Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightCricketchevron_rightഏ​ക​ദി​ന ബാ​റ്റി​ങ്...
    Cricket
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 11:42 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 11:42 PM IST

    ഏ​ക​ദി​ന ബാ​റ്റി​ങ് റാ​ങ്കി​ങ്: സ്മൃ​തി​യെ മ​റി​ക​ട​ന്ന് വോ​ൾ​വാ​ർ​ട്ട് ഒ​ന്നാ​മ​ത്; ജെ​മീ​മ​ക്ക് വ​ൻ കു​തി​പ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഏ​ക​ദി​ന ബാ​റ്റി​ങ് റാ​ങ്കി​ങ്: സ്മൃ​തി​യെ മ​റി​ക​ട​ന്ന് വോ​ൾ​വാ​ർ​ട്ട് ഒ​ന്നാ​മ​ത്; ജെ​മീ​മ​ക്ക് വ​ൻ കു​തി​പ്പ്
    cancel
    camera_alt

    സ്മൃതി മന്ദാന, ലോ​റ വോ​ൾ​വാ​ർ​ട്ട്

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക്രി​ക്ക​റ്റ് കൗ​ൺ​സി​ൽ വ​നി​ത ഏ​ക​ദി​ന ബാ​റ്റി​ങ് റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​പ​ണ​ർ സ്മൃ​തി മ​ന്ദാ​ന​ക്ക് ഒ​ന്നാം​സ്ഥാ​നം ന​ഷ്ട​മാ​യി. ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ 571 റ​ൺ​സ് നേ​ടി ടോ​പ് സ്കോ​റ​റാ​യ ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ലോ​റ വോ​ൾ​വാ​ർ​ട്ട് ര​ണ്ട് സ്ഥാ​നം മു​ന്നേ​റി ഒ​ന്നി​ലെ​ത്തി. സ്മൃ​തി ഇ​തോ​ടെ ര​ണ്ടാം​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് വീ​ണു.

    ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ മി​ന്നി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​രം ജെ​മീ​മ റോ​ഡ്രി​ഗ​സ് പ​ത്തി​ലെ​ത്തി. ഒ​മ്പ​ത് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ജെ​മീ​മ‍യു​ടെ കു​തി​പ്പ്. ബൗ​ള​ർ​മാ​രി​ൽ ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ന്റെ സോ​ഫി എ​ക്കി​ൾ​സ്റ്റ​ണാ​ണ് ഒ​ന്നാം റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ. ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ പ്ലെ​യ​ർ ഓ​ഫ് ദ ​ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​രം ദീ​പ്തി ശ​ർ​മ ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ​മാ​രി​ൽ നാ​ലാം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ണ്ട്.

    ലോകകപ്പ് ​സെമിയിൽ ആസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ ജമീമ നേടിയ സെഞ്ച്വറി ബാറ്റിങ് പ്രകടനം ഇന്ത്യക്ക് ഫൈനലിലേക്കുള്ള വഴിയൊരുക്കിയിരുന്നു.

    ബൗളിങ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിൽ മാറ്റമില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ സോഫി എക്ലെസ്റ്റോൺ തന്നെയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. എന്നാൽ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ മരിസാനെ കാപ് മികച്ച മുന്നേറ്റം നടത്തി രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് കയറി. ആസ്ട്രേലിയയുടെ അലാന കിങ് മൂന്നും, ആഷ്ലി ഗാർഡ്നർ നാലും സ്ഥാനത്താണ്. ഇന്ത്യയുടെ ദീപ്തി ശർമ അഞ്ചാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ICC women world cupCricket NewsJemimah Rodriguessmriti mandanaODI ranking
    News Summary - ICC Women's ODI Rankings: Mandhana Slips To Second Spot
    Similar News
    Next Story
    X