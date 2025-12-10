Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    10 Dec 2025 11:43 PM IST
    10 Dec 2025 11:43 PM IST

    ഏകദിന റാങ്കിങ്: രോഹിത് തന്നെ ഒന്നാമൻ; കോഹ്‍ലി രണ്ടാമത്

    ICC ODI rankings
    രോഹിത് ശർമയും വിരാട് കോഹ്‍ലിയും

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​ക്കെ​തി​രാ​യ പ​ര​മ്പ​ര​യി​ലെ ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ഏ​ക​ദി​ന റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ക​യ​റി സൂ​പ്പ​ർ ബാ​റ്റ​ർ വി​രാ​ട് കോ​ഹ്‍ലി. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഐ.​സി.​സി പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ലാ​ണ് ഒ​ന്നാ​മ​നാ​യ രോ​ഹി​ത് ശ​ർ​മ​ക്ക് തൊ​ട്ടു​പി​റ​കി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. 302 റ​ൺ​സ് അ​ടി​ച്ച് താ​രം പ​ര​മ്പ​ര​യി​ലെ താ​രം ആ​യി​രു​ന്നു. 146 റ​ൺ​സ് എ​ടു​ത്ത രോ​ഹി​തും മോ​ശ​മാ​ക്കി​യി​ല്ല. ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​യ​ക​ൻ ശു​ഭ്മാ​ൻ ഗി​ൽ അ​ഞ്ചാ​മ​തു​ണ്ട്.

    ബൗ​ള​ർ​മാ​രി​ൽ കു​ൽ​ദീ​പ് മൂ​ന്നാ​മ​നാ​ണ്. ടെ​സ്റ്റ് റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ യ​ശ​സ്വി ജ​യ്സ്വാ​ൾ എ​ട്ടാ​മ​നാ​യ​പ്പോ​ൾ ഗി​ൽ 11ഉം ​ഋ​ഷ​ഭ് പ​ന്ത് 13ഉം ​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ണ്ട്. ബും​റ ഒ​ന്നാ​മ​തു​ള്ള ബൗ​ളി​ങ് റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​റാ​ജ് (12th), ര​വീ​ന്ദ്ര ജ​ഡേ​ജ (13), കു​ൽ​ദീ​പ് യാ​ദ​വ് (14) എ​ന്നി​വ​ർ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​യ​റി​യ​വ​രാ​ണ്. ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ൽ ജോ ​റൂ​ട്ട് ഒ​ന്നാ​മ​തു​ണ്ട്. കെ​യി​ൻ വി​ല്യം​സ​ൺ ര​ണ്ടും സ്റ്റീ​വ് സ്മി​ത്ത് മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്.

