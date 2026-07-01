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    Cricket
    Posted On
    date_range 1 July 2026 11:41 PM IST
    Updated On
    date_range 2 July 2026 12:48 AM IST

    ഐ.സി.സി റാങ്കിങ്: അഭിഷേകിനെ പിന്തള്ളി ഇഷാൻ കിഷൻ ഒന്നാമത്

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    ഐ.സി.സി റാങ്കിങ്: അഭിഷേകിനെ പിന്തള്ളി ഇഷാൻ കിഷൻ ഒന്നാമത്
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    ദുബായ്: രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ (ഐസിസി) ബാറ്റർമാരുടെ റാങ്കിങ്ങിൽ ആദ്യമായി ഒന്നാം സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യൻ താരം ഇഷാൻ കിഷൻ. ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൈയ്യാളിയിരുന്ന സഹതാരം അഭിഷേക് ശർമയെ പിന്തള്ളിയാണ് ഇഷാന്റെ നേട്ടം. 876 പോയിന്റോടെയാണ് ഇഷാൻ കിഷൻ ബാറ്റർമാരുടെ പട്ടികയിൽ തലപ്പത്തെത്തിയത്. 869 പോയിന്റുള്ള അഭിഷേക് ശർമ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു.

    മലയാളി താരം തിലക് വർമ റാങ്കിങ്ങിൽ ആറാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തിയപ്പോൾ, മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവ് ഏഴാം സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എട്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇറങ്ങി.

    ബൗളർമാരുടെ പട്ടികയിൽ ആദ്യ പത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയായി. സ്പിന്നർ വരുൺ ചക്രവർത്തി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്കും, പേസർ ജസ്പ്രീത് ബുംറ ആറാം സ്ഥാനത്തേക്കും ഓരോ സ്ഥാനം വീതം താഴേക്ക് ഇറങ്ങി.

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    TAGS:ICC rankingsCricket NewsIshan KishanAbhishek SharmaTilak Varma
    News Summary - ICC Rankings: Ishan Kishan Overtakes Abhishek Sharma to Claim Top Spot
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