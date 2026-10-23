'ആ റെക്കോഡ് ഡബിൾ സെഞ്ച്വറിക്ക് ഒരു വിലയുമില്ല': ശ്രീലങ്കയോട് തോറ്റതിന് പിന്നാലെ ഹാരി ബ്രൂക്ക്

'ആ റെക്കോഡ് ഡബിൾ സെഞ്ച്വറിക്ക് ഒരു വിലയുമില്ല': ശ്രീലങ്കയോട് തോറ്റതിന് പിന്നാലെ ഹാരി ബ്രൂക്ക്text_fields
റാവൽപിണ്ടി: ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിലെ കന്നി ഇരട്ടസെഞ്ച്വറിയും ഏറ്റവും വേഗമേറിയ ഡബിൾ സെഞ്ചറിയെന്ന റെക്കോഡും സ്വന്ത പേരിൽ കുറിച്ചിട്ടും ടീം തോറ്റതിന്റെ നിരാശ മറച്ചുവെക്കാതെ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ഹാരി ബ്രൂക്ക്. കൂറ്റൻ സ്കോർ ഉയർത്തിയിട്ടും ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ നേരിട്ട ഞെട്ടിക്കുന്ന തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ, ടീം തോറ്റ മത്സരത്തിൽ താൻ നേടിയ റെക്കോഡ് ഇരട്ടസെഞ്ച്വറിക്ക് തന്റെ കണ്ണിൽ യാതൊരു മൂല്യവുമില്ലെന്ന് ബ്രൂക്ക് തുറന്നടിച്ചു.
"വിശ്വസിക്കാനാകാത്ത മത്സരമായിരുന്നു ഇത്. ഇരുടീമുകളും മികച്ച പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. എന്നാൽ ശ്രീലങ്ക ഞങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നിഷ്പ്രഭരാക്കിക്കളഞ്ഞു. 400-ലധികം റൺസ് പിന്തുടർന്ന് ജയിക്കാൻ അവർ അസാധ്യ ക്രിക്കറ്റാണ് കളിച്ചത്. എനിക്ക് നല്ലൊരു ഇന്നിങ്സ് പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിലും തോറ്റ ടീമിന്റെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ അതിന് യാതൊരു വിലയുമില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി തന്ത്രങ്ങൾ തിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. വരും മത്സരങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത് ഫൈനലിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം മുന്നിലുണ്ട്," മത്സരശേഷം ബ്രൂക്ക് വ്യക്തമാക്കി.
റാവൽപിണ്ടിയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഏകദിനത്തിൽ ഇരട്ടസെഞ്ച്വറി നേടുന്ന ആദ്യ ഇംഗ്ലീഷ് താരമെന്ന ചരിത്രനേട്ടമാണ് ബ്രൂക്ക് സ്വന്തമാക്കിയത്. റെക്കോഡ് നേട്ടത്തോടെ ക്രിസ് ഗെയ്ലിനൊപ്പം ക്രിക്കറ്റിലെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിലുമായി അപൂർവ്വ റെക്കോഡ് പട്ടികയിലും താരം ഇടംപിടിച്ചു. എന്നാൽ ബാറ്റിങ്ങിനെ അമിതമായി തുണച്ച പിച്ചിൽ പവൻ രത്നായകെയുടെ സെഞ്ചറിയും അവിഷ്ക ഫെർണാണ്ടോ, ദാസുൻ ഷാനക, ജനിത് ലിയാനഗെ എന്നിവരുടെ സ്ഫോടനാത്മക അർദ്ധസെഞ്ചറികളും ഇംഗ്ലീഷ് പടയുടെ കൂറ്റൻ സ്കോറിനെ കാറ്റിൽപ്പറത്തി ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് അവിശ്വസനീയ ജയം സമ്മാനിക്കുകയായിരുന്നു.
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇംഗ്ലണ്ടിന് മികച്ച തുടക്കമാണ് ഓപ്പണർമാരായ ടോം ബാന്റണും (51 പന്തിൽ 50) ബെൻ ഡക്കറ്റും (39 പന്തിൽ 29) നൽകിയത്. ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റിൽ 74 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത ശേഷം ഇരുപതുകാരും വേഗത്തിൽ പുറത്തായതോടെ ഇംഗ്ലണ്ട് 85/2 എന്ന നിലയിലായി. തുടർന്ന് ഒന്നിച്ച ഹാരി ബ്രൂക്കും ജോ റൂട്ടും (66 പന്തിൽ 69) ചേർന്ന് 159 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ കൂട്ടുകെട്ടാണ് പടുത്തുയർത്തിയത്.
മത്സരത്തിനിടെ ഏകദിനത്തിൽ 8,000 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യ ഇംഗ്ലീഷ് താരമെന്ന അപൂർവ്വ നേട്ടവും ജോ റൂട്ട് തന്റെ പേരിൽ കുറിച്ചു. 197 മത്സരങ്ങളിലെ 186 ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്നായി 50.66 ശരാശരിയിൽ 8,005 റൺസാണ് റൂട്ടിന്റെ സമ്പാദ്യം. ഇതിൽ 20 സെഞ്ചറികളും 49 അർദ്ധസെഞ്ചറികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. 166* ആണ് ഉയർന്ന സ്കോർ.
അവസാന ഓവറുകളിൽ വിൽ ജാക്സ് (30 പന്തിൽ 66*) നൽകിയ മികച്ച പിന്തുണയോടെ ഇംഗ്ലണ്ട് 429/4 എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോറിലെത്തി. 116 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 21 ഫോറുകളും 10 സിക്സറുകളും പറത്തി 202 റൺസ് നേടിയ ക്യാപ്റ്റൻ ബ്രൂക്കിന്റെ ഇന്നിങ്സാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് കരുത്തായത്.
ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് വേണ്ടി ദുനിത് വെല്ലാലഗെ രണ്ട് വിക്കറ്റ് (2/56) വീഴ്ത്തിയപ്പോൾ ഇഷാൻ മലിംഗയും (0/91) ദിൽഷൻ മധുശങ്കയും (0/89) വൻതോതിൽ റൺസ് വഴങ്ങി. ദാസുൻ ഷാനക 6 ഓവറിൽ 74 റൺസാണ് വിട്ടുകൊടുത്തത്.
430 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് തുടക്കം പിഴച്ചു. സ്കോർ ബോർഡിൽ 24 റൺസ് എത്തുമ്പോഴേക്കും കാമിന്ദു മെൻഡിസ് (18), ക്യാപ്റ്റൻ കുസാൽ മെൻഡിസ് (0) എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകൾ ലങ്കയ്ക്ക് നഷ്ടമായി. എന്നാൽ മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ ഒന്നിച്ച അവിഷ്ക ഫെർണാണ്ടോയും (83 പന്തിൽ 97) പവൻ രത്നായകയും ചേർന്ന് 166 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ടീമിനെ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു.
കരിയറിലെ മികച്ച സ്കോർ നേടിയ പവൻ രത്നായകെ (106 പന്തിൽ 130) അഗ്രസീവ് ബാറ്റിങ് പുറത്തെടുത്ത ദാസുൻ ഷാനകയ്ക്കൊപ്പം (50 പന്തിൽ 97) 133 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി ലങ്കൻ പ്രതീക്ഷകൾ നിലനിർത്തി. 44-ാം ഓവറിൽ ഷാനക പുറത്താകുമ്പോൾ ലങ്കയ്ക്ക് ജയിക്കാൻ 36 പന്തിൽ 67 റൺസ് വേണമായിരുന്നു.
ഒടുവിൽ അവസാന ഓവറുകളിൽ തകർത്തടിച്ച ജനിത് ലിയാനഗെയുടെ (27 പന്തിൽ 61*) മാസ്മരിക ബാറ്റിങ്ങാണ് ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് അത്ഭുത വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ജോഷ് ടംഗ് 3 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയെങ്കിലും തോൽവി ഒഴിവാക്കാനായില്ല. സാം കറൻ 9 ഓവറിൽ 103 റൺസാണ് വഴങ്ങിയത്.