Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightCricketchevron_rightഒത്തുകളി കേസിൽ വിലക്ക്...
    Cricket
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 2:25 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 3:08 PM IST

    ഒത്തുകളി കേസിൽ വിലക്ക് നേരിട്ട പാക് താരത്തിന് 39-ാം വയസ്സിൽ ടെസ്റ്റ് അരങ്ങേറ്റം

    text_fields
    bookmark_border
    Asif Afridi
    cancel
    camera_alt

    ടെസ്റ്റ് അരങ്ങേറ്റിൽ തൊപ്പിയുമായി ആസിഫ് അഫ്രീദി

    Listen to this Article

    ലാഹോർ: വിരമിച്ച് വിശ്രമത്തിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള പ്രായത്തിൽ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച് പാകിസ്താന്റെ ഇടംകൈയൻ സ്പിന്നർ ആസിഫ് അഫ്രീദി. ഈ വരുന്ന ഡിസംബർ 25ന് 39 വയസ്സ് തികയാനിരിക്കേയാണ് ആസിഫ് ടെസ്റ്റിൽ ആദ്യമായി കളത്തിലെത്തിയത്.

    ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ റാവൽപിണ്ടി ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിച്ച രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലായിരുന്നു ടീമിലെ കാരണവരായി ആസിഫ് അഫ്രീദിക്ക് അരങ്ങേറ്റത്തിന് അവസരമൊരുങ്ങിയത്. പാകിസ്താന്റെ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രായംകൂടിയ മൂന്നാമത്തെ അരങ്ങേറ്റമാണ് ആസിഫിന്റേത്. 1955ൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ തന്റെ 47-ാം വയസ്സിൽ ആദ്യമായി ടെസ്റ്റ് കളിച്ച മിറാൻ ബക്ഷാണ് ഏറ്റവും ​പ്രായമേറിയ അരങ്ങേറ്റക്കാരൻ.

    44 വർഷവും 45 ദിവസവും പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ടെസ്റ്റിൽ അരങ്ങേറിയ ആമിർ ഇലാഹിയാണ് രണ്ടാമൻ. 1952ൽ ആസ്ട്രേലിയക്കെതിരെയായിരുന്നു ഇലാഹിയുടെ അരങ്ങേറ്റം.

    ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഒത്തുകളിക്ക് പിടിക്കപ്പെട്ട് ഒരു വർഷത്തോളം വിലക്ക് നേരിട്ട ചരിത്രവും ആസിഫിനുണ്ട്. എന്നാൽ, ആറു മാസം മാത്രം വിലക്ക് അനുഭവിച്ച ശേഷം തിരികെ വരാൻ പി.സി.ബി അനുവാദം നൽകുകയായിരുന്നു. 2023ലായിരുന്നു ഈ ഒത്തുകളി വിവാദം. 2022ൽ താരം ഏകദിന ടീമിലും, ട്വന്റി20 ടീമിലും അര​ങ്ങേറിയിരുന്നു.

    പെഷാവറുകാരനായ ആസിഫ് 57 ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 198 വിക്കറ്റ് നേടിയാണ് ഇപ്പോൾ ദേശീയ ടീമിൽ ഇടം നേടിയത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ പാകിസ്താൻ 93 റൺസിന് വിജയിച്ചിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:match fixingTest Cricketpakistan vs south africaPakistan Cricketer
    News Summary - Fixing-tainted spinner makes Pak Test debut
    Similar News
    Next Story
    X