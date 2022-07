ധോണിക്ക് കാൽമുട്ട് വേദന; പണിയെന്താണെന്ന് വൈദ്യൻ!

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article കാൽമുട്ട് വേദനക്ക് ആയുർവേദ ചികിത്സ തേടിയെത്തിയ മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ മഹേന്ദ്ര സിങ് ധോണിയോട് പണിയെന്താണെന്ന് വൈദ്യൻ. സ്വന്തം നാടായ റാഞ്ചിക്ക് സമീപത്തെ ലാപുംഗിലെ ബന്ധൻ സിംഗ് ഖാർവാർ എന്ന വൈദ്യന്റെ ചികിത്സ തേടിയാണ് ധോണിയെത്തിയത്. ഒരു മാസം മുമ്പ് ആദ്യമായി വൈദ്യനെ കാണാനെത്തിയപ്പോൾ ധോണിയെ തിരിച്ചറിയാനാവാതെ ജോലിയെന്താണെന്ന് വൈദ്യൻ ചോദിച്ചെന്നാണ് കഥ പ്രചരിക്കുന്നത്.

ധോണി തന്റെയടുക്കൽ എത്തിയതിനെക്കുറിച്ച് വൈദ്യൻ പറയുന്ന വിഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. താരത്തെ തനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നും നാട്ടുകാരും ചില കുട്ടികളും വന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് അറിയുന്നതെന്നും വൈദ്യൻ വിഡിയോയിൽ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി, നാല് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ധോണി തന്റെയടുക്കൽ എത്തുന്നുണ്ടെന്നും വൈദ്യൻ പറഞ്ഞു. ഓരോ സന്ദർശനത്തിനും 40 രൂപയാണ് ഫീസ്.

ധോണിയുടെ വീട്ടിൽനിന്ന് ഏകദേശം 70 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ചികിത്സക്ക് പോകുന്ന ഗ്രാമം. പാലിൽ പച്ചമരുന്നുകൾ ചേർത്ത് നൽകുന്ന ബന്ധൻ സിങ്ങിന്റെ ചികിത്സാരീതി പ്രസിദ്ധമാണ്. ധോണിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഏതാനും മാസമായി വൈദ്യനെ സന്ദർശിക്കാറുണ്ടെന്നും പിന്നീട് ധോണിയും തേടിയെത്തുകയായിരുന്നെന്നുമാണ് വിവരം. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ടീ ഷർട്ട് ധരിച്ച ധോണിയുടെ രണ്ട് ഗ്രാമീണ യുവതികൾക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. Show Full Article

Dhoni has knee pain; Physician asked, What are you doing?!