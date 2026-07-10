ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയിൽ തോറ്റമ്പി ഇന്ത്യ

ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയിൽ തോറ്റമ്പി ഇന്ത്യtext_fields
ബ്രിസ്റ്റോൾ: ട്വന്റി 20 ലോകചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യയെ ഒമ്പത് വിക്കറ്റിന് തകർത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിന് പരമ്പര നേട്ടം. നായകൻ ഹാരി ബ്രൂക്കിന്റെയും ഫിൽ സാൾട്ടിന്റെയും വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ് മികവിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആധികാരിക ജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. ടോസ് നേടി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 159 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം, ആറ് ഓവർ ബാക്കിനിൽക്കെ വെറും ഒരു വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഇംഗ്ലണ്ട് അനായാസം മറികടന്നു. ഇതോടെ പരമ്പര (3-0) ഇംഗ്ലണ്ട് സ്വന്തമാക്കി.
കൂട്ടുകെട്ടിൽ വിരിഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷ് ജയം
സ്കോർബോർഡിൽ എട്ട് റൺസ് മാത്രമുള്ളപ്പോൾ ജോസ് ബട്ലറെ (8) അർഷ്ദീപ് സിങ് പുറത്താക്കിയെങ്കിലും പിന്നീട് ഇന്ത്യക്ക് മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാനായില്ല. ക്രീസിലൊന്നിച്ച ഹാരി ബ്രൂക്ക് - ഫിൽ സാൾട്ട് സഖ്യം ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാരെ കടന്നാക്രമിച്ചു. പുറത്താകാതെ 35 പന്തിൽ 79 റൺസെടുത്ത ബ്രൂക്കാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ടോപ് സ്കോറർ. എട്ട് ഫോറുകളും നാല് സിക്സറുകളും ബ്രൂക്കിന്റെ ബാറ്റിൽനിന്നുതിർന്നു. ഒമ്പത് ഫോറുകളും ഒരു സിക്സറുമടക്കം 59 റൺസുമായി ഫിൽ സാൾട്ട് മികച്ച പിന്തുണ നൽകി. ഇരുവരും ചേർന്ന് പടുത്തുയർത്തിയ 146 റൺസിന്റെ അപരാജിത കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രതീക്ഷകൾ അസ്ഥാനത്താക്കിയത്.
ശ്രേയസിന്റെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം
നേരത്തെ ട്രെന്റ് ബ്രിഡ്ജിൽ 76 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായ മോശം പ്രകടനത്തിൽ നിന്നും ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറിലെത്താൻ ഇന്ത്യക്ക് കഴിഞ്ഞു. നായകൻ ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ (49 പന്തിൽ 80*) ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടമാണ് ഇന്ത്യയെ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 158/7 എന്ന സ്കോറിലെത്തിച്ചത്. മുൻനിര ബാറ്റർമാരെല്ലാം വേഗത്തിൽ കൂടാരം കയറിയപ്പോൾ, ശിവം ദുബെയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ശ്രേയസ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുകയായിരുന്നു. ഇരുവരും ചേർന്ന് 43 പന്തിൽ 53 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സ്പിന്നർ ആദിൽ റഷീദിനെ സിക്സർ പറത്തിയാണ് ശ്രേയസ് പരമ്പരയിലെ തന്റെ രണ്ടാം അർധസെഞ്ച്വറി പൂർത്തിയാക്കിയത്. എന്നാൽ വിൽ ജാക്സിന്റെ സ്ലോവറിൽ ഡീപ്പിൽ ക്യാച്ച് നൽകി ദുബെ മടങ്ങിയതോടെ ഇന്ത്യ വീണ്ടും സമ്മർദ്ദത്തിലായി.
ഇംഗ്ലീഷ് പേസ് കരുത്ത്
തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും ഇംഗ്ലണ്ട് പേസർമാർ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. ജോഫ്ര ആർച്ചറും ജോഷ് ടങ്ങും രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീതം വീഴ്ത്തി. 15 റൺസെടുത്ത കൗമാര താരം വൈഭവ് സൂര്യവൻഷിയെ ആർച്ചർ മടക്കിയപ്പോൾ, ഇഷാൻ കിഷനും അഭിഷേക് ശർമയ്ക്കും കാര്യമായ സംഭാവന നൽകാനായില്ല. അവസാന രണ്ട് ഓവറുകളിൽ ഒരു ബൗണ്ടറി പോലും വഴങ്ങാതെ വെറും എട്ട് റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത സാം കറന്റെയും ആർച്ചറുടെയും കൃത്യതയാർന്ന ബൗളിങ്ങും ഇംഗ്ലണ്ട് വിജയത്തിൽ നിർണായകമായി.
തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തോൽവി
റൺ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ട്വന്റി 20 തോൽവിയായിരുന്നു (125 റൺസ്) രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് ട്രെന്റ് ബ്രിഡ്ജിൽ ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. ഈ നാണക്കേടിൽ നിന്നും കരകയറാൻ ബ്രിസ്റ്റോളിലും ഇന്ത്യക്കായില്ല. അയർലൻഡിനെതിരായ പരമ്പരയിലെ 2-0 തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ, ട്വന്റി 20-യിൽ ഇന്ത്യയുടെ തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം പരാജയമാണിത്. പരമ്പരയിലെ അവസാന മത്സരം ശനിയാഴ്ച സതാംപ്ടണിൽ നടക്കും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register