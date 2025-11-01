Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 1 Nov 2025 1:28 PM IST
    date_range 1 Nov 2025 1:28 PM IST

    ഡഫ് ക്രിക്കറ്റ് ട്വന്റി 20: അഭിമാനതാരങ്ങളായി മലയാളികൾ

    ഡഫ് ക്രിക്കറ്റ് ട്വന്റി 20: അഭിമാനതാരങ്ങളായി മലയാളികൾ
    ഇ​ന്ത്യ നേ​പ്പാ​ൾ ഡ​ഫ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ട്വ​ന്റി 20 ക്രി​ക്ക​റ്റ് സീ​രീ​സി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീ​മി​ലെ മ​ല​യാ​ളി പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ 

    പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി: ച​ണ്ഡീ​ഗ​ഡി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച സ​മാ​പി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ-​നേ​പ്പാ​ൾ ഡ​ഫ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ട്വ​ന്റി 20 സീ​രീ​സി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​പ്പാ​ളി​നെ ത​ക​ർ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ അ​ഭി​മാ​ന​ജ​യ​മാ​ണ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി സ്വ​ദേ​ശി മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഷി​ൻ, തി​രൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, കൊ​ല്ലം സ്വ​ദേ​ശി ആ​ർ. സി​ബി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ​രി​മി​തി​ക​ൾ മ​റി​ക​ട​ന്ന് രാ​ജ്യ​ത്തി​നാ​യി ക​ളി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി പോ​സ്റ്റോ​ഫി​സി​ൽ നേ​ര​ത്തെ ഇ.​ഡി ഡെ​ലി​വ​റി ഏ​ജ​ന്റാ​യി​രു​ന്ന മു​സ്ത​ഫ​യു​ടെ മ​ക​നാ​ണ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഷി​ൻ.

    പി​താ​വി​ന് ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന നാ​മ​മാ​ത്ര വേ​ത​നം കൊ​ണ്ട് ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ട​റ്റം കൂ​ട്ടി​മു​ട്ടി​ക്കാ​ൻ പ്ര​യാ​സപ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നി​ടെ ബ​ധി​ര​നും ഊ​മ​യു​മാ​യ മ​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഷി​ൻ പ​ഠ​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം മാ​ർ​ബി​ൾ പ​തി​ക്കു​ന്ന തൊ​ഴി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ നാ​ട്ടി​ലെ ക​ളി​ക്ക​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ ക്രി​ക്ക​റ്റ് പ​ന്തെ​റി​ഞ്ഞ പ​രി​ച​യം ഈ ​ഭി​ന്ന ശേ​ഷി​ക്കാ​ര​ന്റെ ക​ഴി​വി​നെ ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ലേ​ക്കു​യ​ർ​ത്തി .

    ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ സ്പോ​ട്സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ഓ​ഫ് ദ ​ഡ​ഫി​​​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​ന്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ക്രി​ക്ക​റ്റ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​ൾ​റൗ​ണ്ട​റാ​യ റാ​ഷി​ൻ മി​ന്നും പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച്ച​വെ​ച്ച​ത്. സ​മാ​ന ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യ തി​രൂ​ർ ബി​പി അ​ങ്ങാ​ടി സ്വ​ദേ​ശി രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​നും മ​റ്റൊ​രു മ​ല​യാ​ളി ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യ കൊ​ല്ലം സ്വ​ദേ​ശി ആ​ർ. സി​ബി​യും രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര മ​ത്സ​ര വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ള​ക്ക​ര​യു​ടെ അ​ഭി​മാ​ന​മു​യ​ർ​ത്തി. ഭി​ന്ന ശേ​ഷി​യു​ടെ ക​രു​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി മാ​റി​യ താ​ര​ങ്ങ​ളെ പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി ആ​ദ​രി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്.

