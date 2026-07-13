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    Cricket
    Posted On
    date_range 13 July 2026 10:26 PM IST
    Updated On
    date_range 13 July 2026 10:26 PM IST

    ലോർഡ്സിൽ ചരിത്രമെഴുതി ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ; ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​നെ തോ​ൽ​പി​ച്ച​ത് 270 റ​ൺ​സി​ന്

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    ലോർഡ്സിൽ ചരിത്രമെഴുതി ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ; ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​നെ തോ​ൽ​പി​ച്ച​ത് 270 റ​ൺ​സി​ന്
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    ല​ണ്ട​ൻ: ക്രി​ക്ക​റ്റി​ന്റെ മ​ക്ക​യെ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ലോ​ർ​ഡ്സ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ച​രി​ത്രം കു​റി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​ൻ വ​നി​ത ടീം. ​ഈ മൈ​താ​നം വേ​ദി​യാ​യ ആ​ദ്യ വ​നി​ത ടെ​സ്റ്റി​ൽ ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​നെ 270 റ​ൺ​സി​ന് ത​ക​ർ​ത്തു ഹ​ർ​മ​ൻ​പ്രീ​ത് കൗ​റും സം​ഘ​വും. ഇ​ന്ത്യ കു​റി​ച്ച 457 റ​ൺ​സ് ല​ക്ഷ്യം പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന ആ​തി​ഥേ​യ​ർ നാ​ലാ​മ​ത്തെ​യും അ​വ​സാ​ന​ത്തെ​യും ദി​നം ര​ണ്ടാം ഇ​ന്നി​ങ്സി​ൽ വെ​റും 186 റ​ൺ​സി​ന് എ​ല്ലാ​വ​രും പു​റ​ത്താ​യി. സ്കോ​ർ: ഇ​ന്ത്യ 285 & 341/7 ഡി​ക്ല., ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് 170 & 186. ര​ണ്ട് ഇ​ന്നി​ങ്സി​ലു​മാ​യി ഏ​ഴ് വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ഴ്ത്തി​യ പേ​സ​ർ ക്രാ​ന്തി ഗൗ​ഡാ​ണ് ക​ളി​യി​ലെ താ​രം.

    ആ​റ് വി​ക്ക​റ്റി​ന് 130 റ​ൺ​സെ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് ബാ​റ്റി​ങ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. അ​ർ​ധ ശ​ത​ക​വു​മാ​യി ക്രീ​സി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ആ​മി ജോ​ൺ​സി​നെ (54) സ്നേ​ഹ് റാ​ണ മ​ട​ക്കി. കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സോ​ഫി എ​ക്കി​ൾ​സ്റ്റ​ൺ (50) ഞൊ​ടി​യി​ട​യി​ൽ നേ​ടി​യ അ​ർ​ധ ശ​ത​ക​മാ​ണ് ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​നെ 186ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്. സോ​ഫി പ​ത്താ​മ​താ​യി സ്നേ​ഹി​ന് വി​ക്ക​റ്റ് സ​മ്മാ​നി​ച്ച​തോ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷം. സ്പി​ന്ന​റാ​യ സ്നേ​ഹ് നാ​ല് വി​ക്ക​റ്റ് നേ​ടി. സ​യാ​ലി സ​ത്ഘാ​രെ​യും ക്രാ​ന്തി​യും ദീ​പ്തി ശ​ർ​മ​യും ര​ണ്ട് വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ത​വും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ര​ണ്ടാം ഇ​ന്നി​ങ്സി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​യി യാ​സ്തി​ക ഭാ​ട്യ (113) സെ​ഞ്ച്വ​റി നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. ട്വ​ന്റി20 പ​ര​മ്പ​ര 1-2ന് ​അ​ടി​യ​റ​വ് വെ​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ഹ​ർ​മ​ൻ സം​ഘം ഏ​ക ടെ​സ്റ്റി​ന് ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്.

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    TAGS:EnglandCricket NewslordsIndiaIndian women's cricketIndian women's cricket teamHistoric Win
    News Summary - History at Lord's: Indian women’s team crushes England by 270 runs in historic Test victory
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