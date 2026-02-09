Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    9 Feb 2026 11:49 PM IST
    9 Feb 2026 11:49 PM IST

    സി.​കെ. നാ​യി​ഡു ട്രോ​ഫി: ഗോ​വ​ക്കെ​തി​രെ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ ജ​യം

    സി.​കെ. നാ​യി​ഡു ട്രോ​ഫി: ഗോ​വ​ക്കെ​തി​രെ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ ജ​യം
    ​ഗോ​വ​യു​ടെ വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ഴ്ച ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള താ​ര​ങ്ങ​ൾ 

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: 23 വ​യ​സ്സി​ൽ താ​ഴെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​യു​ള്ള സി.​കെ. നാ​യി​ഡു ട്രോ​ഫി ക്രി​ക്ക​റ്റി​ൽ ഗോ​വ​ക്കെ​തി​രെ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് 243 റ​ൺ​സി​ന്റെ കൂ​റ്റ​ൻ വി​ജ​യം. 364 റ​ൺ​സ് വി​ജ​യ​ല​ക്ഷ്യ​വു​മാ​യി ക​ളി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങി​യ ഗോ​വ 120 റ​ൺ​സി​ന് ഓ​ൾ​ഔ​ട്ടാ​യി. അ​ഞ്ച് വി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്ത കൈ​ലാ​സ് ബി. ​നാ​യ​രാ​ണ് കേ​ര​ള ബൗ​ളി​ങ് നി​ര​യി​ൽ തി​ള​ങ്ങി​യ​ത്.

    സ്കോ​ർ: കേ​ര​ളം 255, 279, ഗോ​വ 171, 120. മൂ​ന്ന് വി​ക്ക​റ്റി​ന് 63 റ​ൺ​സെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ അ​വ​സാ​ന ദി​വ​സം ക​ളി തു​ട​ങ്ങി​യ ഗോ​വ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​ത്തി​ലേ തി​രി​ച്ച​ടി​യേ​റ്റു. ജെ.​എ​സ്. അ​നു​രാ​ജ് ര​ണ്ടും പ​വ​ൻ​രാ​ജ്, ഷോ​ൺ റോ​ജ​ർ, എ. ​ജി​ഷ്ണു എ​ന്നി​വ​ർ ഓ​രോ വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ത​വും വീ​ഴ്ത്തി. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ മൂ​ന്നാം വി​ജ​യ​മാ​ണി​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കേ​ര​ളം ജ​മ്മു-​ക​ശ്മീ​രി​നെ​യും മേ​ഘാ​ല​യ​യെ​യും തോ​ൽ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 13ന് ​ഝാ​ർ​ഖ​ണ്ഡാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ എ​തി​രാ​ളി.

