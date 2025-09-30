Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 12:01 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 12:01 AM IST

    ഇംഗ്ലണ്ട് ഓൾറൗണ്ടർ ക്രിസ് വോക്സ് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു

    England all rounder Chris Woakes retires from international cricket
    ക്രിസ് വോക്സ്

    ല​ണ്ട​ൻ: ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ന്റെ പേ​സ് ബൗ​ളി​ങ് ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ ക്രി​സ് വോ​ക്സ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക്രി​ക്ക​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ര​മി​ച്ചു. ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ 31 മു​ത​ൽ ഓ​വ​ലി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​ന്ന ടെ​സ്റ്റി​ലാ​ണ് വോ​ക്സ് അ​വ​സാ​ന​മാ​യി ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. അ​ന്ന് പ​രി​ക്കേ​റ്റ കൈ ​ജാ​ക്ക​റ്റി​നു​ള്ളി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച് ഒ​റ്റ​ക്കൈ​യി​ൽ ബാ​റ്റേ​ന്താ​നി​റ​ങ്ങി​യ 36കാ​ര​ൻ കാ​യി​ക ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധ​യും പ്ര​ശം​സ​യും പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി​യി​രു​ന്നു.

    62 ടെ​സ്റ്റി​ൽ 192 വി​ക്ക​റ്റും 2034 റ​ൺ​സും 122 ഏ​ക​ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 173 റ​ൺ​സും 1524 റ​ൺ​സും 33 ട്വ​ന്റി20 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ 31 വി​ക്ക​റ്റും നേ​ടി. 2019ലെ ​ഏ​ക​ദി​ന, 2022ലെ ​ട്വ​ന്റി20 ലോ​ക​കി​രീ​ട വി​ജ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ൽ പ​ഞ്ചാ​ബ് കി​ങ്സ്, ഡ​ൽ​ഹി കാ​പി​റ്റ​ൽ​സ്, കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത നൈ​റ്റ് റൈ​ഡേ​ഴ്സ്, റോ​യ​ൽ ചാ​ല​ഞ്ചേ​ഴ്സ് ബം​ഗ​ളൂ​രു ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക​ളി​ച്ചു. കൗ​ണ്ടി, ഫ്രാ​ഞ്ചൈ​സി ക്രി​ക്ക​റ്റി​ൽ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് വോ​ക്സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

