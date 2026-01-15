Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cricket
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 7:15 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 7:15 AM IST

    ക്രി​ക്ക​റ്റി​ന് ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ കൗ​മാ​രോ​ത്സ​വം; അ​ണ്ട​ർ 19 ലോ​ക​ക​പ്പ്: ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ യു.​എ​സി​നെ​തി​രെ

    ക്രി​ക്ക​റ്റി​ന് ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ കൗ​മാ​രോ​ത്സ​വം; അ​ണ്ട​ർ 19 ലോ​ക​ക​പ്പ്: ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ യു.​എ​സി​നെ​തി​രെ
    ബു​ലാ​വോ (സിം​ബാ​ബ്‌​വെ): ലോ​ക ക്രി​ക്ക​റ്റി​ന് ഒ​രു​പി​ടി പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ സ​മ്മാ​നി​ച്ച കൗ​മാ​ര ലോ​ക​ക​പ്പി​ന്റെ 16ാം പ​തി​പ്പി​ന് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച തു​ട​ക്ക​മാ​വും. സിം​ബാ​ബ്‌​വെ​യി​ലും ന​മീ​ബി​യ​യി​ലു​മാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യ​ട​ക്കം 16 ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ബു​ലാ​വോ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യും യു.​എ​സും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. ഫെ​ബ്രു​വ​രി ആ​റി​ന് ഹ​രാ​രെ​യി​ലാ​ണ് ഫൈ​ന​ൽ.

    കി​രീ​ട വൈ​ഭ​വം തേ​ടി

    ആ​യു​ഷ് മ​ഹാ​ത്രെ ന​യി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീം ​ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത് ആ​റാം കി​രീ​ട​മാ​ണ്. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ച​രി​ത്ര​വും ഇ​ന്ത്യ​ക്കു​ണ്ട്. വി​വി​ധ കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ യു​വ​രാ​ജ് സി​ങ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് കൈ​ഫ്, രോ​ഹി​ത് ശ​ർ​മ, വി​രാ​ട് കോ​ഹ്‌​ലി, ശു​ഭ്മ​ൻ ഗി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ കൗ​മാ​ര നീ​ല​ക്കു​പ്പാ​യ​ത്തി​ൽ ക​ളി​ച്ച​വ​രാ​ണ്. ക​രു​ത്തു​റ്റ താ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ പി​ൻ​ഗാ​മി​ക​ളും എ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ൾ വാ​രി​ക്കൂ​ട്ടി വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് ബാ​റ്റി​ങ് തു​ട​രു​ന്ന 14കാ​ര​ൻ വൈ​ഭ​വ് സൂ​ര്യ​വം​ശി‍ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന താ​രം. മ​ല​യാ​ളി സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി സ്പി​ൻ ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​നാ​നും മു​ൻ​നി​ര ബാ​റ്റ​ർ ആ​രോ​ൺ ജോ​ർ​ജു​മു​ണ്ട്.

    അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ​സ്

    ഗ്രൂ​പ് ബി-​യി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യും യു.​എ​സും. കൂ​ടെ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശും ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡു​മു​ണ്ട്. എ-​യി​ൽ ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ, അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡ്, ജ​പ്പാ​ൻ, ശ്രീ​ല​ങ്ക, സി-​യി​ൽ ഇം​ഗ്ല​ണ്ട്, പാ​കി​സ്താ​ൻ, സ്കോ​ട്ട്ല​ൻ​ഡ്, സിം​ബാ​ബ്‌​വെ, ഡി-​യി​ൽ അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​ൻ, ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക, താ​ൻ​സ​നി​യ, വെ​സ്റ്റി​ൻ​ഡീ​സ് ടീ​മു​ക​ളും ഇ​റ​ങ്ങും. താ​ൻ​സ​നി​യ ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ക​ന്നി​ക്കാ​രാ​ണ്. ജ​നു​വ​രി 17ന് ​ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​നും 24ന് ​ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​നു​മെ​തി​രെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മ​റ്റു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. ഉ​ത്ക​ർ​ഷ് ശ്രീ​വാ​സ്ത​വ ന​യി​ക്കു​ന്ന അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ടീ​മി​ലെ ഏ​താ​ണ്ട് എ​ല്ലാ​വ​രും ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രോ ഇ​ന്ത്യ​ൻ വം​ശ​ജ​രോ ആ​ണ്. ഇ​ന്ന് സിം​ബാ​ബ്‌​വെ​യെ സ്കോ​ട്ട്ല​ൻ​ഡും താ​ൻ​സ​നി​യ​യെ വി​ൻ​ഡീ​സും നേ​രി​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മ​യം ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​ന്നു​മു​ത​ലാ​ണ് എ​ല്ലാ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും.

    ടീം ​ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന്

    ഇ​ന്ത്യ: ആ​യു​ഷ് മ​ഹാ​ത്രെ (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), ആ​ർ.​എ​സ്. അം​ബ​രീ​ഷ്, ക​നി​ഷ്ക് ചൗ​ഹാ​ൻ, ഡി. ​ദീ​പേ​ഷ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​നാ​ൻ, ആ​രോ​ൺ ജോ​ർ​ജ്, അ​ഭി​ഗ്യാ​ൻ കു​ണ്ടു, കി​ഷ​ൻ കു​മാ​ർ സി​ങ്, വി​ഹാ​ൻ മ​ൽ​ഹോ​ത്ര, ഉ​ദ്ധ​വ് മോ​ഹ​ൻ, ഹെ​നി​ൽ പ​ട്ടേ​ൽ, ഖി​ലാ​ൻ എ. ​പ​ട്ടേ​ൽ, ഹ​ർ​വ​ൻ​ഷ് സി​ങ്, വൈ​ഭ​വ് സൂ​ര്യ​വം​ശി, വേ​ദാ​ന്ത് ത്രി​വേ​ദി.

    യു.​എ​സ്: ഉ​ത്ക​ർ​ഷ് ശ്രീ​വാ​സ്ത​വ (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), അ​ദ്നി​ത് ജാം​ബ്, ശി​വ് ഷാ​നി, നി​തീ​ഷ് സു​ദി​നി, അ​ദ്വൈ​ത് കൃ​ഷ്ണ, സാ​ഹി​ർ ഭാ​ട്യ, അ​ർ​ജു​ൻ മ​ഹേ​ഷ്, അ​മ​രീ​ന്ദ​ർ ഗി​ൽ, സ​ബ​രീ​ഷ് പ്ര​സാ​ദ്, ആ​ദി​ത് കാ​പ്പ, സാ​ഹി​ൽ ഗാ​ർ​ഗ്, അ​മോ​ഘ് റെ​ഡ്ഡി അ​രേ​പ്പ​ള്ളി, ഋ​ത്വി​ക് അ​പ്പി​ടി, റ​യാ​ൻ താ​ജ്, ഋ​ഷ​ഭ് ഷിം​പി.

