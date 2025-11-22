Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cricket
    date_range 22 Nov 2025 8:03 AM IST
    date_range 22 Nov 2025 8:03 AM IST

    പന്തിൽ പ്രതീക്ഷ

    ഇ​ന്ത്യ-​ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക ര​ണ്ടാം ടെ​സ്റ്റ് ഇ​ന്ന് മു​ത​ൽ ഗി​ല്ലി​ന് പ​ക​രം പ​ന്ത് ന​യി​ക്കും
    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ റി​ഷ​ഭ് പ​ന്ത് വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ, യ​ശ​സ്വി ജ​യ്സ്വാ​ളി​​ന് നെ​റ്റ്സി​ൽ നി​ർ​ദേ​ശം

    ന​ൽ​കു​ന്ന കോ​ച്ച് ഗൗ​തം ഗം​ഭീ​ർ

    ഗു​വാ​ഹ​തി: ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലാ​ദ്യ​മാ​യി ടെ​സ്റ്റ് ക്രി​ക്ക​റ്റി​ന് വേ​ദി​യാ​വു​ക​യാ​ണ് ഗു​വാ​ഹ​തി ന​ഗ​രം. ബ​റ​സ​പാ​റ​യി​ലെ അ​സം ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യും ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ​യും അ​വ​സാ​ന​ത്തെ​യും ടെ​സ്റ്റി​ന് എ.​സി.​എ സ്റ്റേ​ഡി​യം ഇ​ന്ന് മു​ത​ൽ വേ​ദി​യാ​കും. ആ​ദ്യ ക​ളി​യി​ൽ ദ​യ​നീ​യ​മാ​യി തോ​റ്റ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് പ​ര​മ്പ​ര സ​മ​നി​ല​യി​ലാ​ക്കാ​ൻ വി​ജ​യം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്.

    പ​രി​ക്കേ​റ്റ് ടീ​മി​ൽ നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ശു​ഭ്മ​ൻ ഗി​ല്ലി​ന് പ​ക​രം റി​ഷ​ഭ് പ​ന്താ​ണ് ആ​തി​ഥേ​യ​രെ ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്വ​ന്തം മ​ണ്ണി​ൽ ക​ളി​ക്കു​മ്പോ​ൾ എ​ന്നും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ന്ത്യ ഇ​റ​ങ്ങി​യി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാാ​ൽ, ആ​ദ്യ ടെ​സ്റ്റി​ലെ തോ​ൽ​വി​ക്ക് ശേ​ഷം വി​റ​ച്ചു​വി​റ​ച്ചാ​ണ് ആ​തി​ഥേ​യ​രു​ടെ വ​ര​വ്. സ്പി​ന്നി​നെ​തി​രെ ക​ളി​ക്കാ​നു​ള്ള ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ ബാ​റ്റ​ർ​മാ​ർ ഉ​ഴ​ലു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞ ടെ​സ്റ്റി​ൽ. നാ​യ​ക​ൻ പ​ന്തി​ന് ഇ​ന്ന് ഏ​റെ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​കും. മു​മ്പ് ട്വ​ന്റി20​യി​ൽ ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​ക്കെ​തി​രെ റി​ഷ​ഭ് പ​ന്ത് ഇ​ന്ത്യ​യെ ന​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ടെ​സ്റ്റ് ഫോ​ർ​മാ​റ്റി​ൽ ഒ​രു ത​വ​ണ ര​ഞ്ജി ട്രോ​ഫി ഫൈ​ന​ലി​ൽ ദ​ൽ​ഹി​യു​ടെ ക്യാ​പ്റ്റ​നു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഗി​ല്ലി​ന് പ​ക​രം സാ​യ് സു​ദ​ർ​ശ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടു​ത​ൽ. ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​ല​യാ​ളി താ​രം ദേ​വ്ദ​ത്ത് പ​ടി​ക്ക​ലി​ന് ടെ​സ്റ്റ് അ​ര​ങ്ങേ​റ്റ​ത്തി​ന് ഭാ​ഗ്യം കൈ​വ​രും. ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യു​ടെ ഓ​ഫ് സ്പി​ന്ന​ർ സൈ​മ​ൺ ഹാ​ർ​മ​റെ നേ​രി​ടു​ന്ന​താ​ണ് ആ​തി​ഥേ​യ​രു​ടെ വെ​ല്ലു​വി​ളി. ഫ​ൽ​പ്ര​ദ​മാ​യി നേ​രി​ടാ​ൻ വ​ലം​കൈ​യ​ൻ ബാ​റ്റ​ർ​മാ​ർ ടീ​മി​ൽ കു​റ​വാ​ണ്. ഹാ​ർ​മ​ർ ഒ​ന്നാം ടെ​സ്റ്റി​ൽ എ​ട്ട് ഇ​ര​ക​ളെ​യാ​ണ് വീ​ഴ്ത്തി​യ​ത്.

    തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ബാ​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് തു​ണ​യാ​കു​ന്ന പി​ച്ച് പി​ന്നീ​ട് സ്പി​ന്ന​ർ​മാ​ർ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യേ​ക്കും. ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യു​ടെ സൂ​പ്പ​ർ പേ​സ​ർ കാ​ഗി​സോ റ​ബാ​ദ പ​രി​ക്ക് കാ​ര​ണം ക​ളി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന​ത് ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​ണ്. ര​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മു​ള്ള പ​ര​മ്പ​ര​യി​ൽ തോ​റ്റ ശേ​ഷം തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വ് ക​ടു​ത്ത വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണെ​ന്ന് പ​ന്ത് പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബൗ​ളി​ങ്ങി​ൽ ര​വീ​ന്ദ്ര ജ​ദേ​ജ​യി​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ. ജ​സ്പ്രീ​ത് ബും​റ​യും കു​ൽ​ദീ​പ് യാ​ദ​വും ആ​ൾ​റൗ​ണ്ട​ർ നി​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ റെ​ഡ്ഡി​യും ഇ​ല​വ​നി​ലു​ണ്ടാ​കും.

    അ​സ​മി​ൽ നേ​ര​ത്തേ സൂ​ര്യ​ൻ അ​സ്ത​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ പ​തി​വു​ള്ള 9.30ന് ​പ​ക​രം ഒ​മ്പ​തി​നാ​ണ് മ​ത്സ​രം തു​ട​ങ്ങു​ക. രാ​ജ്യ​ത്തെ 30ാമ​ത്തെ ടെ​സ്റ്റ് വേ​ദി​യാ​ണ് ഗു​വാ​ഹ​തി.

