അവസാന ഓവറിൽ 24 റൺസ്; കിവീസിന് നാടകീയ ജയം

cancel camera_alt സെഞ്ച്വറി നേടിയ മൈക്കൽ ബ്രൈസ് വെൽ By സ്​പോർട്​സ്​ ഡെസ്​ക്​ Listen to this Article മലഹൈഡ് (അയർലൻഡ്): അവസാന ഓവറിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് മാത്രം ശേഷിക്കെ ജയിക്കാൻ വേണ്ട 20 റൺസ് അടിച്ചെടുത്ത ന്യൂസിലൻഡിന് അയർലൻഡിനെതിരായ ഏകദിനത്തിൽ ആവേശ വിജയം. 82 പന്തിൽ പുറത്താവാതെ 127 റൺസടിച്ച മൈക്കൽ ബ്രേസ് വെല്ലാണ് അവസാന ഓവറിൽ 24 റൺസടിച്ച് കിവീസിനെ ജയത്തിലേക്കു നയിച്ചത്. ക്രെയ്ഗ് യങ് 50ാം ഓവർ ബൗൾ ചെയ്യാനെത്തുമ്പോൾ ബ്ലാക് ക്യാപ്സിന് ജയിക്കാൻ 20 റൺസാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത്. 4,4,6,4,6... ഇടംകൈയന്റെ ബാറ്റിൽനിന്ന് പന്ത് തുടർച്ചയായി പറന്നപ്പോൾ ഒരു പന്തും ഒരു വിക്കറ്റും ബാക്കിനിൽക്കെ കിവീസിന് ജയം. ഏകദിനത്തിൽ സ്കോർ പിന്തുടരുമ്പോൾ 50 ഓവറിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസും ഇതോടെ ന്യൂസിലൻഡ് കരസ്ഥമാക്കി. നേരത്തേ ഹാരി ടെക്ടറുടെ സെഞ്ച്വറി (113) മികവിലാണ് അയർലൻഡ് ഒമ്പതിന് 300 റൺസെടുത്തത്.

Dramatic win for Kiwis by 24 runs in the last over