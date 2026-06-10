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    Cricket
    Posted On
    date_range 10 Jun 2026 4:36 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Jun 2026 4:36 PM IST

    ടെസ്റ്റ് റാങ്കിങ്ങിൽ ജോ റൂട്ടിനെ പിന്തള്ളി ഹാരി ബ്രൂക്ക് ഒന്നാമത്

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    ടെസ്റ്റ് റാങ്കിങ്ങിൽ ജോ റൂട്ടിനെ പിന്തള്ളി ഹാരി ബ്രൂക്ക് ഒന്നാമത്
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    ന്യൂഡൽഹി: ഐ.സി.സിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ടെസ്റ്റ് ബാറ്റിങ് റാങ്കിങ്ങിൽ വൻ അഴിച്ചുപണി. സഹതാരം ജോ റൂട്ടിനെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് പിന്തള്ളി ഇംഗ്ലണ്ട് വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ ഹാരി ബ്രൂക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ടെസ്റ്റിലെ തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറിയോടെ ഇന്ത്യൻ താരം ശുഭ്മൻ ഗില്ലും റാങ്കിങ്ങിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്തി.

    റൂട്ടിനെ താഴെയിറക്കി ബ്രൂക്കിന്റെ പടയോട്ടം

    ലോർഡ്സിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെയുള്ള ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് മത്സരത്തിലെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ അർധസെഞ്ചുറി (56 റൺസ്) നേടിയതോടെയാണ് ഹാരി ബ്രൂക്ക് ബാറ്റിങ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാമതെത്തിയത്. 2024 ഡിസംബറിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ബ്രൂക്ക് ഈ നേട്ടം കൈവരുന്നത്. കുറഞ്ഞ സ്കോറുകൾ പിറന്ന മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് 115 റൺസിന് വിജയിച്ചിരുന്നു.

    അതേസമയം, മത്സരത്തിൽ ഒന്ന്, എട്ട് എന്നിങ്ങനെ ചെറിയ സ്കോറുകൾക്ക് പുറത്തായ മുൻ ഒന്നാം നമ്പർ താരം ജോ റൂട്ട് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. ഓസ്‌ട്രേലിയൻ താരം ട്രാവിസ് ഹെഡാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. ജൂൺ 17-ന് ഓവലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടും ന്യൂസിലൻഡും തമ്മിലുള്ള രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് ആരംഭിക്കാനിരിക്കെയാണ് റാങ്കിങ്ങിലെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ.

    സെഞ്ചുറി തിളക്കത്തിൽ ശുഭ്മൻ ഗിൽ എട്ടാമത്

    ന്യൂ ചണ്ഡീഗഡിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെ നടന്ന ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ 126 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ ഇന്ത്യൻ താരം ശുഭ്മൻ ഗിൽ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി എട്ടാം റാങ്കിലെത്തി. മത്സരത്തിൽ ഒരിന്നിങ്സിനും 300 റൺസിനുമാണ് ഇന്ത്യ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെ ചരിത്രവിജയം നേടിയത്. മറ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻമാരിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ബെൻ ഡക്കറ്റ് മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ കയറി 15-ാമതും, ജാമി സ്മിത്ത് അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി 23-ാമതുമെത്തി. ന്യൂസിലൻഡിന്റെ ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് 15 സ്ഥാനങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് കയറി 40-ാം റാങ്കിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

    ബൗളിങ്ങിൽ ടോപ് 10-ലേക്ക് ആറ്റ്കിൻസൺ

    ബൗളർമാരുടെ പട്ടികയിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് പേസർ ഗസ് ആറ്റ്കിൻസൺ ഏഴ് സ്ഥാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി പത്താം റാങ്കിലെത്തി. ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ടെസ്റ്റിൽ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിലെ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് പ്രകടനമടക്കം ആകെ 7 വിക്കറ്റുകളാണ് ആറ്റ്കിൻസൺ വീഴ്ത്തിയത്. ഓൾറൗണ്ടർമാരുടെ പട്ടികയിൽ താരം ആറാം സ്ഥാനത്തുമെത്തി. നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം റെഡ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ കെയ്ൽ ജാമിസൺ (22), ഒല്ലി റോബിൻസൺ (23) എന്നിവരും റാങ്കിങ്ങിൽ ഇടംപിടിച്ചു. നഥാൻ സ്മിത്ത് 16 സ്ഥാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി 43-ാം റാങ്കിലെത്തി.

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    TAGS:Shubman GillHarry BrookRootTest criketGus Atkinson
    News Summary - Harry Brook becomes No.1 Test batter in ICC rankings
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