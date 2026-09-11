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    തി​ല​കി​നെ ചൂ​ടാ​ക്കി വൈ​ഭ​വ്; വാക് തർക്കം ദു​ലീ​പ് ട്രോ​ഫി ഫൈ​ന​ലിൽ

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    Teenage cricketer Vaibhav Suryavanshi involved in a verbal clash with South Zone captain Tilak Varma during the Duleep Trophy final
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    ചെ​ന്നൈ: ദു​ലീ​പ് ട്രോ​ഫി ഫൈ​ന​ൽ പോ​രാ​ട്ടം അ​വ​സാ​നി​ച്ച​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞ് കൗ​മാ​ര താ​രം വൈ​ഭ​വ് സൂ​ര്യ​വം​ശി​യു​ടെ ചൂ​ട​ൻ പ്ര​ക​ട​നം. സീ​നി​യ​ർ താ​ര​വും, സൗ​ത്ത് സോ​ൺ ക്യാ​പ്റ്റ​നു​മാ​യ തി​ല​ക് വ​ർ​മ​യു​മാ​യാ​ണ് ​15കാ​ര​ൻ വൈ​ഭ​വ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​ടെ കോ​ർ​ത്ത​ത്. ക​ളി​യു​ടെ ഒ​ന്നാം ദി​ന​വും, ​ക്ലൈ​മാ​ക്സാ​യി നാ​ലാം ദി​ന​വു​മാ​യി​രു​ന്നു താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​ക്ത​ർ​ക്കം. ഒ​ന്നാം ഇ​ന്നി​ങ്സി​ൽ ബാ​റ്റു ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ടെ വൈ​ഭ​വി​നെ തി​ല​ക് പ​രി​ഹ​സി​ച്ച​തി​ൽ​നി​ന്നാ​യി​രു​ന്നു തു​ട​ക്കം. അ​തി​നു​ള്ള ക​ണ​ക്കു തീ​ർ​ത്ത​ത്, ക​ളി​യി​ൽ വൈ​ഭ​വ് വൈ​സ് ക്യാ​പ്റ്റ​നാ​യ പൂ​ർ​വ​മേ​ഖ​ല നാ​ലാം ദി​നം ജ​യ​മു​റ​പ്പി​ച്ചു നി​ൽ​ക്കെ. വൈ​ഭ​വി​ന്റെ പ​രി​ഹാ​സ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി​യാ​യി തി​ല​ക് അ​മ്പ​യ​റെ ഇ​ട​പെ​ടാ​ൻ വി​ളി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ‘സാ​ർ, ഇ​ത് ഒ​ന്നാം ഇ​ന്നി​ങ്സി​ൽ എ​നി​ക്കു​മു​ണ്ടാ​യി​ന്നു. എ​ന്റെ പ്ര​ശ്ന​മ​ല്ല’ -എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ​വൈ​ഭ​വി​ന്റെ മ​റു​പ​ടി.

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    News Summary - Duleep Trophy Final: 15-Year-Old Vaibhav Suryavanshi Engages in Heated War of Words with Captain Tilak Varma
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