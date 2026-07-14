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    Cricket
    Posted On
    date_range 14 July 2026 11:29 PM IST
    Updated On
    date_range 14 July 2026 11:45 PM IST

    ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തകർത്തുവിട്ട് ഇന്ത്യ; അക്ഷർ പട്ടേലിനും ഗില്ലിനും ഫിഫ്റ്റി

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    ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തകർത്തുവിട്ട് ഇന്ത്യ; അക്ഷർ പട്ടേലിനും ഗില്ലിനും ഫിഫ്റ്റി
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    ബർമിങ്ഹാം: ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആധികാരിക വിജയം. എഡ്ജ്ബാസ്റ്റണിൽ നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ഉയർത്തിയ 259 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം 45.2 ഓവറിൽ 4 വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ മറികടന്നു. ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്‌മൻ ഗില്ലിന്റെ തകർപ്പൻ ബാറ്റിങ്ങും (80), പന്തുകൊണ്ടും ബാറ്റുകൊണ്ടും തിളങ്ങിയ അക്ഷർ പട്ടേലിന്റെയും വാഷിങ്ടൺ സുന്ദറിന്റെയും ഓൾറൗണ്ട് പ്രകടനവുമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് 6 വിക്കറ്റിന്റെ ഉജ്ജ്വല വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. ജയത്തോടെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ 1-0ന് മുന്നിലെത്തി. സിക്സറടിച്ചുകൊണ്ട് വാഷിങ്ടൺ സുന്ദറാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിജയറൺ കുറിച്ചതും തന്റെ അർധസെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കിയതും.

    വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യയുടെ തുടക്കം തകർച്ചയോടെയായിരുന്നു. ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ (11), വിരാട് കോഹ്‌ലി (5) എന്നിവർ പവർപ്ലേയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ പുറത്തായി. എന്നാൽ മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ ഒന്നിച്ച ശുഭ്‌മൻ ഗില്ലും ശ്രേയസ് അയ്യരും (35) ചേർന്ന് ഇന്ത്യയെ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു മനോഹരമായ ഫോമിൽ കളിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ ഗിൽ 80 റൺസെടുത്ത് നിൽക്കെ കാലിലെ പേശിവലിവിനെത്തുടർന്ന് പരിക്കേറ്റ് കളം വിട്ടത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി. തൊട്ടുപിന്നാലെ ശ്രേയസ് അയ്യർ റണ്ണൗട്ടാവുകയും കെ.എൽ. രാഹുൽ (1) ജോഷ് ടങ്ങിന്റെ പന്തിൽ ബൗൾഡാവുകയും ചെയ്തതോടെ ഇന്ത്യ ചെറിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലായി.

    ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വിക്കറ്റുകൾ വീണ് സമ്മർദ്ദത്തിലായ ഇന്ത്യയെ പിന്നീട് അക്ഷർ പട്ടേലും വാഷിങ്ടൺ സുന്ദറും ചേർന്ന് സുരക്ഷിത തീരത്ത് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് ബൗളർമാരെ നാശമാക്കിയ അക്സർ വെറും 39 പന്തിൽ നിന്ന് തന്റെ അർധസെഞ്ചുറി തികച്ചു.

    മറുവശത്ത് ക്ഷമയോടെ ബാറ്റ് ചെയ്ത വാഷിങ്ടൺ സുന്ദറും ഫോമിലേക്ക് ഉയർന്നതോടെ ഇന്ത്യ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. 46-ാം ഓവറിലെ രണ്ടാം പന്തിൽ ആദിൽ റഷീദിനെ സിക്സറിന് പറത്തി സുന്ദർ ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലെത്തിക്കുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും 50 റൺസോടെ പുറത്താകാതെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. 28 പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യം കണ്ടത്.

    നേരത്തെ ടോസ് നഷ്ടമായി ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ കടുത്ത പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിരുന്നു. ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയുടെയും പ്രസീദ് കൃഷ്ണയുടെയും ഗുർനൂർ ബ്രാറിന്റെയും തകർപ്പൻ ബൗളിങ്ങിന് മുന്നിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ടോപ്പ് ഓർഡർ തകർന്നു വീണു. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 80-5 എന്ന നിലയിലും പിന്നീട് 102-6 എന്ന നിലയിലും ഇംഗ്ലണ്ട് തകർന്നു.

    എന്നാൽ ഏഴാം വിക്കറ്റിൽ ഒന്നിച്ച സീനിയർ താരം ജോ റൂട്ടും (50) ലിയാം ഡോസനും (68) ചേർന്ന് നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ 258 റൺസ് എന്ന ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറിലേക്ക് നയിച്ചത്. ഇരുവരും ചേർന്ന് 121 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇന്ത്യയ്ക്കായി ബൗളിങ്ങിലും തിളങ്ങിയ അക്സർ പട്ടേൽ 4 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. പ്രസീദ് കൃഷ്ണ, ഗുർനൂർ ബ്രാർ എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതവും ബുമ്ര, ശിവം ദുബെ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതവും നേടി.

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    TAGS:EnglandCricket NewsAxar PatelIndiaGill
    News Summary - Gill, Axar star as India cruises to six-wicket win
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