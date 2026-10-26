199ൽ വീണ് ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ; ന്യൂസിലൻഡ് എക്കെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് 284 റൺസ് ലീഡ്

199ൽ വീണ് ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ; ന്യൂസിലൻഡ് എക്കെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് 284 റൺസ് ലീഡ്text_fields
ലിങ്കൺ: ഇരട്ട സെഞ്ച്വറിക്ക് ഒരു റൺ അകലെ ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ പുറത്തായെങ്കിലും ന്യൂസിലൻഡ് എക്കെതിരായ ഒന്നാം അനൗദ്യോഗിക ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ എയ്ക്ക് ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ്. മൂന്നാംദിനം കളി അവസാനിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 488 റൺസെന്ന നിലയിലാണ് ഇന്ത്യ എ.
രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ തുടക്കത്തിലേ കെ.എൽ രാഹുലിനെയും യശസ്വി ജയ്സ്വാളിനെയും നഷ്ടമായ ഇന്ത്യയെ പടിക്കലും സായ് സുദർശനും ചേർന്നാണ് കരകയറ്റിയത്. ഇരുവരും ചേർന്ന് മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ 215 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 184 പന്തിൽ 91 റൺസെടുത്ത സുദർശനെ ക്രിസ്റ്റ്യൻ ക്ലാർക്ക് പുറത്താക്കി. 12 ഫോറുകൾ ഉൾപ്പെട്ടതായിരുന്നു സുദർശന്റെ ഇന്നിങ്സ്.
പടിക്കൽ പിന്നീട് യശ് റാത്തോഡിനൊപ്പം ചേർന്ന് മികച്ച കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി. ഇരുവരും ചേർന്ന് 142 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 72 പന്തിൽ എട്ട് ഫോറുകളടക്കം 66 റൺസെടുത്ത റാത്തോഡും പുറത്തായി. 248 പന്തിൽ 24 ഫോറുകളും മൂന്ന് സിക്സറുകളും ഉൾപ്പെടെ 199 റൺസെടുത്ത പടിക്കൽ സാക്ക് ഗിബ്സന്റെ പന്തിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പർക്ക് ക്യാച്ച് നൽകിയെന്ന അംപയറുടെ തീരുമാനത്തിലാണ് പുറത്തായത്. പന്ത് ബാറ്റിൽ തട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന സൂചന നൽകി പടിക്കൽ അംപയറുടെ തീരുമാനത്തിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു.
നേരത്തേ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ ഇന്ത്യ എ വെറും 113 റൺസിന് പുറത്തായിരുന്നു. മറുപടിയിൽ ന്യൂസിലൻഡ് എ 317 റൺസെടുത്തു. ഇതോടെ 204 റൺസിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് ലീഡും ആതിഥേയർ നേടി. എന്നാൽ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിലെ മികച്ച ബാറ്റിങ് പ്രകടനത്തോടെ ഇന്ത്യ എ മത്സരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി. വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ 51 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. ഏഴാം വിക്കറ്റിൽ അൻഷുൽ കാംബോജിനൊപ്പം ചേർന്ന് സ്കോർ ഉയർത്തിയ സുന്ദർ പിന്നീട് ഔഖിബ് നബിക്കൊപ്പവും നിർണായക കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി. വെളിച്ചക്കുറവിനെ തുടർന്ന് മൂന്നാം ദിനം നേരത്തേ കളി അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എയ്ക്ക് എട്ട് വിക്കറ്റ് ശേഷിക്കാതെ രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ മാത്രമാണ് കൈവശമുണ്ടായിരുന്നത്. ശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ന്യൂസിലൻഡ് എയുടെ മറുപടി എങ്ങനെയാകുമെന്നതാണ് ഇനി നിർണായകം.