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    Cricket
    Posted On
    date_range 27 Jun 2026 9:16 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Jun 2026 9:16 AM IST

    ലോകചാമ്പ്യന്മാരെ വീഴ്ത്തി ഐറിഷ് പട; തോൽവിയിലും 'ക്യാപ്റ്റനായി മികച്ച തുടക്കമെന്ന്' ശ്രേയസ് അയ്യർ

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    ലോകചാമ്പ്യന്മാരെ വീഴ്ത്തി ഐറിഷ് പട; തോൽവിയിലും ക്യാപ്റ്റനായി മികച്ച തുടക്കമെന്ന് ശ്രേയസ് അയ്യർ
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    ബെൽഫാസ്റ്റ്: ക്യാപ്റ്റനായുള്ള അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ തന്നെ ഞെട്ടിക്കുന്ന തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങി ശ്രേയസ് അയ്യരും സംഘവും. അയർലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ടി20യിൽ 34 റൺസിനാണ് ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യ അടിയറവ് പറഞ്ഞത്. പരിക്കുകളാൽ വലഞ്ഞ അയർലൻഡ് ടീം, ഇന്ത്യക്കെതിരായ ചരിത്രത്തിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ വിജയമാണ് ഈ മത്സരത്തിലൂടെ സ്വന്തമാക്കിയത്. 183 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യക്ക് 148 റൺസ് എടുക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ. 19 പന്തിൽ തകർപ്പൻ അർധസെഞ്ച്വറി നേടിയ അഭിഷേക് ശർമ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ തിളങ്ങിയത്. ഈ വിജയത്തോടെ രണ്ട് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിൽ ആതിഥേയരായ അയർലൻഡ് 1-0 ന് മുന്നിലെത്തി.

    തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ ടീമിന്റെ മോശം പ്രകടനത്തെ വിമർശിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ, ഇതൊരു 'മികച്ച തുടക്കമാണെന്ന്' പ്രതികരിച്ചത് ശ്രദ്ധേയമായി. "ഒരു കാര്യവും നിസ്സാരമായി കാണാനാകില്ല. വെറുതെ ഗ്രൗണ്ടിലെത്തി മത്സരങ്ങൾ ജയിക്കാനാകില്ല. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം," പോസ്റ്റ് മാച്ച് പ്രസന്റേഷനിൽ ശ്രേയസ് പറഞ്ഞു. തുടക്കത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ മികച്ച പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തതെന്നും എന്നാൽ പിന്നീട് അത് നിലനിർത്താനായില്ലെന്നും ശ്രേയസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "140 റൺസിലൊതുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മികച്ചൊരു സ്കോർ ആയേനെ. എങ്കിലും ഇതൊരു വലിയ അനുഭവമാണ്, ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കളിക്കാനും പിച്ചിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും കഴിഞ്ഞു. ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ ഇതൊരു മികച്ച തുടക്കമാണ്," ശ്രേയസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബാറ്റിങ്ങിലും കടുത്ത നിരാശപ്പെടുത്തിയ ശ്രേയസ് 7 പന്തിൽ നിന്ന് വെറും 3 റൺസ് മാത്രമാണ് നേടിയത്. യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ പുറത്തിരുത്തിയാണ് ഇന്ത്യ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങിയത്.

    തന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിലുള്ള അരങ്ങേറ്റത്തിൽ തന്നെ ടീം പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും, ഇതൊരു "മികച്ച തുടക്കമാണെന്നാണ്" ശ്രേയസ് അയ്യർ പ്രതികരിച്ചത്. "തുടക്കത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ മികച്ച പ്രകടനമാണ് നടത്തിയത്. എന്നാൽ മധ്യ ഓവറുകളിൽ എക്സിക്യൂഷൻ പരാജയപ്പെട്ടു. 140 റൺസിനുള്ളിൽ ഒതുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചേസിങ് എളുപ്പമായേനെ. എങ്കിലും ഇതൊരു വലിയ അനുഭവമാണ്, സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചു. ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ ഇതൊരു മികച്ച തുടക്കമാണ്," ശ്രേയസ് പറഞ്ഞു.

    ടോസ് നേടി ബൗളിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യ, അയർലൻഡിനെ പവർപ്ലേയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ 30 റൺസിന് മൂന്ന് വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിൽ തളച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ക്യാപ്റ്റൻ ലോർക്കൻ ടക്കറുടെ അർധസെഞ്ച്വറിയും ഗാരെത് ഡെലാനിയുടെ (32 പന്തിൽ 49) തകർപ്പൻ ബാറ്റിങ്ങും അയർലൻഡിനെ 182/9 എന്ന മികച്ച സ്കോറിലെത്തിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാരിൽ ഹർഷിത് റാണ (3/24), ശിവം ദുബെ (1/18) എന്നിവർ ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്ക് തുടക്കം മുതൽ താളം കണ്ടെത്താനായില്ല. തോൽവിയിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ശക്തമായി തിരിച്ചുവരുമെന്ന് ശ്രേയസ് വ്യക്തമാക്കി.

    മറുവശത്ത്, ലോകചാമ്പ്യന്മാരെ തങ്ങളുടെ മണ്ണിൽ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചത് വളരെ "സ്പെഷ്യൽ" ആയ ഒന്നാണെന്ന് ഐറിഷ് ക്യാപ്റ്റൻ ലോർക്കൻ ടക്കർ പറഞ്ഞു. ടീമിലെ പുതുമുഖങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തെയും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. ഇന്ത്യക്കെതിരായ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അത് ഐറിഷ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ചരിത്രനേട്ടമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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    TAGS:T20team indiaShreyas IyerIndiaIndia vs Ireland T20
    News Summary - Historic Win for Ireland: Hosts Defeat World Champions India by 34 Runs in T20 Opener
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