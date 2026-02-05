Begin typing your search above and press return to search.
    5 Feb 2026 12:30 PM IST
    5 Feb 2026 12:30 PM IST

    ‘ഇന്നിങ്സ് ഓപൺ ചെയ്യാനാണ് താൽപര്യം’: സഞ്ജുവിന്‍റെ ലോകകപ്പ് സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തി ഇഷാൻ കിഷൻ

    ‘ഇന്നിങ്സ് ഓപൺ ചെയ്യാനാണ് താൽപര്യം’: സഞ്ജുവിന്‍റെ ലോകകപ്പ് സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തി ഇഷാൻ കിഷൻ
    ഇഷാൻ കിഷൻ, സഞ്ജു സാംസൺ

    മുംബൈ: ട്വന്‍റി20 ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന സന്നാഹ മത്സരത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരെ തകർപ്പൻ അർധ സെഞ്ച്വറി നേടിയ ഇഷാൻ കിഷൻ, ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ തന്റെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. മത്സരശേഷം തനിക്ക് ഇന്നിങ്സ് ഓപൺ ചെയ്യാനാണ് താൽപര്യമെന്ന് താരം തുറന്നുപറയുകയും ചെയ്തതോടെ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിന്‍റെ ലോകകപ്പ് പ്രതീക്ഷകൾ മങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. മുംബൈയിലെ ഡി.വൈ പാട്ടീൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ 30 റൺസിന് വിജയിച്ചിരുന്നു.

    20 പന്തിൽ 53 റൺസാണ് കിഷൻ അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ഏഴ് പടുകൂറ്റൻ സിക്സറുകളും രണ്ട് ഫോറുകളും ഇഷാൻ കിഷന്‍റെ ബാറ്റിൽനിന്ന് പിറന്നു. അഭിഷേക് ശർമക്കൊപ്പം കിഷൻ നൽകിയ തുടക്കം ഇന്ത്യയെ 240 എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോറിലെത്താൻ സഹായിച്ചു. പവർപ്ലേ ഓവറുകളിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ബൗളർമാരെ കടന്നാക്രമിച്ച കിഷൻ, തനിക്ക് ഓപണർ റോളിൽ എത്രത്തോളം അപകടകാരിയാകാൻ കഴിയുമെന്ന് തെളിയിച്ചു. മറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നതിനായി കിഷൻ റിട്ടയേർഡ് ഔട്ട് ആയി മടങ്ങുകയായിരുന്നു.

    മത്സരശേഷം സംസാരിക്കവെ താൻ ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതായി കിഷൻ വ്യക്തമാക്കി. “ബുധനാഴ്ചത്തെ മത്സരത്തിനായി ഞാൻ വലിയ ആവേശത്തിലായിരുന്നു. എനിക്ക് ഇന്നിങ്സ് ഓപൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു” -താരം വ്യക്തമാക്കി. ടീമിന് വേണ്ടി ഏത് സ്ഥാനത്തും കളിക്കാൻ തയാറാണെങ്കിലും, ഓപണിങ് സ്ഥാനത്തോടുള്ള തന്റെ താൽപര്യം കിഷൻ മറച്ചുവെച്ചില്ല. പന്തിന് അനുസരിച്ച് സ്വാഭാവികമായി കളിക്കാനാണ് താൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    ടീം മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ പുതിയ നീക്കങ്ങൾ സഞ്ജു സാംസണിന്റെ ലോകകപ്പ് സാധ്യതകളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ടോസ് സമയത്ത് ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവ്, ഇഷാൻ കിഷനും അഭിഷേക് ശർമയുമായിരിക്കും ഓപ്പണർമാരെന്ന് വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. കിഷൻ ഓപണിങ്ങിൽ തിളങ്ങിയതോടെ, വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ സ്ഥാനത്തിനായി സഞ്ജു സാംസണുമായുള്ള മത്സരത്തിൽ ഒരുപടി മുന്നിലെത്തി. ടീമിലെ സ്ഥാനക്രമത്തിൽ സഞ്ജു പിന്നിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന സൂചനയാണ് ഈ നീക്കങ്ങൾ നൽകുന്നത്.

    പരിക്കിൽനിന്ന് മോചിതനായി തിരിച്ചെത്തിയ തിലക് വർമയുടെ പ്രകടനത്തെയും കിഷൻ പ്രശംസിച്ചു. ബാറ്റിങ്ങിന് പുറമെ ബൗളിങ്ങിലും തിലക് ടീമിന് മുതൽക്കൂട്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സന്നാഹ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒമ്പത് ബൗളർമാരെ പരീക്ഷിച്ചു. അഭിഷേക് ശർമ രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. ലോകകപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഇഷാൻ കിഷൻ ഫോമിലേക്ക് ഉയർന്നതും ഓപണിങ്ങിൽ തിളങ്ങിയതും സഞ്ജു സാംസണെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടീമിലെ തന്റെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്നതിൽ വലിയ വെല്ലുവിളിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

    ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിൽ സഞ്ജുവിന് ഓപണിങ്ങിൽ തിളങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പരമ്പരയിലെ അഞ്ച് ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്ന് 9.2 ശരാശരിയിൽ 46 റൺസ് മാത്രമാണ് നേടാനായത്. ഇതിൽ മൂന്ന് തവണ താരം ഒറ്റയക്കത്തിന് പുറത്താവുകയും ചെയ്തു. ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ഇതേ പരമ്പരയിൽ അവസരം ലഭിച്ച കിഷൻ ഒരു സെഞ്ച്വറിയടക്കം മികച്ച ഫോമിലായിരുന്നു. സഞ്ജു സാംസൺ പരാജയപ്പെട്ടിടത്ത് ഇഷാൻ കിഷൻ ആധികാരികമായി തന്റെ കരുത്ത് തെളിയിച്ചതോടെ മലയാളി താരത്തിന്‍റെ ലോകകപ്പ് സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ കരിനിഴൽ വീണിരിക്കുകയാണ്.

    TAGS:Sanju SamsonIndian Cricket TeamIshan KishanT20 World Cup
