ചെന്നൈയിലേക്കോ കൊൽക്കത്തയിലേക്കോ അല്ല!; പാണ്ഡ്യയുടെ കൂടുമാറ്റത്തിൽ വമ്പൻ ട്വിസ്റ്റ്, പകരം മുംബൈയിലേക്ക് മലയാളി താരവും സൂപ്പർ പേസറും?text_fields
മുംബൈ: ഐ.പി.എല്ലിൽ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ കൂടുമാറ്റത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെ അപ്രതീക്ഷിത വഴിത്തിരിവ്. കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിലേക്കോ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിലേക്കോ ഹാർദിക് ചേക്കേറുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടെയാണ് പഞ്ചാബ് കിങ്സ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് നായകനെ സ്വന്തമാക്കാൻ പഞ്ചാബ് കിങ്സ് നടത്തുന്ന ചർച്ചകൾ അവസാനഘട്ടത്തിലാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഹാർദിക്കിന് പകരമായി ഇന്ത്യൻ പേസർ അർഷ്ദീപ് സിങ്ങിനെയും മലയാളി വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ വിഷ്ണു വിനോദിനെയും മുംബൈക്ക് വിട്ടുനൽകാനാണ് പഞ്ചാബിന്റെ നീക്കം. പ്രമുഖ കായികമാധ്യമമായ സ്പോർട്സ്റ്റാറാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടത്.
റിക്കി പോണ്ടിങ് പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന പഞ്ചാബ് കിങ്സും മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകളിൽ കാര്യമായ പുരോഗതിയുണ്ടായതായാണ് വിവരം. ഇരു ഫ്രാഞ്ചൈസികളുടെയും ഉന്നത നേതൃത്വം താരക്കൈമാറ്റത്തിന് തത്ത്വത്തിൽ ധാരണയിലെത്തിയെന്നും ഔദ്യോഗിക നടപടികൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ, ഇക്കാര്യത്തിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസോ പഞ്ചാബ് കിങ്സോ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം നൽകിയിട്ടില്ല.
2026 ഐ.പി.എൽ സീസൺ അവസാനിച്ചതുമുതൽ ഹാർദിക് മുംബൈ വിടുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമായിരുന്നു. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്, കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്, രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് തുടങ്ങിയ ടീമുകൾ താരത്തിനായി രംഗത്തുണ്ടെന്നായിരുന്നു ആദ്യ റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇതിൽ കൊൽക്കത്തയുമായുള്ള ചർച്ചകളാണ് കൂടുതൽ മുന്നോട്ടുപോയത്. ഹാർദിക്കിന് പകരമായി ഹർഷിത് റാണയെയും അങ്ക്ക്രിഷ് രഘുവംശിയെയും സ്വന്തമാക്കാനായിരുന്നു മുംബൈയുടെ ശ്രമം. എന്നാൽ, ഇരുവരെയും വിട്ടുനൽകാൻ കൊൽക്കത്ത തയാറായില്ലെന്നാണ് വിവരം.
ചെന്നൈയുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ യുവ ബാറ്റർ ആയുഷ് മാത്രെയെ മുംബൈ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ചെന്നൈ ആ നിർദേശം തള്ളിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിൽനിന്ന് യശസ്വി ജയ്സ്വാളിനെയും രവി ബിഷ്ണോയിയെയും ടീമിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും കാര്യമായ പുരോഗതി കണ്ടില്ല. ഇതിനിടെയാണ് പഞ്ചാബ് കിങ്സ് ഹാർദിക്കിനെ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള നീക്കവുമായി മുന്നിലെത്തിയത്.
അർഷ്ദീപിനൊപ്പം മലയാളി താരവും മുംബൈയിലേക്ക്?
ഹാർദിക്കിനെ വിട്ടുനൽകിയാൽ പകരം മുംബൈക്ക് ലഭിക്കുക ഇന്ത്യൻ ട്വന്റി20 ടീമിലെ പ്രധാന പേസർമാരിലൊരാളായ അർഷ്ദീപ് സിങ്ങിനെയായിരിക്കും. ഇടംകൈയൻ പേസറായ അർഷ്ദീപ് പഞ്ചാബ് ബൗളിങ് നിരയിലെ നിർണായക സാന്നിധ്യമാണ്. താരത്തിനൊപ്പം മലയാളി വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ വിഷ്ണു വിനോദും മുംബൈയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 2023, 2024 സീസണുകളിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന വിഷ്ണു വിനോദിനെ 2025ലെ താരലേലത്തിലാണ് പഞ്ചാബ് സ്വന്തമാക്കിയത്.
2022ൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെ കന്നി ഐ.പി.എൽ കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഹാർദിക് 2024 സീസണിന് മുന്നോടിയായാണ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്. രോഹിത് ശർമക്ക് പകരം നായകസ്ഥാനവും ലഭിച്ചു. എന്നാൽ, നായകനായുള്ള രണ്ടാം വരവിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് ടീമിനെ നയിക്കാൻ താരത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. 2026 ഐ.പി.എല്ലിനുശേഷം മത്സരരംഗത്തുനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്ന ഹാർദിക്കിന്റെ കായികക്ഷമതയെക്കുറിച്ചും ആശങ്കകളുണ്ട്.
അതേസമയം, അർഷ്ദീപിനെ വിട്ടുനൽകേണ്ടിവന്നാൽ പകരം മറ്റൊരു ഇടംകൈയൻ പേസറെ സ്വന്തമാക്കാനും പഞ്ചാബ് നീക്കം നടത്തുന്നുണ്ട്. ലഖ്നോ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിന്റെ മൊഹ്സിൻ ഖാനെ ടീമിലെത്തിക്കാൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓൾറൗണ്ടർ മാർകസ് സ്റ്റോയ്നിസിനെ കൈമാറാനുള്ള സാധ്യതയും പരിഗണിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
2027 ഐ.പി.എൽ സീസണിന് മുന്നോടിയായി താരങ്ങളെ നിലനിർത്താനും ഒഴിവാക്കാനുമുള്ള പട്ടിക സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി നവംബർ 17 ആണ്. അതിനുമുമ്പ് ഹാർദിക്കിന്റെ കൂടുമാറ്റത്തിൽ വ്യക്തതയുണ്ടായേക്കും. നിർദിഷ്ട കൈമാറ്റം യാഥാർഥ്യമായാൽ അടുത്ത സീസണിന് മുന്നോടിയായുള്ള ഐ.പി.എൽ താരവിപണിയിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ നീക്കങ്ങളിലൊന്നായി അത് മാറും.
വാർത്തയിലെ ട്രേഡ് വിവരങ്ങൾ നവംബർ 3ലെ സ്പോർട്സ്റ്റാർ റിപ്പോർട്ടിനെ ആധാരമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഇരു ഫ്രാഞ്ചൈസികളും കരാർ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. റിട്ടെൻഷൻ അവസാന തീയതി നവംബർ 17 ആണെന്ന് പുതുക്കിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.