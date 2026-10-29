ക്രിസ്റ്റ്യാനോക്ക് ‘ബാലൺ ഡി ഓർ ഓഫ് ഓൾ ടൈം’ പുരസ്കാരം; നേട്ടം മെസ്സിയെ മറികടന്ന്

ക്രിസ്റ്റ്യാനോക്ക് ‘ബാലൺ ഡി ഓർ ഓഫ് ഓൾ ടൈം’ പുരസ്കാരം; നേട്ടം മെസ്സിയെ മറികടന്ന്text_fields
പാരീസ്: ‘ബാലൺ ഡി ഓർ ഓഫ് ഓൾ ടൈം’ പ്രഥമ പുരസ്കാരം പോർചുഗൽ സൂപ്പർതാരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോക്ക്. അർജന്റൈൻ ഇതിഹാസം ലയണൽ മെസ്സിയെ മറികടന്നാണ് ആരാധക വോട്ടെടുപ്പിൽ 41-കാരനായ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ഒന്നാമതെത്തിയത്.
കരിയറിൽ ഒന്നിലധികം തവണ ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്കാരം നേടിയ താരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽനിന്ന് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്ക് അവസരം നൽകുകയായിരുന്നു. ഒക്ടോബറിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. ഫ്രാൻസ് ഫുട്ബാൾ മാസിക ഏർപ്പെടുത്തിയ ‘BOAT’ എന്നറിയപ്പെട്ട പുരസ്കാരത്തിൽ ആരാധകർക്ക് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് 2027ലെ ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്കാരദാന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരവും ഒരുക്കിയിരുന്നു. ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്കാരങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ നേടിയ താരമെന്ന റെക്കോർഡ് മെസ്സിയുടെ പേരിലാണ്. എട്ടു തവണയാണ് താരം ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ, ‘ബാലൺ ഡി ഓർ ഓഫ് ഓൾ ടൈം’ പുരസ്കാരത്തിനുള്ള വോട്ടെടുപ്പിൽ താരം രണ്ടാമതാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്.
മാഞ്ചസ്റ്റർ യുനൈറ്റഡിനായി 2007-08 സീസണിൽ നടത്തിയ മിന്നും പ്രകടനമാണ് റൊണാൾഡോയെ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനാക്കിയത്. കരിയറിലെ താരത്തിന്റെ നിർണായക നേട്ടങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ ബാലൺ ഡി ഓർ. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിലടക്കം മാഞ്ചസ്റ്റർ യുനൈറ്റഡിനായി എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലുമായി 42 ഗോളുകൾ നേടി അത്യുജ്ജ്വല പ്രകടനമാണ് ആ സീസണിൽ താരം കാഴ്ചവെച്ചത്. ഈ നേട്ടത്തോടെ ബാലൺ ഡി ഓർ നേടിയ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുനൈറ്റഡ് ഇതിഹാസങ്ങളുടെ പട്ടികയിലും റൊണാൾഡോ ഇടംപിടിച്ചു. ജോർജ് ബെസ്റ്റ്, സർ ബോബി ചാൾട്ടൺ, ഡെനിസ് ലോ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങൾക്കുശേഷമാണ് റൊണാൾഡോ ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. ആ സീസണിലെ പ്രകടനത്തിന് ആരാധകർ നൽകിയ വലിയ പിന്തുണയാണ് അന്തിമ റാങ്കിങ്ങിൽ താരത്തെ ഒന്നാമതെത്തിച്ചത്.
അന്തിമ പട്ടികയിൽ 2012ലെ ബാലൺ ഡി ഓർ പ്രകടനവുമായാണ് മെസ്സി രണ്ടാമതെത്തിയത്. മെസ്സിയുടെ 2023ലെ പുരസ്കാര നേട്ടവും റൊണാൾഡോയുടെ 2016, 2017, 2014 വർഷങ്ങളിലെ വിജയങ്ങളും ആദ്യ പത്തിൽ ഇടം നേടി. കൂടാതെ, റൊണാൾഡോ നസാരിയോ, യോഹാൻ ക്രൈഫ്, മിഷേൽ പ്ലാറ്റിനി, മാർക്കോ വാൻ ബാസ്റ്റൻ തുടങ്ങിയ ഫുട്ബാൾ ഇതിഹാസങ്ങളുടെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങളും പട്ടികയിലുണ്ട്. ഫുട്ബാൾ ചരിത്രത്തിലെ വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിലെ താരങ്ങളുടെ മഹത്തായ നേട്ടങ്ങളാണ് പട്ടികയിൽ ഇടംനേടിയത്. അതേസമയം, സസ്പെൻഷനിലുള്ള ക്രിസ്റ്റ്യാനോ പോർചുഗീസ് ദേശീയ ടീമിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താനുള്ള സാധ്യത തെളിഞ്ഞു.
അടുത്ത മാസം നടക്കുന്ന യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗ് മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള പോർചുഗലിന്റെ പ്രാഥമിക ടീമിൽ താരത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തി. നേഷൻസ് ലീഗ് മത്സരങ്ങളുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിനിടെ സെപ്റ്റംബർ 30നാണ് റൊണാൾഡോ അപ്രതീക്ഷിതമായി ടീം ക്യാമ്പ് വിട്ടത്. കളിക്കാനുള്ള സമയം സംബന്ധിച്ച് പരിശീലകൻ ജോർജ് ജീസസ് നൽകിയ വാഗ്ദാനം പാലിച്ചില്ലെന്ന് പിന്നീട് റൊണാൾഡോ ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഡെൻമാർക്കിനെതിരെ സ്വന്തം നാട്ടിലും വെയിൽസിനെതിരെ അവരുടെ നാട്ടിലുമായി നവംബർ 14, 17 തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി റൊണാൾഡോ ടീമിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പോർചുഗീസ് ഫുട്ബാൾ ഫെഡറേഷൻ വക്താവ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. അനുമതിയില്ലാതെ ദേശീയ ടീം ക്യാമ്പ് വിട്ടതിനാണ് റൊണാൾഡോയെ 30 ദിവസത്തേക്ക് സസ്പെൻഷൻഡ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ, സസ്പെൻഷൻ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ കണക്കാക്കിയതിനാൽ ഈ ആഴ്ച അവസാനത്തോടെ തന്നെ താരത്തിന് വീണ്ടും ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനാകും.
ഈ മാസം ആദ്യം റൊണാൾഡോ ആരാധകരോട് ക്ഷമാപണം നടത്തിയിരുന്നു. തനിക്കെതിരെ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ഏത് ശിക്ഷയും സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ പോർചുഗൽ നേഷൻസ് ലീഗിലെ ആദ്യ നാല് മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ചു. ഇതിൽ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും റൊണാൾഡോ കളിച്ചിരുന്നില്ല.