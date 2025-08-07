Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightCricketchevron_rightപ​ന്തി​നെ...
    Cricket
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 11:21 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 11:21 PM IST

    പ​ന്തി​നെ പ​രി​ക്കേ​ൽ​പി​ച്ചി​ട്ടും വോ​ക്സി​നെ ക്രീ​സി​ൽ ബ​ഹു​മാ​നി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    പ​ന്തി​നോ​ട് ക്ഷ​മ ചോ​ദി​ച്ചെ​ന്ന് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് താ​രം
    Chris Woakes, Rishabh Pant
    cancel
    camera_alt

    ഓവൽ ടെസ്റ്റിനിടെ ശുഭ്മൻ ഗില്ലും ക്രിസ് ​വോക്സും 

    ല​ണ്ട​ൻ: പ​രി​ക്കേ​റ്റ കൈ​യു​മാ​യി ബാ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​നെ​ത്തി​യ ത​ന്നോ​ട് ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​ദ​ര​വോ​ടെ​യാ​ണ് പെ​രു​മാ​റി​യ​തെ​ന്ന് ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ ക്രി​സ് വോ​ക്സ്. ‘‘സ​ന്തോ​ഷ​വും ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളും ഒ​രു​മി​ച്ച് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടൊ​രു നി​മി​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. ഒ​രു പ​ന്ത് പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നോ. ഒ​രു ഓ​വ​റെ​ങ്കി​ലും പു​റ​ത്താ​കാ​തെ അ​തി​ജീ​വി​ക്കാ​നോ സാ​ധി​ക്കു​മോ​യെ​ന്ന് ഞാ​ൻ ചി​ന്തി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഒ​രു റ​ണ്ണോ ബൗ​ണ്ട​റി​യോ നേ​ടാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മോ​യെ​ന്നും ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ട്ടു. എ​ന്നാ​ൽ, 90 മൈ​ൽ വേ​ഗ​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്ന ബൗ​ണ്‍സ​റു​ക​ളൊ​ന്നും എ​നി​ക്കു നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്നി​ല്ല. അ​തി​നു ന​ന്ദി​യു​ണ്ട്’’ -ഓ​വ​ൽ ടെ​സ്റ്റി​ൽ ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നി​റ​ങ്ങി​യ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് വോ​ക്സി​ന്റെ വാ​ക്കു​ക​ൾ.

    മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന നാ​ലാം ടെ​സ്റ്റി​ൽ വോ​ക്സി​ന്റെ പ​ന്തി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​ർ ഋ​ഷ​ഭ് പ​ന്തി​ന് കാ​ലി​ന് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. പി​റ്റേ​ന്ന് വീ​ണ്ടും ബാ​റ്റു​മാ​യി ക്രീ​സി​ലെ​ത്തി​യ താ​ര​ത്തി​ന്റെ കാ​ല് നോ​ക്കി ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ബൗ​ള​ർ​മാ​രാ​യ ബെ​ൻ സ്റ്റോ​ക്സും ജോ​ഫ്ര ആ​ർ​ച്ച​റും യോ​ർ​ക്ക​റു​ക​ളു​തി​ർ​ത്തു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ പ​ന്ത് അ​ഞ്ചാം ടെ​സ്റ്റ് ടീ​മി​ൽ​നി​ന്നു​ത​ന്നെ പു​റ​ത്താ​യി.

    കാ​വ്യ​നീ​തി​യെ​ന്നോ​ണം ഓ​വ​ലി​ൽ ഫീ​ൽ​ഡി​ങ്ങി​നി​ടെ വോ​ക്സി​നും പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് തോ​ൽ​വി അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്ക​വെ ഒ​റ്റ​ക്കൈ​യി​ൽ ബാ​റ്റു​മാ​യി ക്രീ​സി​ലി​റ​ങ്ങാ​നും നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​നാ​യി വോ​ക്സ്. മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​റി​ലെ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ ഋ​ഷ​ഭ് പ​ന്തി​നോ​ട് ക്ഷ​മ ചോ​ദി​ച്ചെ​ന്നും ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഓ​വ​ലി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ കൈ​യു​മാ​യി ബാ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​നെ​ത്തി‍യ ത​ന്റെ ഫോ​ട്ടോ സ​ല്യൂ​ട്ട് ഇ​മോ​ജി​യോ​ടെ പ​ന്ത് ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാ​മി​ൽ പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത് ക​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​തി​ന് ന​ന്ദി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചും കാ​ലി​ന്റെ ക്ഷേ​മം അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചും മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി​യെ​ന്നും വോ​ക്സ് പ​റ​ഞ്ഞു. പി​ന്നെ പ​ന്ത് വോ​യ്സ് നോ​ട്ടും അ​യ​ച്ചു. വോ​ക്സി​ന്റെ ധീ​ര​ത​യെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ശു​ഭ്മ​ൻ ഗി​ല്ലും വാ​ഴ്ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ ന​ന്നാ​യി ക​ളി​ച്ചെ​ന്ന് താ​ൻ ഗി​ല്ലി​നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞ​താ​യും വോ​ക്സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Chris WoakesRishabh PantSports NewsLatest News
    News Summary - England star Chris Woakes apologizes to Rishabh Pant and reveals
    Similar News
    Next Story
    X