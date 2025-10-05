Begin typing your search above and press return to search.
    ഇന്ത്യ-പാക് മത്സരത്തിനിടെ പ്രാ​ണി​ശ​ല്യം; ക​ളി നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചു

    india pakistan
    പ്രാ​ണി​ക​ളെ അ​ക​റ്റാ​ൻ സ്പ്രേ ​ചെ​യ്യു​ന്ന പാ​കി​സ്താ​ൻ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ഫാ​ത്തി​മ സ​ന

    കൊ​ളം​ബോ: വ​നി​ത ലോ​ക​ക​പ്പി​ലെ ഇ​ന്ത്യ-​പാ​കി​സ്താ​ൻ മ​ത്സ​രം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി പ്രാ​ണി​ക​ൾ. ആ​ർ. പ്രേ​മ​ദാ​സ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ ബാ​റ്റ് ചെ​യ്യ​വെ 15 മി​നി​റ്റോ​ളം ക​ളി നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു.

    28ാം ഓ​വ​റി​ലാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ക്കം. ഹ​ർ​ലീ​ൻ ഡി​യോ​ളും ജെ​മീ​മ റോ​ഡ്രി​ഗ​സു​മാ​യി​രു​ന്നു ക്രീ​സി​ൽ. തൂ​വാ​ല ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പാ​ക് താ​ര​ങ്ങ​ൾ ര​ക്ഷ​തേ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പ്രാ​ണി​ക​ൾ വി​ട്ടി​ല്ല. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​വ​ർ അ​മ്പ​യ​ർ​മാ​രെ കാ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ ഗൗ​ര​വം ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു. റി​സ​ര്‍വ് താ​രം സ്‌​പ്രേ​യു​മാ​യെ​ത്തി. ഇ​ത് വാ​ങ്ങി ക്യാ​പ്റ്റ​ന്‍ ഫാ​ത്തി​മ സ​ന ത​ളി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​ൽ​പ​നേ​രം മാ​ത്രം ശ​മ​ന​മു​ണ്ടാ​യി.

    വീ​ണ്ടും പ്രാ​ണി​ക​ളെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ക​ളി നി​ർ​ത്തി. ഗ്രൗ​ണ്ട് സ്റ്റാ​ഫെ​ത്തി മ​രു​ന്ന് ത​ളി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ ബാ​റ്റി​ങ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ത്തി​യ മൈ​താ​ന​ത്ത് പാ​മ്പി​നെ​യും ക​ണ്ടി​രു​ന്നു.

    മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ 88 റൺസിന് പാകിസ്താനെ വീഴ്ത്തി. ഇന്ത്യ 247 റൺസെടുത്തപ്പോൾ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ പാകിസ്താന് 159 റൺസെടുക്കാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.

    TAGS:India vs pakistanICC Women's World CupCricket NewsODI World Cup
    News Summary - ICC Women's ODI World Cup: Swarm of bugs halt play between India and Pakistan
