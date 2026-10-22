വേഗമേറിയ ഡബിൾ സെഞ്ച്വറിയുടെ റെക്കോർഡ് ഇനി ഹാരി ബ്രൂക്കിന്; ശ്രീലങ്കക്കെതിരെ റാവൽപിണ്ടിയിൽ റൺമലയൊരുക്കി ഇംഗ്ലണ്ട് (429/4)text_fields
റാവൽപിണ്ടി: റൺമലകൾ പടുത്തുയർത്തി റാവൽപിണ്ടിയിൽ ചരിത്രമെഴുതി ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ഹാരി ബ്രൂക്ക്. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഇരട്ടസെഞ്ച്വറി നേടുന്ന ആദ്യ ഇംഗ്ലണ്ട് താരമെന്ന അപൂർവ നേട്ടമാണ് ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പരയിലെ മത്സരത്തിൽ ബ്രൂക്ക് സ്വന്തമാക്കിയത്. 116 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 202 റൺസെടുത്ത ബ്രൂക്കിന്റെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിന്റെ കരുത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് 50 ഓവറിൽ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 429 റൺസ് പടുത്തുയർത്തി. പാക്കിസ്ഥാൻ മണ്ണിൽ ഒരു ഏകദിന മത്സരത്തിൽ പിറക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോറാണിത്.
വെറും 114 പന്തുകളിൽ നിന്നാണ് ബ്രൂക്ക് ഇരട്ടസെഞ്ചറി തികച്ചത്. കഴിഞ്ഞ മാസം വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ 117 പന്തിൽ ഇരട്ടസെഞ്ച്വറി നേടി ഇന്ത്യയുടെ ശുഭ്മൻ ഗിൽ കുറിച്ച ലോകറെക്കോർഡാണ് ഇതോടെ പഴങ്കഥയായത്. 2023ൽ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ ബെൻ സ്റ്റോക്സ് കുറിച്ച 182 റൺസെന്ന മുൻ ഇംഗ്ലണ്ട് റെക്കോർഡും ബ്രൂക്ക് മറികടന്നു. പുരുഷ ഏകദിന ചരിത്രത്തിലെ 14-ാമത്തെ ഇരട്ടസെഞ്ച്വറിയും ഉയർന്ന 12-ാമത്തെ വ്യക്തിഗത സ്കോറുമാണിത്.
10 സിക്സറുകളും 21 ഫോറുകളും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ഇരുപത്തേഴുകാരനായ ബ്രൂക്കിന്റെ പ്രകടനം. പതുക്കെ തുടങ്ങിയ ഇന്നിങ്സ് പിന്നീട് അതിവേഗം ഗിയർ മാറ്റുകയായിരുന്നു. ആദ്യ 24 പന്തിൽ 13 റൺസ് മാത്രം നേടിയ താരം, 42 പന്തിൽ അർധസെഞ്ച്വറിയും 75 പന്തിൽ സെഞ്ച്വറിയും തികച്ചു. എന്നാൽ 100 റൺസിലെത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു യഥാർത്ഥ വിശ്വരൂപം. അടുത്ത 100 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടാൻ ബ്രൂക്കിന് വേണ്ടി വന്നത് വെറും 39 പന്തുകൾ മാത്രം.
ടോം ബാന്റൺ (50), ബെൻ ഡക്കറ്റ് (29) എന്നിവർ നൽകിയ തുടക്കത്തിന് ശേഷം മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ ജോ റൂട്ടിനൊപ്പം (69) 159 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ബ്രൂക്ക് പടുത്തുയർത്തിയത്. റൂട്ട് പുറത്തായതോടെ അഞ്ചാമനായി ക്രീസിലെത്തിയ വിൽ ജാക്സുമായി ചേർന്ന് അവസാന ഓവറുകളിൽ ലങ്കൻ ബോളർമാരെ ബ്രൂക്ക് തച്ചുടച്ചു. വെറും 79 പന്തിൽ നിന്ന് 185 റൺസാണ് ഈ ജോഡി കൂട്ടിച്ചേർത്തത്. വിൽ ജാക്സ് 25 പന്തിൽ അർധസെഞ്ചറി നേടി 66 റൺസോടെ പുറത്താകാതെ നിന്നു. അവസാന 10 ഓവറിൽ മാത്രം 156 റൺസാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്.
ജനീത് ലിയാനഗെയുടെ അവസാന ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തിൽ സിക്സറടിച്ച ബ്രൂക്ക്, പിന്നീട് ഓടിയെടുത്ത രണ്ടു റൺസുകൾക്ക് ശേഷം പാഡിൽ സ്വീപ്പിലൂടെയാണ് ഇരട്ടസെഞ്ച്വറി തികച്ചത്. ഇന്നിങ്സിലെ അവസാന പന്തിൽ തേർഡ്മാനിൽ ക്യാച്ച് നൽകിയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് നായകൻ മടങ്ങിയത്.