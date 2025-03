'തല'യുടെ വിളയാട്ടം കാണാൻ കൊതിച്ച് ആരാധകർ; ഇത്തവണ നേരത്തെയിറങ്ങി, എന്നിട്ടും ജയം കാണാനാകാതെ ചെന്നൈ

MS Dhoni walks to the middle to join Ravindra Jadeja in the chase 🤜🤛#CSK need 45 runs from 18 deliveries



Updates ▶️ https://t.co/V2QijpWpGO#TATAIPL | #RRvCSK | @ChennaiIPL | @msdhoni pic.twitter.com/6adlygJg7L