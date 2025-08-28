Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cricket
    28 Aug 2025 8:36 AM IST
    28 Aug 2025 8:36 AM IST

    ഏകദിന റാങ്കിങ്; ഗില്ലും രോഹിതും മുന്നിൽ

    ദു​ബൈ: ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​ൽ പാ​ഡു​കെ​ട്ടി​യി​ട്ട് നാ​ളു​ക​ളേ​റെ​യാ​യെ​ങ്കി​ലും ഏ​ക​ദി​ന റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ പി​ടി​വി​ടാ​തെ രോ​ഹി​ത് ശ​ർ​മ​യും വി​രാ​ട് കോ​ഹ്‍ലി​യും. 784 റേ​റ്റി​ങ് പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ശു​ഭ്മ​ൻ ഗി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള ബാ​റ്റി​ങ് റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ 756 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി രോ​ഹി​ത് ശ​ർ​മ തൊ​ട്ടു​പി​റ​കി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​തും 736 ഉ​ള്ള കോ​ഹ്‍ലി നാ​ലാ​മ​തു​മാ​ണ്.

    മൂ​ന്നാ​മ​നാ​യ പാ​ക് താ​രം ബാ​ബ​ർ അ​അ്സം (739) മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ത്ര​യ​ത്തി​നി​ട​യി​ലു​ള്ള​ത്. ബൗ​ളി​ങ്ങി​ലും ഇ​ന്ത്യ​ൻ നി​ര ആ​ദ്യ പ​ത്തി​ലു​ണ്ട്. 650 പോ​യ​ന്റു​ള്ള കു​ൽ​ദീ​പ് യാ​ദ​വ് മൂ​ന്നാ​മ​നാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഓ​ൾ​റൗ​ണ്ട​ർ ര​വീ​ന്ദ്ര ജ​ഡേ​ജ 616 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ബൗ​ളി​ങ്ങി​ൽ ഒ​മ്പ​താ​മ​തു​ണ്ട്.

    ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​ൽ ട്വ​ന്റി20, ടെ​സ്റ്റ് ഫോ​ർ​മാ​റ്റു​ക​ളി​ൽ രോ​ഹി​ത് വി​ര​മി​ക്ക​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​രു​വ​രും ഏ​ക​ദി​ന​ത്തി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴു​മു​ണ്ട്. എ​ന്നു​വെ​ച്ച് അ​വ​സാ​ന​മാ​യി ര​ണ്ടു​പേ​രും നീ​ല​ക്കു​പ്പാ​യ​ത്തി​ൽ പാ​ഡു കെ​ട്ടി​യ​ത് ഐ.​സി.​സി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ട്രോ​ഫി​യി​ൽ 2025 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ലാ​ണ്. ഇ​രു​വ​രും ടീ​മി​ന്റെ കി​രീ​ട നേ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക സാ​ന്നി​ധ്യ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു.

    ഐ.​സി.​സി ഏ​ക​ദി​ന ബൗ​ളി​ങ് റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ 671 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ല​ങ്ക​ൻ സ്പി​ന്ന​ർ മ​ഹീ​ഷ് തീ​ക്ഷ്ണ, പ്രോ​ട്ടീ​സ് താ​രം കേ​ശ​വ് മ​ഹാ​രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ആ​ദ്യ സ്ഥാ​ന​ത്ത്.

