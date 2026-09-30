35-ാം സെഞ്ചുറിയുമായി ഹിറ്റ്മാൻ, 170 കടന്ന് ഗിൽ; പിന്നാലെ എത്തി അടിച്ചൊതുക്കി വിരാട് കോഹ്ലിtext_fields
വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ 406 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടരുന്ന ഇന്ത്യക്കായി ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിന്റെ അവിശ്വസനീയ പ്രകടനം. വിൻഡീസ് ബൗളർമാർക്ക് യാതൊരു പഴുതും നൽകാതെ തകർത്തടിച്ച ഗിൽ ഏകദിന കരിയറിലെ തന്റെ മൂന്നാമത്തെ 150 പ്ലസ് സ്കോർ സ്വന്തമാക്കി. ഒരു ക്യാപ്റ്റന് ചേർന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഇന്നിങ്സാണ് ഗുവാഹത്തിയിൽ ഗിൽ കാഴ്ചവെക്കുന്നത്.
വിജയത്തിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നും ലക്ഷ്യമിടാത്ത ഗില്ലിന്റെ ഈ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ബാറ്റിങ് പ്രകടനമാണ് റെക്കോർഡ് സ്കോർ പിന്തുടരുന്ന ഇന്ത്യയെ അനായാസ വിജയത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ ഗില്ലിനൊപ്പം കളം നിറഞ്ഞ മുൻ നായകൻ രോഹിത് ശർമയുടെ തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറിയും ഇന്ത്യൻ ചേസിങ്ങിന് കരുത്തായി. വിമർശകർക്ക് ബാറ്റുകൊണ്ട് മറുപടി നൽകിയ രോഹിത് 75 പന്തിൽ 101 റൺസ് നേടിയാണ് പുറത്തായത്. വിൻഡീസ് ബൗളിങ് നിരയെ തച്ചുടച്ച് ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ 255 റൺസിന്റെ ഇതിഹാസ തുല്യമായ കൂട്ടുകെട്ട് പടുത്തുയർത്തിയ ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം മടങ്ങിയത്.
ഇന്നിങ്സിനിടയിൽ നാല് കൂറ്റൻ സിക്സറുകൾ പറത്തിയ രോഹിത് നാട്ടിൽ 200 ഏകദിന സിക്സറുകൾ നേടുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യ ക്രിക്കറ്റ് താരമെന്ന ചരിത്രനേട്ടവും സ്വന്തമാക്കി. കരിയറിലെ 35-ാം ഏകദിന സെഞ്ച്വറിയാണ് ഹിറ്റ്മാൻ ഗുവാഹത്തിയിൽ കുറിച്ചത്.രോഹിത് പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ ക്രീസിലെത്തിയ വിരാട് കോഹ്ലിയും വിൻഡീസ് ബൗളർമാരെ കടന്നാക്രമിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് പിന്നീട് കണ്ടത്. ഗിൽ ഒരറ്റത്ത് ആക്രമണം തുടർന്നപ്പോൾ, കോഹ്ലി യാതൊരു ദയയുമില്ലാതെ കരീബിയൻ ബൗളർമാരെ പ്രഹരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇരുവരും തകർത്തടിച്ചതോടെ 20 ഓവറുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യമായ റൺറേറ്റ് ആറിൽ താഴെയായി കുറഞ്ഞു. 406 എന്ന വലിയ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഒരു പന്തിൽ ഒരു റൺസ് എന്നതിലും താഴെയുള്ള റൺറേറ്റിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെത്തിക്കാൻ ഈ സഖ്യത്തിനായി. ഒടുവിൽ വിവരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ 28 ഓവറിൽ ഒന്നിന് 271 എന്ന നിലയിലാണ്
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