Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightCricketchevron_rightചരിത്രത്തിലാദ്യമായി...
    Cricket
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 4:30 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 4:30 PM IST

    ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ ആറ് ഇടംകൈയൻ ബാറ്റർമാർ! ഓൾറൗണ്ടർമാർ നിറഞ്ഞ ടീം, മൂന്നാമത് ആര് ബാറ്റ് ചെയ്യും? വിമർശനവുമായി അനിൽ കുംബ്ലെ

    text_fields
    bookmark_border
    Left-handed batsmen,Test cricket,Anil Kumble,Team selection,Criticism, കൊൽകത്ത, ഇൗഡൻഗാർഡൻ, ബാറ്റർ, അനിൽ കും​​​െബ്ല
    cancel

    കൊൽക്കത്ത: ഈഡൻ ഗാർഡനിലെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ ആദ്യ ടെസ്റ്റിലെ ഇന്ത്യയുടെ പ്ലേയിങ് ഇലവനെതിരെ അനിൽ കുംബ്ലെയുടെ വിമർശനം, ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ആറ് ഇടംകൈയ്യൻ ബാറ്റർമാർ ടീമിലുണ്ട്. ഓൾ റൗണ്ടർമാരെ മുട്ടി നടക്കാവാത്ത അവസ്ഥ. ക്രിക്കറ്റിന്റെ മൂന്നു ഫോർമാറ്റിലും കളിക്കാവുന്ന ടീമുമായാണ് ഇന്ത്യ കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്.

    വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ ഇന്ത്യ അപ്രതീക്ഷിത നീക്കമാണ് നടത്തിയത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഇടംകൈയ്യൻ ബാറ്റർ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ വെളിപ്പെടുത്തി. ഫോമിലുള്ള ധ്രുവ് ജുറേലിനു വേണ്ടി സായ് സുദർശനെ പ്ലെയിങ് ഇലവനിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ഇത്. ഋഷഭ് പന്ത് തിരിച്ചെത്തുകയും ജുറേൽ സ്പെഷലിസ്റ്റ് ബാറ്ററായി കളിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ, നാല് സ്പിന്നർമാരെയും കളത്തിലിറക്കാൻ ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചു, ഓൾറൗണ്ടർ വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. പ്ലെയിങ് ഇലവനിൽ ഒന്നിലധികം ഓൾറൗണ്ടർമാരെ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ ഇതിഹാസ ഇന്ത്യൻ സ്പിന്നർ അനിൽ കുംബ്ലെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു, അതേസമയം രവീന്ദ്ര ജഡേജ, അക്സർ പട്ടേൽ എന്നിവർക്കും ലോവർ ഓർഡറിൽ സ്ഥാനങ്ങൾ ലഭിച്ചു.

    "ഈ ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ സായ് സുദർശൻ കളിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതിനാൽ ഈ നിര കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും അത്ഭുതം തോന്നുന്നു. മൂന്നാം നമ്പറിൽ ആര് ബാറ്റ് ചെയ്യും? അതായിരിക്കും ചോദ്യം. മൂന്നാം നമ്പറിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ വാഷിങ്ടൺ സുന്ദറിനെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനാൽ ഇന്ത്യ ആദ്യം പന്തെറിയും. നാല് സ്പിന്നർമാരും രണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ബൗളർമാരും," കളി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രക്ഷേപണത്തിൽ കുംബ്ലെ പറഞ്ഞു. ബാറ്റിങ് ഓർഡർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. ബാറ്റർമാർ ശുഭ്മൻ, യശസ്വി ജയ്‌സ്വാൾ, കെ.എൽ.രാഹുൽ എന്നിവരാണ്. ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൾറൗണ്ടർമാരാണ്. ഋഷഭ് പന്തിനെ ഒരു ഓൾറൗണ്ടറായി ഞാൻ കരുതുന്നു,കുംബ്ലെ പറഞ്ഞു. ധ്രുവ് ജുറേൽ ഒരു ഓൾറൗണ്ടറാണ്. പിന്നെ ജദേജ, അക്സർ പട്ടേൽ, വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ എന്നിവരുണ്ട്. അപ്പോൾ, ഓൾറൗണ്ടർമാർ നിറഞ്ഞ ഒരു ടീമാണിത്.

    ഇന്ത്യ അവരുടെ ടെസ്റ്റ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ആറ് ഇടംകൈയൻ ബാറ്റർമാരെയും ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. മൂന്ന് സ്പിന്നർമാരും രണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ബൗളർമാരെയും കളിക്കുമെന്ന് ഞാൻ തീർച്ചയായും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ആദ്യ ദിവസം വിക്കറ്റ് മികച്ചതായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നാല് സ്പിന്നർമാരെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, അവരിൽ ഒരാൾ തീർച്ചയായും കുറച്ച് പന്തെറിയും. അതിനാൽ, ആദ്യ ദിവസം ശുഭ്മാൻ ഗിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് കാണാം. തീർച്ചയായും, രണ്ട് പുതിയ ബൗളർമാർ ആദ്യ ദിവസം ഇന്ത്യക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളവരാകും," ഓൾറൗണ്ടർമാരാൽ നിറഞ്ഞ പ്ലെയിങ് ഇലവന്റെ സ്വഭാവത്തിലും ഇന്ത്യയുടെ റെക്കോഡ് ടെസ്റ്റ് വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരൻ അതൃപ്തനാണ്.

    ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ഇലവനിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടംകൈയ്യൻ ബാറ്റർമാർ ഉൾപ്പെട്ട മൽസരങ്ങൾ

    6* ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ, കൊൽക്കത്ത, 2025*

    5* ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ, മാഞ്ചസ്റ്റർ, 2025

    5* വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ, അഹമ്മദാബാദ്, 2025

    5* വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ, ഡൽഹി, 2025

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:anil kumbleSouth Africa Testedan garden
    News Summary - For the first time in history, six left-handed batsmen in the Test team!,Anil Kumble criticizes
    Similar News
    Next Story
    X