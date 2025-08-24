Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightCricketchevron_rightപ്രി​ട്ടോ​റി​യ...
    Cricket
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 10:27 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 10:27 PM IST

    പ്രി​ട്ടോ​റി​യ കാ​പി​റ്റ​ല്‍സ് പ​രി​ശീ​ല​ക​നാ​യി ഗാം​ഗു​ലി

    text_fields
    bookmark_border
    പ്രി​ട്ടോ​റി​യ കാ​പി​റ്റ​ല്‍സ് പ​രി​ശീ​ല​ക​നാ​യി ഗാം​ഗു​ലി
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ല്‍ഹി: ക​ളി​ക്ക​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ര​മി​ച്ച ശേ​ഷം ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഭ​ര​ണ ത​ല​പ്പ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യും ഐ.​പി.​എ​ല്ലി​ൽ വി​വി​ധ ചു​മ​ത​ല​ക​ൾ വ​ഹി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത മു​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സൗ​ര​വ് ഗാം​ഗു​ലി ആ​ദ്യ​മാ​യി പ​രി​ശീ​ല​ക​ന്റെ കു​പ്പാ​യ​ത്തി​ൽ.

    ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​ന്‍ ട്വ​ന്റി20 ഫ്രാ​ഞ്ചൈ​സി​യാ​യ പ്രി​ട്ടോ​റി​യ കാ​പി​റ്റ​ല്‍സി​ന്റെ മു​ഖ്യ പ​രി​ശീ​ല​ക​നാ​യി ഗാം​ഗു​ലി​യെ നി​യ​മി​ച്ചു. മു​ന്‍ ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് താ​രം ജൊ​നാ​ത​ന്‍ ട്രോ​ട്ടി​ന്റെ പി​ന്‍ഗാ​മി​യാ​യാ​ണ് ഗാം​ഗു​ലി​യെ​ത്തു​ന്ന​ത്. എ​സ്.​എ20 ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ടീ​മി​നെ 53കാ​ര​ൻ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കും.

    2008ൽ ​അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക്രി​ക്ക​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ര​മി​ച്ച ഗാം​ഗു​ലി, ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ൽ ഡ​ല്‍ഹി കാ​പി​റ്റ​ല്‍സി​ന്റെ മെ​ന്റ​റാ​യും ടീം ​ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യും പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചു. 2015ൽ ​ബം​ഗാ​ൾ ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ​യും 2019ൽ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ​യും പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sourav gangulycricket coach
    News Summary - Ganguly appointed as Pretoria Capitals coach
    Similar News
    Next Story
    X