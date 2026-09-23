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    'അന്ന് രാത്രി എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല': സഞ്ജുവിനെ ഒഴിവാക്കിയതിനെക്കുറിച്ച് ഗൗതം ഗംഭീർ

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    അന്ന് രാത്രി എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല: സഞ്ജുവിനെ ഒഴിവാക്കിയതിനെക്കുറിച്ച് ഗൗതം ഗംഭീർ
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    ന്യൂഡൽഹി: പുറമെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്ന കർക്കശക്കാരനായ പരിശീലകനാണ് ഗൗതം ഗംഭീർ. എന്നാൽ ടീം സെലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തനിക്കും ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ട്വന്റി20 ടീം പരിശീലകൻ. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്കിടെ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണെ ഒഴിവാക്കി കൗമാര താരം വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്ക് അവസരം നൽകിയതാണ് തന്റെ പരിശീലക ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയ തീരുമാനമെന്ന് ഗംഭീർ തുറന്നുപറഞ്ഞു.

    വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ പരമ്പരയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി 'ജിയോസ്റ്റാറിന്' നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഗംഭീർ മനസ്സ് തുറന്നത്.

    "പരിശീലകനായുള്ള രണ്ടു വർഷത്തെ എൻ്റെ യാത്രയിൽ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതെ പോയ ഏക രാത്രി അതായിരുന്നു. സഞ്ജുവിനോട് ഞാൻ ഇത് നേരിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു. ടി20 പരിശീലകനെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ എടുത്ത ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയ തീരുമാനമായിരുന്നു അത്. ലോകകപ്പിലെ പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ടൂർണമെന്റായ ഒരു കളിക്കാരനെ, മൂന്നോ നാലോ മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ടീമിൽ നിന്ന് മാറ്റേണ്ടി വരിക എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. എന്നാൽ വൈഭവ് അക്കാലത്ത് മികച്ച ഫോമിലായിരുന്നു, ഒപ്പം പരമ്പര വിജയിക്കാൻ മുന്നിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു അടിത്തറയും ആവശ്യമായിരുന്നു," ഗംഭീർ പറഞ്ഞു.

    സഞ്ജുവുമായി വളരെ തുറന്ന സംസാരമാണ് നടത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം അത് പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ഉൾക്കൊണ്ടുവെന്നും ഗംഭീർ വ്യക്തമാക്കി. പിന്നീട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ പരമ്പരയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ സഞ്ജു തുടർച്ചയായ അർധസെഞ്ചുറികളോടെ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തിരുന്നു.

    'സോഷ്യൽ മീഡിയയല്ല പ്ലേയിംഗ് ഇലവനെ തീരുമാനിക്കുന്നത്'

    വൈഭവിനെപ്പോലുള്ള യുവതാരങ്ങൾ അവസരത്തിനായി കാത്തിരിക്കണമെന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെയോ പുറത്തുനിന്നുള്ളവരുടെയോ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങിയല്ല പ്ലേയിംഗ് ഇലവനെ തീരുമാനിക്കുന്നതെന്നും ഗംഭീർ വ്യക്തമാക്കി.

    "സോഷ്യൽ മീഡിയയോ പുറത്തുനിന്നുള്ള ബഹളങ്ങളോ അല്ല ടീമിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഡ്രസ്സിങ് റൂമിൽ കോച്ചും ക്യാപ്റ്റനും ചേർന്ന് ടീമിന് ജയം ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മികച്ച ഇലവനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. സഞ്ജുവിനെയും അഭിഷേക് ശർമയെയും പോലെ ദീർഘകാലമായി ടീമിനായി മികച്ച സംഭാവന നൽകിയ കളിക്കാരെ മൂന്നോ നാലോ പരാജയങ്ങളുടെ പേരിൽ പെട്ടെന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല. ജനപ്രിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക എളുപ്പമാണ്, എന്നാൽ ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ് പ്രധാനം. സഞ്ജുവിലും അഭിഷേകിലും തുടർച്ചയായി വിശ്വാസമർപ്പിച്ചത് ശരിയായ തീരുമാനമായിരുന്നു," അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

    ശ്രേയസ് അയ്യർ സ്വാർത്ഥതയില്ലാത്ത നായകൻ

    ഇന്ത്യൻ ട്വന്റി20 ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ നായകപാടവത്തെയും ഗംഭീർ പ്രശംസിച്ചു. 2024 ഐ.പി.എല്ലിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോഴുള്ള അനുഭവം പങ്കുവെച്ചായിരുന്നു പ്രശംസ.

    "ടീമിന്റെ ആവശ്യാനുസരണം നാലാം നമ്പറിലെ സ്വന്തം ബാറ്റിങ് സ്ഥാനം പോലും വിട്ടുനൽകാൻ തയാറായ നായകനാണ് ശ്രേയസ്. ഒരു മികച്ച നേതാവിനു വേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാന ഗുണം സ്വാർത്ഥതയില്ലായ്മയാണ്. അത് ശ്രേയസിനുണ്ട്. ഒരു കളിക്കാരന് കഠിനാധ്വാനവും ഫിറ്റ്നസും മികവും ഉണ്ടാകാം, എന്നാൽ സ്വാർത്ഥതയില്ലാത്ത ചിന്തയില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല," ഗംഭീർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    ഒന്നോ രണ്ടോ മത്സരങ്ങളിലെ തിരിച്ചടികളുടെ പേരിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ അനാവശ്യ പരിഭ്രാന്തിയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്നും കളിക്കാർക്ക് ഡ്രസ്സിങ് റൂമിൽ സുരക്ഷിതത്വം നൽകാനാണ് മാനേജ്‌മെന്റ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ഗംഭീർ വ്യക്തമാക്കി.

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    News Summary - Dropping Sanju Samson Was My Toughest Decision as T20 Coach: Gautam Gambhir
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