Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightCricketchevron_rightലോകകപ്പ് ഇന്ത്യൻ...
    Cricket
    Posted On
    date_range 12 March 2026 8:20 AM IST
    Updated On
    date_range 12 March 2026 8:20 AM IST

    ലോകകപ്പ് ഇന്ത്യൻ ടീമിന് ഐ.സി.സി സമ്മാനം 25 കോടി രൂപ

    text_fields
    bookmark_border
    ലോകകപ്പ് ഇന്ത്യൻ ടീമിന് ഐ.സി.സി സമ്മാനം 25 കോടി രൂപ
    cancel

    അഹ്മദാബാദ്: ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ വക സമ്മാനത്തുകയായി ലഭിച്ചത് ഏകദേശം 25 കോടി രൂപ (2,639,423 ഡോളർ) ലഭിച്ചു. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ജേതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുകയാണിത്. ആകെ 11.25 ദശലക്ഷം ഡോളർ (ഏകദേശം 94 കോടി രൂപ) കളിക്കാർക്കുള്ള സമ്മാനനിധിയായി ഐ.സി.സി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. റണ്ണേഴ്‌സ് അപ്പായ ന്യൂസിലൻഡിന് ഇതിൽ 13 കോടി രൂപ‍യും സെമിഫൈനലിൽ പുറത്തായ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കും ഇംഗ്ലണ്ടിനും യഥാക്രമം 9.24, 8.96 കോടിയും ലഭിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ടീമിന് ബി.സി.സി.ഐ വക 131 കോടി രൂപ പ്രത്യേക പാരിതോഷികമായും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Indian Cricket TeamT20 World Cupicc award
    News Summary - ICC awards Rs 25 crore to Indian team for World Cup
    Similar News
    Next Story
    X