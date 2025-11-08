Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cricket
    ധ്രു​വ് ജു​റെ​ലി​ന് ര​ണ്ടാം ഇ​ന്നി​ങ്സി​ലും ശ​ത​കം; ഇ​ന്ത്യ 'എ'​ക്ക് മി​ക​ച്ച സ്കോ​ർ

    ധ്രു​വ് ജു​റെ​ലി​ന് ര​ണ്ടാം ഇ​ന്നി​ങ്സി​ലും ശ​ത​കം; ഇ​ന്ത്യ ‘എ’​ക്ക് മി​ക​ച്ച സ്കോ​ർ
    ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക എ​ക്കെ​തി​രാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ​െസ​ഞ്ച്വ​റി നേ​ടി​യ ഇ​ന്ത്യ എ​യു​ടെ ധ്രു​വ് ജു​റെ​ലി​ന്റെ ബാ​റ്റി​ങ്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ര​ണ്ടാ​മി​ന്നി​ങ്സി​ലും ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ സെ​ഞ്ച്വ​റി സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ ധ്രു​വ് ജു​റെ​ലി​ന്റെ ക​രു​ത്തി​ൽ എ ​ടീ​മു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ച​തു​ർ​ദി​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​ക്കെ​തി​രെ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് മി​ക​ച്ച സ്കോ​ർ. പു​റ​ത്താ​കാ​തെ 127 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത ജു​റെ​ലി​ന് വാ​ല​റ്റ​ത്ത് ഹ​ർ​ഷ് ദു​ബെ (84) ന​ല്ല പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ ആ​റാം വി​ക്ക​റ്റി​ൽ പി​റ​ന്ന​ത് 184 റ​ൺ​സ്. ഇ​തോ​ടെ ര​ണ്ടാ​മി​ന്നി​ങ്സി​ൽ ഏ​ഴ് വി​ക്ക​റ്റി​ന് 382ലെ​ത്തി​യ ഇ​ന്ത്യ ഡി​ക്ല​യ​ർ ചെ​യ്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് 417 റ​ൺ​സി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ചു. മൂ​ന്നാം ദി​നം സ്റ്റ​മ്പെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​മി​ല്ലാ​തെ 25 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​ക്ക് ജ​യി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സാ​ന​ദി​നം 392 റ​ൺ​സ് കൂ​ടി വേ​ണം.

    ആ​ദ്യ ഇ​ന്നി​ങ്സി​ലും ജു​റെ​ൽ അ​പ​രാ​ജി​ത സെ​ഞ്ച്വ​റി നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. 132 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത ഒ​ന്നാം ഇ​ന്നി​ങ്സ് പോ​ലെ എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​സ​ര​മൊ​ന്നും ന​ൽ​കാ​ത്ത​താ​യി​രു​ന്നു ര​ണ്ടാം ഇ​ന്നി​ങ്സി​ലും ജു​റെ​ലി​ന്റെ ബാ​റ്റി​ങ്. അ​ധി​കം ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​ടി​ക്കാ​തെ ക​ട്ടു​ക​ളും പു​ള്ളു​ക​ളും ഡ്രൈ​വു​ക​ളും അ​ട​ങ്ങി​യ​താ​യി​രു​ന്നു വ​ലം​കൈ​യ​ന്റെ ഇ​ന്നി​ങ്സ്.

    മൂ​ന്നി​ന് 78 എ​ന്ന സ്കോ​റി​ൽ മൂ​ന്നാം ദി​നം ക​ളി പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് കെ.​എ​ൽ. രാ​ഹു​ലി​നെ (27) പെ​ട്ടെ​ന്ന് ന​ഷ്ട​മാ​യി. നൈ​റ്റ് വാ​ച്ച്മാ​ൻ കു​ൽ​ദീ​പ് യാ​ദ​വ് 16 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത് മ​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ഇ​ന്ത്യ പ​രു​ങ്ങി. ഇ​തോ​ടെ അ​ഞ്ചി​ന് 116 എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​യെ ദു​ബെ​ക്കൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്ന് ജു​റെ​ൽ ക​ര​ക​യ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് പ​രി​ക്കേ​റ്റ് തി​രി​ച്ചു​ക​യ​റി​യി​രു​ന്ന ​ഋ​ഷ​ഭ് പ​ന്ത് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ഏ​ഴ​ാം വി​ക്ക​റ്റി​ൽ 82 റ​ൺ​സും പി​റ​ന്നു. പ​ന്ത് 54 പ​ന്തി​ൽ നാ​ലു സി​ക്സും അ​ഞ്ചു ഫോ​റു​മ​ട​ക്കം 65 റ​ൺ​സ​ടി​ച്ചു. 170 പ​ന്തി​ൽ ഒ​രു സി​ക്സും 15 ബൗ​ണ്ട​റി​യു​മ​ട​ങ്ങി​യ​താ​യി​രു​ന്നു ജു​റെ​ലി​ന്റെ ഇ​ന്നി​ങ്സ്.

    ഒ​ന്നാം ന​മ്പ​ർ വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​ർ ഋ​ഷ​ഭ് പ​ന്ത് പ​രി​ക്കേ​റ്റ് വി​ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​യ​തോ​ടെ ജു​റെ​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു വെ​സ്റ്റി​ൻ​ഡീ​സി​നെ​തി​രാ​യ പ​ര​മ്പ​ര​യി​ൽ വി​ക്ക​റ്റ് കാ​ത്ത​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, പ​രി​ക്കു​മാ​റി​യ പ​ന്ത് ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​ക്കെ​തി​രാ​യ ടീ​മി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ജു​റെ​ലും ടീ​മി​ലു​ണ്ട്. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ര​ണ്ടാം ​ശ​ത​ക​ത്തോ​ടെ ജു​റെ​ൽ സെ​റ​ല​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്കു​മേ​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദ​മു​യ​ർ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ന്ന​ല​ത്തെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ പ​ന്തി​ന്റെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ പ​ന്ത് കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ റി​ട്ട​യ​ർ ചെ​യ്ത താ​രം പി​ന്നീ​ട് ദു​ബെ​യു​ടെ വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ണ​തോ​ടെ വീ​ണ്ടും ക്രീ​സി​ലെ​ത്തി​യ അ​ർ​ധ​ സെ​ഞ്ച്വ​റി നേ​ടി​യാ​ണ് മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

