക​പ്പ് ക​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2022ൽ ​ഇ​വ​ർ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടാ​നാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    ടീം ​ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന്

    ഇ​ന്ത്യ: ഹ​ർ​മ​ൻ​പ്രീ​ത് കൗ​ർ (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), സ്മൃ​തി മ​ന്ദാ​ന, പ്ര​തി​ക റാ​വ​ൽ, ഹ​ർ​ലീ​ൻ ഡി​യോ​ൾ, ജെ​മീ​മ റോ​ഡ്രി​ഗ​സ്, റി​ച്ച ഘോ​ഷ്, ഉ​മ ഛേത്രി, ​രേ​ണു​ക സി​ങ് താ​ക്കൂ​ർ, ദീ​പ്തി ശ​ർ​മ, സ്നേ​ഹ് റാ​ണ, ശ്രീ​ച​ര​ണി, രാ​ധ യാ​ദ​വ്, അ​മ​ൻ​ജ്യോ​ത് കൗ​ർ, അ​രു​ന്ധ​തി റെ​ഡ്ഡി, ക്രാ​ന്തി ഗൗ​ഡ്.

    ശ്രീ​ല​ങ്ക: ച​മാ​രി അ​ത്ത​പ​ത്തു (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), ഹാ​സി​നി പെ​രേ​ര, വി​ഷ്മി ഗു​ണ​ര​ത്‌​നെ, ഹ​ർ​ഷി​ത സ​മ​ര​വി​ക്ര​മ, ക​വി​ഷ ദി​ൽ​ഹാ​രി, നി​ലാ​ക്ഷി ഡി ​സി​ൽ​വ, അ​നു​ഷ്‌​ക സ​ഞ്ജീ​വ​നി, ഇ​മേ​ഷ ദു​ലാ​നി, ദേ​വ്മി വി​ഹാം​ഗ, പി​യു​മി വ​ത്സ​ല, ഇ​നോ​ക ര​ണ​വീ​ര, സു​ഗ​ന്ധി​ക കു​മാ​രി, ഉ​ദേ​ഷി​ക പ്ര​ബോ​ധ​നി, മ​ൽ​കി മ​ദാ​ര, അ​ചി​നി കു​ല​സൂ​ര്യ.

