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    Cricket
    Posted On
    date_range 12 July 2026 7:22 PM IST
    Updated On
    date_range 12 July 2026 7:22 PM IST

    'ബാസ്ബാൾ' യുഗത്തിന് അന്ത്യം; ബ്രണ്ടൻ മക്കല്ലത്തെ ടെസ്റ്റ് പരിശീലക സ്ഥാനത്തുനിന്ന് പുറത്താക്കി ഇംഗ്ലണ്ട്

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    ബാസ്ബാൾ യുഗത്തിന് അന്ത്യം; ബ്രണ്ടൻ മക്കല്ലത്തെ ടെസ്റ്റ് പരിശീലക സ്ഥാനത്തുനിന്ന് പുറത്താക്കി ഇംഗ്ലണ്ട്
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    ലണ്ടൻ: ഇംഗ്ലണ്ട് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ വൻ അഴിച്ചുപണി. മുഖ്യ പരിശീലകൻ ബ്രണ്ടൻ മക്കല്ലത്തെ ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് വെയ്‌ൽസ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് (ഇസിബി) സ്ഥാനത്തുനിന്ന് പുറത്താക്കി. ആഷസ് പരമ്പരയിലെ കനത്ത തിരിച്ചടിയ്ക്കും ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ പരമ്പര തോൽവിക്കും പിന്നാലെയാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഇസിബിയുടെ പ്രഖ്യാപനമെത്തിയത്. ടെസ്റ്റ് പദവി ഒഴിഞ്ഞെങ്കിലും മക്കല്ലം പരിമിത ഓവർ (ഏകദിന, ടി20) ടീമുകളുടെ പരിശീലകനായി തുടരും.

    ക്യാപ്റ്റൻ ബെൻ സ്റ്റോക്സ് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് പരിശീലകനെയും മാറ്റാനുള്ള കടുത്ത തീരുമാനത്തിലേക്ക് ബോർഡ് എത്തിയത്. നൈറ്റ് ക്ലബ്ബ് വിവാദത്തെ തുടർന്ന് രണ്ടാം ടെസ്റ്റിനുള്ള ടീമിൽ നിന്ന് സ്റ്റോക്സിനെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനം. സ്റ്റോക്സിന്റെ പടിയിറക്കത്തോടെ മക്കല്ലത്തിന്റെയും ക്രിക്കറ്റ് ഡയറക്ടർ റോബർട്ട് കീയുടെയും സ്ഥാനങ്ങൾ വലിയ സമ്മർദ്ദത്തിലായിരുന്നു.

    വലിയ വേദികളിൽ പരാജയപ്പെട്ട 'ബാസ്‌ബോൾ'

    മക്കല്ലം-സ്റ്റോക്സ് സഖ്യത്തിന് കീഴിൽ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ അതിവേഗ റൺവേട്ട ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആക്രമണാത്മക ശൈലിയായ 'ബാസ്‌ബോൾ' വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും, ഇന്ത്യ, ഓസ്‌ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ വൻശക്തികൾക്കെതിരെ പരമ്പര വിജയങ്ങൾ നേടാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പാകിസ്താൻ, ബംഗ്ലാദേശ് തുടങ്ങിയ ടീമുകൾക്കെതിരെ വിജയം കണ്ടെങ്കിലും വലിയ പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഈ തന്ത്രം പാടേ പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു.

    ആഷസ് പരമ്പരയ്ക്കിടെ സ്റ്റോക്സും മക്കല്ലവും തമ്മിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉടലെടുത്തതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഓസ്‌ട്രേലിയയോട് കനത്ത തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോഴും കളിക്കാർ കാസിനോ സന്ദർശിച്ചതും മദ്യപാന പാർട്ടികളിൽ ഏർപ്പെട്ടതും ഇംഗ്ലീഷ് മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു.

    "മക്കല്ലത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ മറക്കാനാകാത്ത ചില നിമിഷങ്ങൾ സമ്മാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കളിക്കാരുടെ മാനസികാവസ്ഥ മാറ്റിയെടുക്കാനും വരും തലമുറയിലെ പ്രതിഭകളെ വാർത്തെടുക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. മികച്ചൊരു അടിത്തറയിലാണ് അദ്ദേഹം ടീമിനെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്."

    ടെസ്റ്റ് ടീമിന്റെ പരിശീലകനായി തുടരാൻ തനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നെന്നും എന്നാൽ ഇസിബിയുടെ തീരുമാനത്തെ പൂർണ്ണമായി ബഹുമാനിക്കുന്നുവെന്നും ബ്രണ്ടൻ മക്കല്ലം ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

    "ടെസ്റ്റ് ടീമിനെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം അഭിമാനിക്കുന്നു. ഒരുപാട് ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ആ യാത്ര. പദവിയിൽ നിന്ന് മാറേണ്ടി വന്നതിൽ നിരാശയുണ്ടെങ്കിലും ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന്റെ തീരുമാനത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. ഇനി പരിമിത ഓവർ ക്രിക്കറ്റിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ഇംഗ്ലീഷ് ടീമിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. പുതിയ ടെസ്റ്റ് ടീമിന് എല്ലാ വിജയങ്ങളും നേരുന്നു," മക്കല്ലം വ്യക്തമാക്കി.

    2022-ലാണ് മക്കല്ലം ടെസ്റ്റ് ടീമിന്റെ പരിശീലകനായി ചുമതലയേൽക്കുന്നത്. ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ പരമ്പരയും ഇന്ത്യക്കെതിരായ ടെസ്റ്റും ജയിച്ചുകൊണ്ട് മികച്ച തുടക്കമാണ് ലഭിച്ചതെങ്കിലും പിന്നീട് ടീമിന്റെ പ്രകടനം മോശമാവുകയായിരുന്നു. പുതിയ ടെസ്റ്റ് പരിശീലകനായുള്ള തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചതായി ഇസിബി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, ബെൻ സ്റ്റോക്സിന് പകരം ആരാകും പുതിയ ടെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല.

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    TAGS:brendon mccullumben stokesTestsECBEngland cricket
    News Summary - End of the 'Bazball' Era: England Sacks Brendon McCullum as Test Coach
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