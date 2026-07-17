ലോർഡ്സിൽ രോഹിത് പാഡഴിക്കുമോ? വിരമിക്കൽ അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ പ്രതികരിച്ച് ടീം ഇന്ത്യtext_fields
ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ആദ്യ രണ്ട് ഏകദിനങ്ങളിലെ മോശം പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ സീനിയർ താരം രോഹിത് ശർമയുടെ വിരമിക്കൽ അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമാകുന്നു. 2027ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിനുള്ള ടീമിൽ രോഹിത് ശർമയെ ഉൾപ്പെടുത്തില്ലെന്ന് സെലക്ടർമാർ താരത്തെ അറിയിച്ചതായി ദേശീയ മാധ്യമമായ 'ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ഇതോടെ ഞായറാഴ്ച ലോർഡ്സിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തോടെ 39-കാരനായ താരം രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിനോട് വിടപറഞ്ഞേക്കുമെന്നാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ചൂടേറിയ ചർച്ച. എന്നാൽ, രോഹിത്തിന് മേൽ യാതൊരുവിധ സമ്മർദ്ദവുമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിംഗ് കോച്ച് സിതാൻഷു കൊട്ടക് രംഗത്തെത്തി.
കാർഡിഫിൽ നടന്ന രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ 47 പന്തുകൾ നേരിട്ട രോഹിത്തിന് 26 റൺസ് മാത്രമാണ് നേടാനായത്. ഈ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ നാല് വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. എഡ്ജ്ബാസ്റ്റണിൽ നടന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിലും (11 റൺസ്) താരത്തിന് തിളങ്ങാനായിരുന്നില്ല.
ഫോമിലുള്ള യുവതാരം യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ സെഞ്ച്വറി നേടിയിട്ടും ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ പരമ്പരയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിൽ ആരാധകർക്കിടയിൽ കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ട്. ഇതിനിടെയാണ് രോഹിത്തിന്റെ മെല്ലെപ്പോക്ക് കൂടുതൽ വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുന്നത്.
'രോഹിത്തിന് ഒരു സമ്മർദ്ദവുമില്ല' - സിതാൻഷു കൊട്ടക്
അതേസമയം, രോഹിത് ശർമയെപ്പോലൊരു ഇതിഹാസ താരത്തിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദവും നേരിടേണ്ടി വരില്ലെന്ന് മത്സരശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട ബാറ്റിംഗ് കോച്ച് സിതാൻഷു കൊട്ടക് പറഞ്ഞു.
"രോഹിത്തിനെപ്പോലൊരു വലിയ താരത്തിന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരു സമ്മർദ്ദവും ഉണ്ടാക്കില്ല. ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ റൺസ് കണ്ടെത്താനായില്ല എന്നത് ശരിയാണ്, പക്ഷേ അതൊരു വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. ലോർഡ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മികച്ചൊരു ഇന്നിങ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും," കൊട്ടക് വ്യക്തമാക്കി.
രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ രോഹിത് ബുദ്ധിമുട്ടുകയായിരുന്നില്ലെന്നും, പിച്ചിലെ ഇരട്ട ബൗൺസ് (double bounce) കാരണമാകാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ഷോട്ടുകൾ കളിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നതെന്നും കോച്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വിരാട് കോഹ്ലിക്കും ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിനും മികച്ച തുടക്കം ലഭിച്ചെങ്കിലും രോഹിത്തിന് അനുകൂലമായ പന്തുകൾ ലഭിച്ചില്ലെന്നാണ് ബാറ്റിംഗ് കോച്ചിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.
റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത് എന്ത്?
അജിത് അഗാർക്കറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി, യുവതാരങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരം നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ കടുത്ത തീരുമാനത്തിലേക്ക് കടന്നതെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. യശസ്വി ജയ്സ്വാളിനെപ്പോലുള്ള താരങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകാൻ സെലക്ടർമാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ വിവരം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തന്നെ അവർ രോഹിത്തിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ തീരുമാനത്തിൽ കടുത്ത അതൃപ്തിയുള്ള താരം ഇംഗ്ലണ്ട് പരമ്പരയ്ക്കിടെ ബി.സി.സി.ഐ പ്രതിനിധികളുമായി സംസാരിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം രോഹിത്തിനെ ഏകദിന ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റുകയും പകരം ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിനെ നായകനായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തതും ഇതിനോട് ചേർത്തുവായിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ലോർഡ്സിലെ നിർണായക മത്സരത്തിന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ.
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