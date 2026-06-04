കൊഹ്ലിയും രോഹിതുമില്ല? അഫ്ഗാൻ പരമ്പരക്ക് മുൻപ് ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിൽ ആശങ്കtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ വരാനിരിക്കുന്ന മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ ഏകദിന പരമ്പരക്ക് മുൻപായി ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിൽ ആശങ്ക പടർത്തി പ്രമുഖ താരങ്ങളുടെ പരിക്ക്. ഹാംസ്ട്രിങ് പരിക്കിനെ തുടർന്ന് വിരാട് കൊഹ്ലി പരമ്പരയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും പുറത്താകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. രോഹിത് ശർമയുടെ പങ്കാളിത്തത്തിലും അനിശ്ചിതത്വം തുടരുകയാണ്.
ഐ.പി.എൽ 2026 ഫൈനലിൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെതിരെ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ച തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിനിടയിലാണ് കൊഹ്ലിക്ക് ഹാംസ്ട്രിങ് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടത്. മത്സരത്തിൽ പുറത്താകാതെ 75 റൺസ് നേടിയ കൊഹ്ലി, ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചാണ് ബാറ്റിങ് തുടർന്നത്. ടൂർണമെന്റിലുടനീളം മികച്ച ഫോമിലായിരുന്ന താരം നിലവിൽ യൂറോപ്പിൽ അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. പരിക്ക് പൂർണ്ണമായി ഭേദമാകാത്തതിനാൽ അഫ്ഗാൻ പരമ്പര അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടമാകും.
അതേസമയം, രോഹിത് ശർമ ഇതുവരെ ബെംഗളൂരുവിലെ നാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിലെ ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനയ്ക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഐ.പി.എല്ലിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്നതിനിടെയാണ് രോഹിതിന് പരിക്കേറ്റത്. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ പരിശോധനയ്ക്കായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മത്സരത്തിൽ 10 ഓവർ പൂർണ്ണമായി എറിയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുമോ എന്നത് ഫിറ്റ്നസ് ഫലങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.
മുതിർന്ന താരങ്ങളുടെ അഭാവം ടീമിൽ രണ്ട് ഒഴിവുകൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കും. ഇത് യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ്, ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, തിലക് വർമ്മ തുടങ്ങിയ യുവതാരങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് വഴിതുറന്നേക്കും. ജൂൺ 9-ന് മുള്ളൻപൂരിൽ ഒത്തുകൂടുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീം രണ്ട് ദിവസത്തെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം ആദ്യ മത്സരത്തിനായി ധർമ്മശാലയിലേക്ക് തിരിക്കും. ജൂൺ 6-ന് അജിത് അഗാർക്കറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേരുന്ന സെലക്ടർമാരുടെ യോഗത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന അയർലൻഡ്, ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനങ്ങൾക്കുള്ള ടീമിനെയും പ്രഖ്യാപിക്കും.
ഇന്ത്യ - അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഏകദിന പരമ്പരയുടെ സമയക്രമം:
ഒന്നാം ഏകദിനം: ജൂൺ 14 – ധർമ്മശാല (ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30)
രണ്ടാം ഏകദിനം: ജൂൺ 17 – ലഖ്നൗ (ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30)
മൂന്നാം ഏകദിനം: ജൂൺ 20 – ചെന്നൈ (ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30)
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register