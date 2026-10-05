ഇന്ത്യക്കും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനും പിഴയിട്ട് ഐ.സി.സി

ഇന്ത്യക്കും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനും പിഴയിട്ട് ഐ.സി.സിtext_fields
വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിന മത്സരത്തിൽ കുറഞ്ഞ ഓവർ നിരക്കിന് ഇന്ത്യക്കും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനും അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ (ഐ.സി.സി) പിഴ. ഇന്ത്യൻ ടീമിന് മാച്ച് ഫീയുടെ 20 ശതമാനവും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന് 10 ശതമാനവുമാണ് പിഴ ചുമത്തിയത്.
മത്സരത്തിലെ തടസ്സങ്ങളും മറ്റ് സമയ ആനുകൂല്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത ശേഷവും നിശ്ചിത സമയപരിധിയിൽ ഇന്ത്യ നാല് ഓവറും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് രണ്ട് ഓവറും കുറവാണ് പന്തെറിഞ്ഞതെന്ന് ഐ.സി.സി കണ്ടെത്തി. ഐ.സി.സി പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 2.2 പ്രകാരം വൈകുന്ന ഓരോ ഓവറിനും അഞ്ച് ശതമാനം വീതം മാച്ച് ഫീ പിഴയായി നൽകണം.
ഐ.സി.സി മാച്ച് റഫറി പ്രകാശ് ഭട്ടാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. ഇരു ടീമുകളുടെയും നായകൻമാർ കുറ്റം സമ്മതിച്ച് പിഴയടക്കാൻ തയ്യാറായതിനാൽ ഔദ്യോഗിക വാദം കേൾക്കൽ ഒഴിവാക്കി. ഫീൽഡ് അമ്പയർമാരായ ജയരാമൻ മദനഗോപാൽ, സാം നൊഗാസ്കി, മൂന്നാം അമ്പയർ ഷർഫുദ്ദൗല ഇബ്നെ ഷാഹിദ്, നാലാം അമ്പയർ വീരേന്ദർ ശർമ എന്നിവരാണ് സ്ലോ ഓവർ റേറ്റിന് പരാതി നൽകിയത്.
അവസാന മത്സരത്തിൽ തോറ്റെങ്കിലും മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ഏകദിന പരമ്പര ഇന്ത്യ 2-1ന് സ്വന്തമാക്കി. മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 351 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം 48.2 ഓവറിൽ രണ്ട് വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തി വിൻഡീസ് മറികടക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ബൗളിങ് നിരയിലെ പോരായ്മകൾ അവസാന മത്സരത്തിൽ പ്രകടമായെങ്കിലും, രോഹിത് ശർമ, വിരാട് കോഹ്ലി, ഡബിൾ സെഞ്ച്വറി നേടിയ ഷുഭ്മാൻ ഗിൽ എന്നിവരുടെ ബാറ്റിങ് മികവ് 2027 ലോകകപ്പ് തയ്യാറെടുപ്പുകളിൽ ഇന്ത്യക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നതാണ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register