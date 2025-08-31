Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cricket
    ദു​ലീ​പ് ട്രോ​ഫി: ദ​ക്ഷി​ണ മേ​ഖ​ല​യെ അ​സ്ഹ​ർ ന​യി​ക്കും

    Mohammed Azharuddeen
    മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീൻ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ദു​ലീ​പ് ട്രോ​ഫി ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ൽ ദ​ക്ഷി​ണ മേ​ഖ​ല ടീ​മി​നെ കേ​ര​ള താ​രം മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്ഹ​റു​ദ്ദീ​ൻ ന​യി​ക്കും. ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ തി​ല​ക് വ​ർ​മ ഏ​ഷ്യ ക​പ്പി​നാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീ​മി​നൊ​പ്പം ചേ​രു​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് കാ​സ​ർ​കോ​ടു​കാ​ര​നാ​യ ബാ​റ്റ​റെ ചു​മ​ത​ല ഏ​ൽ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദ​ക്ഷി​ണ മേ​ഖ​ല സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ ഉ​പ​നാ​യ​ക​നാ​യി​രു​ന്നു അ​സ്ഹ​ർ. പ​ക​രം എ​ൻ. ജ​ഗ​ദീ​ശ​നെ വൈ​സ് ക്യാ​പ്റ്റ​നാ​ക്കി. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ നാ​ല് മു​ത​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര മേ​ഖ​ല​ക്കെ​തി​രാ​യ സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​രം. മ​ല​യാ​ളി താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ദേ​വ്ദ​ത്ത് പ​ടി​ക്ക​ൽ, സ​ൽ​മാ​ൻ നി​സാ​ർ, എ​ൻ.​പി ബേ​സി​ൽ, എം.​ഡി. നി​ധീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രും അ​സ്ഹ​റി​ന്റെ ടീ​മി​ലു​ണ്ട്.

    TAGS:Duleep TrophyCricket NewsMohammad Azharuddinkerala cricketSouth Zone
